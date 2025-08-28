Ninja trader EA

Ninja Trader EA – Consulente Professionale di Scalping per MetaTrader

🚀 Perché Ninja Trader EA?
Ninja Trader EA è un consulente di trading potente, affidabile e ad alta tecnologia, progettato specificamente per lo scalping. Combina una gestione rigorosa del rischio, protezione del profitto e alta precisione nelle entrate. Senza utilizzare metodi pericolosi (martingala, griglie, medie), questo consulente è perfetto sia per trader principianti che professionisti.

Principali vantaggi di Ninja Trader EA:

✔️ Trading sicuro: Nessuna martingala, griglie o medie. Solo logica pulita e regole chiare.
✔️ Protezione del deposito: Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop integrati offrono la massima protezione per il tuo capitale.
✔️ Calcolo automatico del lotto: Un sistema conveniente di gestione del rischio ti permette di regolare la dimensione della posizione in base al tuo deposito.
✔️ Alta prestazione: Ottimizzato per operare sul timeframe M1 con ritardi minimi.
✔️ Facilità di configurazione: Parametri intuitivi rendono l'uso del consulente il più confortevole possibile.

Principali impostazioni di Ninja Trader EA:

Parametri di trading:

  • StartHour/StartMinute: Orario di inizio del trading (ore:minuti).
  • EndHour/EndMinute: Orario di fine del trading.
  • MaxOrdersCount: Numero massimo di ordini simultanei.
  • MagicNumber: Numero magico unico per l'identificazione degli ordini.

Gestione del lotto:

  • UseAutoLot: Calcolo automatico del lotto (Sì/No).
  • FixedLotSize: Dimensione fissa del lotto (se il calcolo automatico è disattivato).
  • RiskPercent: Percentuale di rischio del deposito per il calcolo automatico.

Livelli di protezione e profitto:

  • TakeProfit: Dimensione del Take Profit (in pips).
  • StopLoss: Dimensione dello Stop Loss (in pips).
  • TrailingStop: Trailing Stop per la protezione del profitto (in pips).
  • Slippage: Slittamento accettabile (in pips).

Raccomandazioni per l'uso:

Test:

  1. Test storici:
    Usa la modalità "Ogni tick basato su tick reali" per ottenere la massima precisione (99%).
    Si consiglia di usare i dati da Tickstory o QuantDataManager.

  2. Conto demo:
    Testa il consulente su un conto demo per 1-2 settimane prima di passare a un conto reale.

  3. Ottimizzazione:

    • Periodo di ottimizzazione: almeno 12 mesi.
    • Test in avanti: ¼ del periodo di ottimizzazione.
    • Scegli i parametri con la massima redditività e stabilità.

Condizioni di trading:

  • Timeframe: M1.
  • Gestione del rischio: Inizia con una dimensione del lotto di 0,01 con un deposito minimo di $100.
  • Tipo di conto: ECN, Raw Spread o STP (basso spread + esecuzione rapida).
  • VPS: Obbligatorio per minimizzare i ritardi e garantire un funzionamento stabile.

Requisiti del broker:

  • Non usare conti in centesimi (alto rischio di requotes e slittamenti).
  • Broker consigliati: quelli con basso spread ed esecuzione rapida degli ordini.

Perché scegliere Ninja Trader EA?

🌍 Stabilità e affidabilità:
Il consulente opera continuamente, fornendo un controllo costante sulle tue posizioni.

📈 Massimizzazione del profitto:
Grazie alle impostazioni flessibili e al trailing stop, puoi massimizzare i profitti anche in mercati volatili.

🛡️ Protezione del deposito:
SL e TP integrati garantiscono che le tue perdite saranno minime e i tuoi profitti protetti.

💡 Facilità d'uso:
Non devi essere un esperto di programmazione o trading. Tutte le impostazioni sono intuitive.

Ninja Trader EA – Il tuo assistente affidabile nel trading algoritmico!
💰 Guadagna di più, lavora meno.



Filtro:
zoro1111
105
zoro1111 2025.08.29 13:36 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione