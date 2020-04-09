Assistant MT4
- Experts
- Agus Santoso
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 7 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828
Assistente — Gestore di Operazioni Manuali (MT4)
Questa versione è SOLO MANUALE. L'EA non apre la prima operazione. Sei tu a piazzare le posizioni; l'EA le gestisce: griglia di media dinamica, TP adattivo dal prezzo medio, trailing, multipair.
Cos'è
L'Assistente (Manuale) è un gestore di operazioni per trader manuali. Sei tu a controllare le posizioni; l'EA automatizza la gestione delle posizioni e il rischio. Aggiunge ordini di media in sospeso alle distanze definite, ricalcola il TP dal prezzo medio del lato, segue il trailing in modo intelligente e può chiudere un lato (Acquisto o Vendita).
Esegui il tuo EA su Metatrader su VPS, quindi apri una posizione tramite Metatrader su Android, in particolare su una delle coppie forex, quindi l'EA completerà l'ordine.
A chi è rivolto
Scalper, day trader, swing trader e utenti di grid/hedge che desiderano una gestione semi-automatica: inserimenti manuali con gestione automatizzata e coerente.
Nota: l'EA non può essere sottoposto a backtest.