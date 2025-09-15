A taxa do USDCAD para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 1.37929 CAD para 1 USD e o máximo foi 1.37983 CAD.

Veja a dinâmica do par de moedas Dólar americano vs dólar canadense. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar americano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.