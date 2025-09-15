Moedas / USDCAD
USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar
1.37953 CAD 0.00002 (0.00%)
Setor: Moeda Base: US Dollar Moeda de lucro: Canadian Dollar
A taxa do USDCAD para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 1.37929 CAD para 1 USD e o máximo foi 1.37983 CAD.
Veja a dinâmica do par de moedas Dólar americano vs dólar canadense. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar americano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
USDCAD Notícias
- Canadian Dollar pares away more gains as US Dollar recovers ground
- CAD trading flat vs. USD – Scotiabank
- BoC cuts 25bps, signals room for more easing – BBH
- BoC cuts rates to 2.50%, signals caution on further easing – OCBC
- USD/CAD Price Forecast: Bulls might find resistance around 1.3800
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- USD/CAD holds gains above 1.3750 due to upbeat US inflation outlook
- USD/CAD steadies as BoC interest rate cut weighs on Canadian Dollar
- USD/CAD Price Forecast: Edges higher ahead of BoC-Fed policy outcome
- CAD down marginally into the BoC rate decision – Scotiabank
- CAD: Today’s Bank of Canada cut not the last – ING
- CAD: Inflation is almost as expected, further interest rate cut ahead – Commerzbank
- Canadian Dollar holds negative ground near 1.3750, BoC/ Fed rate decisions in focus
- USD/CAD rebounds to near 1.3750 ahead of rate decision from Fed, BoC
- Canadian Dollar extends gains as Greenback falters
- USD/CAD weakens as soft Canada CPI cements BoC rate cut bets
- CAD up marginally into CPI – Scotiabank
- Canada CPI unlikely to alter BOC easing path – BBH
- USD/CAD stalls below key 1.3920 resistance – Société Générale
- Canada CPI set to rise in August as BoC eyes rate cut
- USD/CAD remains subdued near 1.3750 due to rising Oil prices, weaker US Dollar
- Canadian Dollar lurches higher as Greenback withers
- CAD up marginally vs. USD – Scotiabank
- USD/CAD pulls back, nearing 1.3830 with central banks on focus
- Qual seu par de moeda favorito (Forex)
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh