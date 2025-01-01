Il rapporto sulla politica monetaria della Banca del Canada (BOC) è un rapporto trimestrale del Consiglio direttivo della BOC. Il rapporto presenta la proiezione del caso di base della Banca per l'inflazione e la crescita nell'economia canadese, nonché la valutazione dei rischi.

Questo documento è solitamente redatto secondo un unico standard. La strategia generale di gestione dell'inflazione in Canada è descritta per prima.

Segue una sezione sulle tendenze economiche globali. Fornisce valutazioni separate delle condizioni economiche, inflazionistiche e monetarie negli Stati Uniti, nonché in altre economie avanzate e mercati emergenti. I prezzi sui mercati mondiali delle materie prime sono considerati separatamente in questa sezione. Poiché il Canada è un importante esportatore di petrolio e altri minerali, il suo sistema monetario dipende fortemente dagli sviluppi nei mercati delle materie prime.

La sezione successiva del rapporto presenta una descrizione dell'attuale situazione economica canadese. Fornisce una panoramica dei principali indicatori statistici, dei flussi di esportazione e importazione, delle condizioni finanziarie e delle prospettive inflazionistiche. Una sezione separata contiene una rassegna del rischio per le prospettive di inflazione.

Il report contiene grafici, diagrammi, schede tecniche e altri strumenti che semplificano la percezione delle informazioni e illustrano le tesi presentate.

A seconda dei contenuti del rapporto e dell'ottimismo in esso contenuto, la sua pubblicazione può avere un impatto a breve termine sul dollaro canadese.