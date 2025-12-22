AutoPilot Easy Panel

Autopilot Easy Panel: L'essenziale per un trading efficace

Progettato per semplificare il tuo trading, l'Autopilot Easy Panel è lo strumento ideale per trader che vogliono aumentare l'efficienza senza perdersi in funzionalità complesse. Sviluppato da esperti di mercato, ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per una gestione ottimale del tuo denaro e delle tue posizioni. Un'esperienza utente curata e un'interfaccia intuitiva ti consentono di concentrarti sull'essenziale: i tuoi trade.

Funzionalità Chiave:

  • Preparazione visiva dei trade con lo strumento Risk-Reward
  • Calcolo automatico della dimensione dei lotti in base al rischio e alla distanza dello stop loss
  • Monitoraggio ed uscita su Max Drawdown (funzionalità essenziale per il monitoraggio di sfide o conti finanziati di Prop firms).
  • Pulsante di annullamento degli ordini, chiusura automatica per tipo (COMPRA o VENDI), spostamento a Breakeven.
  • Uscita su Guadagno, Perdita e percentuale.
  • Due rischi regolabili che permettono di scegliere la migliore opzione prima di inviare il trade in base alle opportunità di mercato e/o alla volatilità
  • Statistiche di profitto su 5 periodi


    • Autopilot Easy Panel significa la fine dei calcoli noiosi e degli errori di giudizio.
    Guadagna serenità ed efficienza con questo strumento indispensabile per ogni trader.

    Approfitta subito della nostra offerta speciale di lancio di $30!

