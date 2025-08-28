Ninja Trader EA – Consulente Professionale di Scalping per MetaTrader

🚀 Perché Ninja Trader EA?

Ninja Trader EA è un consulente di trading potente, affidabile e ad alta tecnologia, progettato specificamente per lo scalping. Combina una gestione rigorosa del rischio, protezione del profitto e alta precisione nelle entrate. Senza utilizzare metodi pericolosi (martingala, griglie, medie), questo consulente è perfetto sia per trader principianti che professionisti.

Principali vantaggi di Ninja Trader EA:

✔️ Trading sicuro: Nessuna martingala, griglie o medie. Solo logica pulita e regole chiare.

✔️ Protezione del deposito: Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop integrati offrono la massima protezione per il tuo capitale.

✔️ Calcolo automatico del lotto: Un sistema conveniente di gestione del rischio ti permette di regolare la dimensione della posizione in base al tuo deposito.

✔️ Alta prestazione: Ottimizzato per operare sul timeframe M1 con ritardi minimi.

✔️ Facilità di configurazione: Parametri intuitivi rendono l'uso del consulente il più confortevole possibile.

Principali impostazioni di Ninja Trader EA:

Parametri di trading:

StartHour/StartMinute: Orario di inizio del trading (ore:minuti).

Orario di inizio del trading (ore:minuti). EndHour/EndMinute: Orario di fine del trading.

Orario di fine del trading. MaxOrdersCount: Numero massimo di ordini simultanei.

Numero massimo di ordini simultanei. MagicNumber: Numero magico unico per l'identificazione degli ordini.

Gestione del lotto:

UseAutoLot: Calcolo automatico del lotto (Sì/No).

Calcolo automatico del lotto (Sì/No). FixedLotSize: Dimensione fissa del lotto (se il calcolo automatico è disattivato).

Dimensione fissa del lotto (se il calcolo automatico è disattivato). RiskPercent: Percentuale di rischio del deposito per il calcolo automatico.

Livelli di protezione e profitto:

TakeProfit: Dimensione del Take Profit (in pips).

Dimensione del Take Profit (in pips). StopLoss: Dimensione dello Stop Loss (in pips).

Dimensione dello Stop Loss (in pips). TrailingStop: Trailing Stop per la protezione del profitto (in pips).

Trailing Stop per la protezione del profitto (in pips). Slippage: Slittamento accettabile (in pips).

Raccomandazioni per l'uso:

Test:

Test storici:

Usa la modalità "Ogni tick basato su tick reali" per ottenere la massima precisione (99%).

Si consiglia di usare i dati da Tickstory o QuantDataManager. Conto demo:

Testa il consulente su un conto demo per 1-2 settimane prima di passare a un conto reale. Ottimizzazione: Periodo di ottimizzazione: almeno 12 mesi.

Test in avanti: ¼ del periodo di ottimizzazione.

Scegli i parametri con la massima redditività e stabilità.

Condizioni di trading:

Timeframe: M1.

M1. Gestione del rischio: Inizia con una dimensione del lotto di 0,01 con un deposito minimo di $100.

Inizia con una dimensione del lotto di 0,01 con un deposito minimo di $100. Tipo di conto: ECN, Raw Spread o STP (basso spread + esecuzione rapida).

ECN, Raw Spread o STP (basso spread + esecuzione rapida). VPS: Obbligatorio per minimizzare i ritardi e garantire un funzionamento stabile.

Requisiti del broker:

Non usare conti in centesimi (alto rischio di requotes e slittamenti).

Broker consigliati: quelli con basso spread ed esecuzione rapida degli ordini.

Perché scegliere Ninja Trader EA?

🌍 Stabilità e affidabilità:

Il consulente opera continuamente, fornendo un controllo costante sulle tue posizioni.

📈 Massimizzazione del profitto:

Grazie alle impostazioni flessibili e al trailing stop, puoi massimizzare i profitti anche in mercati volatili.

🛡️ Protezione del deposito:

SL e TP integrati garantiscono che le tue perdite saranno minime e i tuoi profitti protetti.

💡 Facilità d'uso:

Non devi essere un esperto di programmazione o trading. Tutte le impostazioni sono intuitive.

Ninja Trader EA – Il tuo assistente affidabile nel trading algoritmico!

💰 Guadagna di più, lavora meno.







