Ninja trader EA
- Experts
- Roman Lomaev
- Versione: 1.40
- Attivazioni: 5
Ninja Trader EA – Consulente Professionale di Scalping per MetaTrader
🚀 Perché Ninja Trader EA?
Ninja Trader EA è un consulente di trading potente, affidabile e ad alta tecnologia, progettato specificamente per lo scalping. Combina una gestione rigorosa del rischio, protezione del profitto e alta precisione nelle entrate. Senza utilizzare metodi pericolosi (martingala, griglie, medie), questo consulente è perfetto sia per trader principianti che professionisti.
Principali vantaggi di Ninja Trader EA:
✔️ Trading sicuro: Nessuna martingala, griglie o medie. Solo logica pulita e regole chiare.
✔️ Protezione del deposito: Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop integrati offrono la massima protezione per il tuo capitale.
✔️ Calcolo automatico del lotto: Un sistema conveniente di gestione del rischio ti permette di regolare la dimensione della posizione in base al tuo deposito.
✔️ Alta prestazione: Ottimizzato per operare sul timeframe M1 con ritardi minimi.
✔️ Facilità di configurazione: Parametri intuitivi rendono l'uso del consulente il più confortevole possibile.
Principali impostazioni di Ninja Trader EA:
Parametri di trading:
- StartHour/StartMinute: Orario di inizio del trading (ore:minuti).
- EndHour/EndMinute: Orario di fine del trading.
- MaxOrdersCount: Numero massimo di ordini simultanei.
- MagicNumber: Numero magico unico per l'identificazione degli ordini.
Gestione del lotto:
- UseAutoLot: Calcolo automatico del lotto (Sì/No).
- FixedLotSize: Dimensione fissa del lotto (se il calcolo automatico è disattivato).
- RiskPercent: Percentuale di rischio del deposito per il calcolo automatico.
Livelli di protezione e profitto:
- TakeProfit: Dimensione del Take Profit (in pips).
- StopLoss: Dimensione dello Stop Loss (in pips).
- TrailingStop: Trailing Stop per la protezione del profitto (in pips).
- Slippage: Slittamento accettabile (in pips).
Raccomandazioni per l'uso:
Test:
-
Test storici:
Usa la modalità "Ogni tick basato su tick reali" per ottenere la massima precisione (99%).
Si consiglia di usare i dati da Tickstory o QuantDataManager.
-
Conto demo:
Testa il consulente su un conto demo per 1-2 settimane prima di passare a un conto reale.
-
Ottimizzazione:
- Periodo di ottimizzazione: almeno 12 mesi.
- Test in avanti: ¼ del periodo di ottimizzazione.
- Scegli i parametri con la massima redditività e stabilità.
Condizioni di trading:
- Timeframe: M1.
- Gestione del rischio: Inizia con una dimensione del lotto di 0,01 con un deposito minimo di $100.
- Tipo di conto: ECN, Raw Spread o STP (basso spread + esecuzione rapida).
- VPS: Obbligatorio per minimizzare i ritardi e garantire un funzionamento stabile.
Requisiti del broker:
- Non usare conti in centesimi (alto rischio di requotes e slittamenti).
- Broker consigliati: quelli con basso spread ed esecuzione rapida degli ordini.
Perché scegliere Ninja Trader EA?
🌍 Stabilità e affidabilità:
Il consulente opera continuamente, fornendo un controllo costante sulle tue posizioni.
📈 Massimizzazione del profitto:
Grazie alle impostazioni flessibili e al trailing stop, puoi massimizzare i profitti anche in mercati volatili.
🛡️ Protezione del deposito:
SL e TP integrati garantiscono che le tue perdite saranno minime e i tuoi profitti protetti.
💡 Facilità d'uso:
Non devi essere un esperto di programmazione o trading. Tutte le impostazioni sono intuitive.
Ninja Trader EA – Il tuo assistente affidabile nel trading algoritmico!
💰 Guadagna di più, lavora meno.
