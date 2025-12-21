Your Accountant

Questa volta fornirò un consulente che si occuperà dello scalping. Sì, sì, è Scalping, perché nella sua strategia in nessun altro modo. Scalping, principalmente, è impegnato nel grafico orario H1, ma puoi metterlo in altri periodi. Ma sul grafico giornaliero non funzionerà, poiché il suo lavoro è calcolato sulle candele, sulle candele giornaliere, che sul grafico giornaliero è tutto solo uno e il consigliere non deve ballare. Nelle impostazioni del consulente ci sono opzioni mattina e sera che sono responsabili per il tempo di lavoro del consulente, da quale e a quale ora il consulente commercerà. Perché un contabile? Perché dovrai calcolare un po ' la differenza, che dipenderà dai tuoi desideri. Il paziente vincerà è un dato di fatto. La strategia del consigliere è facile e chiara come un giorno bianco. E non pensare che l'abbia inventata io. Molto probabilmente, e qui presumo che molti conoscano questa strategia, poiché molti broker vietano di esporre un gran numero di ordini in sospeso e di impostare un limite per gli ordini in sospeso. E non sto scherzando. L'ho solo mostrato e implementato nel consulente-a livello di codice, una sorta di strategia-spread. Cioè, vengono emessi due ordini in sospeso a una certa distanza dal prezzo corrente, uno è Buy Stop e l'altro è Sell Limit, o Sell Stop e l'altro è Buy Limit... . E, naturalmente, con Stop Loss ed ecco la distanza dalla chiusura di un ordine per Stop Loss e l'altro con profitto e detrazione dal profitto della perdita, e sarà il tuo profitto finale. Sulla base di ciò, è necessario trattare scrupolosamente le impostazioni del consulente e calcolare attentamente tutto. E, naturalmente, eseguire questo consulente, che vi porterà il vostro profitto. Negli screenshot, mostrerò come per 3 anni con l'aiuto di questo consulente con solo $ 500 sul tuo account, puoi guadagnare un milione di dollari. Questo consulente non ha Martingale, ma c'è un aumento del lotto, quando il consulente raddoppia il saldo(capitale) del suo account e, per disattivarlo, è necessario nelle impostazioni, nel parametro: IncreaseLot mettere zero - 0.

Negli screenshot, su tre coppie di valute-questo è GBPJPY, GBPUSD e USDJPY, ho mostrato come è possibile con l'aiuto di questo consulente per tre anni per guadagnare un milione di dollari su ogni coppia separatamente, inizialmente avendo solo cinquecento dollari sul conto. Nelle impostazioni del consulente, nel campo _ _ Symbol sarà necessario specificare la finestra della coppia di valute nel terminale - questo deve essere fatto in modo che non ci siano conflitti tra i consulenti. Qui ho capito che puoi regolare il processo di quanti consulenti saranno disponibili per l'acquirente dopo l'acquisto. Lascio il numero 5 come predefinito.

La coppia di valute XAUUSD - ' questa è una storia diversa e qui il consulente ha guadagnato oltre 12 milioni di dollari in 3 anni. Per questa coppia di valute, aumento tutte le distanze nelle impostazioni e, ad esempio, se sulla coppia di valute GBPUSD lo stop loss è uguale a 50 punti, quindi sulla coppia XAUUSD faccio uno stop loss di 500 punti, cioè moltiplico tutto per 10 e guardo cosa accadrà a cosa. Lì, nello screenshot, ho anche mostrato le impostazioni del consulente per 3 anni su questa coppia di valute e le entrate derivanti dal lavoro di questo consulente su questa coppia di valute XAUUSD...

P. S: ieri quando ha preso screenshot e guidato il consulente per le coppie di valute, ho notato che le coppie di valute, dove c'è una valuta giapponese dà quasi poco profitto a causa del fatto che non ci sono grandi acquirenti in cui è possibile utilizzare gli ordini Thrall in pareggio e non male per fare soldi su una transazione e. E cosa ho visto? Sì, il fatto che avesse ragione e tutti i grandi giocatori avevano il consigliere in tasca e qui invece di un milione, ha portato un profitto di oltre due milioni in un anno...


"- Advisor Settings -"
input double Lots     = 0.2; volume di transazione standard
input int StopLoss    = 200; distanza dal prezzo di apertura dell'ordine 
                             a cui l'ordine sarà chiuso in perdita
input int Slippage    = 50; slittamento
input int Magic       = 3030; numero magico degli ordini del consigliere

 "Guardian of the Working Window"
input string __Symbol = ""; simbolo della coppia di valute della finestra del terminale 
                            in cui verrà eseguito l'Advisor

"- Order Trawl -"
input int PlusPoints  = 100; distanza di stop loss dal prezzo di chiusura corrente dell'ordine in pareggio
input int TralingStep = 10; distanza minima dal prezzo di apertura dell'ordine allo stop loss in pareggio
input bool trall      = false; permettiamo allo stop loss di muoversi oltre il prezzo corrente in pareggio

"- Setting Postponements -"
input int buystop     = 100; distanza di apertura dell'ordine buy stop per l'acquisto dal prezzo corrente
input int selllimit   = 100; distanza di apertura dell'ordine sell limit in vendita dal prezzo corrente
input int sellstop    = 100; distanza di apertura dell'ordine sell stop In vendita dal prezzo corrente
input int buylimit    = 100; distanza di apertura dell'ordine buy limit sull'acquisto dal prezzo corrente
input int distance    = 500; distanza dagli ordini in sospeso aperti se il prezzo corrente 
                             ha cambiato la sua tendenza e non ha aperto gli ordini in sospeso, che sarebbe 
                             chiudi questi ordini in sospeso e aprili con uno nuovo più vicino a quello 
                             attuale prezzo

"Setting the time"
input int Morning     = 8; a che ora il consigliere inizierà ad aprire gli ordini
input int Evening     = 17; a che ora compreso il consigliere smetterà di aprire gli ordini

 "- Closing orders -"
input double clos     = 10; il profitto del consigliere, raggiungendo il quale chiuderà tutti i suoi ordini
input bool deleteAll  = false; cancella lo schermo grafico dall'altro mondo

"Supplement"
input double IncreaseLot = 0.00; aumentare il volume dell'ordine se il consulente raddoppia il suo originale 
                                 il capitale, quindi al volume del volume specificato e aggiungerà 
                                 costantemente il volume specificato quando il capitale del consulente 
                                 raddoppierà.
