Währungen / USDCAD
USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar
1.37750 CAD 0.00201 (0.15%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Canadian Dollar
Der Wechselkurs von USDCAD hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.37688 CAD und einem Hoch von 1.38251 CAD pro 1 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Kanadischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
USDCAD News
- Kanadischer Dollar büßt Verluste ein, trotz verfehlter Einzelhandelsumsätze, trotzt dem Trend des Greenbacks
- Kanadischer Dollar festigt sich trotz schwacher Einzelhandelsumsätze im Juli
- CAD is trading defensively on wider spreads – Scotiabank
- USD/CAD hits fresh highs at 1.3820 amid broadbased US Dollar strength
- USD/CAD Forecast 19/09: Dollar Pressures Loonie (Video)
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Kanadischer Dollar bleibt über 1,3800 stabil, kanadische Einzelhandelsumsatzdaten stehen bevor
- Kanadischer Dollar gibt weitere Gewinne ab, während US-Dollar Boden gutmacht
- CAD trading flat vs. USD – Scotiabank
- BoC cuts 25bps, signals room for more easing – BBH
- USD/CAD fällt zurück vor den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe-Daten
- BoC cuts rates to 2.50%, signals caution on further easing – OCBC
- USD/CAD Price Forecast: Bulls might find resistance around 1.3800
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- USD/CAD hält Gewinne über 1,3750 aufgrund der optimistischen US-Inflationsprognose
- USD/CAD holds gains above 1.3750 due to upbeat US inflation outlook
- USD/CAD stabilisiert sich, da die Zinssenkung der BoC den kanadischen Dollar belastet
- USD/CAD steadies as BoC interest rate cut weighs on Canadian Dollar
- USD/CAD Preisprognose: Steigt leicht im Vorfeld des BoC-Fed-Politikbeschlusses
- USD/CAD Price Forecast: Edges higher ahead of BoC-Fed policy outcome
- CAD down marginally into the BoC rate decision – Scotiabank
Tagesspanne
1.37688 1.38251
Jahresspanne
1.34723 1.47921
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.3795 1
- Eröffnung
- 1.3794 2
- Bid
- 1.3775 0
- Ask
- 1.3778 0
- Tief
- 1.3768 8
- Hoch
- 1.3825 1
- Volumen
- 23.346 K
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 0.37%
- 6-Monatsänderung
- -4.19%
- Jahresänderung
- 1.87%
19 September, Freitag
12:30
CAD
- Akt
- -0.8%
- Erw
- 0.8%
- Vorh
- 1.6%
12:30
CAD
- Akt
- -1.2%
- Erw
- 0.4%
- Vorh
- 2.2%
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K