Währungen / USDCAD
USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar

1.37750 CAD 0.00201 (0.15%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Canadian Dollar

Der Wechselkurs von USDCAD hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.37688 CAD und einem Hoch von 1.38251 CAD pro 1 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die US Dollar vs Kanadischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

USDCAD News

USDCAD on the Community Forum

Tagesspanne
1.37688 1.38251
Jahresspanne
1.34723 1.47921
Vorheriger Schlusskurs
1.3795 1
Eröffnung
1.3794 2
Bid
1.3775 0
Ask
1.3778 0
Tief
1.3768 8
Hoch
1.3825 1
Volumen
23.346 K
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
0.37%
6-Monatsänderung
-4.19%
Jahresänderung
1.87%
19 September, Freitag
12:30
CAD
Einzelhandelsumsatz m/m
Akt
-0.8%
Erw
0.8%
Vorh
1.6%
12:30
CAD
Kern Verbraucherpreise m/m
Akt
-1.2%
Erw
0.4%
Vorh
2.2%
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K