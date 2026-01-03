Clonify PRO MT5
- Utilità
- Andrej Hermann
- Versione: 2.74
- Attivazioni: 10
Clonify PRO - Copiatore locale di operazioni per MT5 e MT4
Strumento professionale per copiare operazioni tra account MT5 e MT4 (tramite la cartella condivisa "Common").
FUNZIONI:
1. MITTENTE (Sender):
- Esporta operazioni in tempo reale
- Invia tutto (senza filtri)
- Non richiede impostazioni aggiuntive
2. RICEVITORE (Receiver): Copia operazioni.
- Magic Number: Utilizza l'ID dell'account del mittente (predefinito) o un numero personalizzato.
- Modalità lotto:
- Analogous: Esattamente lo stesso volume del mittente. Il Lot Multiplier consente di ridurre o aumentare il lotto trasmesso.
- Proportional: Proporzionale alla percentuale di rischio dell'Equity.
- Fixed: Lotto fisso.
- Max Deviation (Points): Deviazione massima dal prezzo per l'apertura di un'operazione.
- Sistema di tentativi: Ripete i tentativi di apertura dell'ordine in caso di errore fino a 'Max Retries' e blocca i ticket problematici.
- Mappatura simboli: Ricerca automatica dei suffissi (EURUSD -> EURUSD.m). Mappatura manuale (S1=R1, S2=R2).
- Notifiche: Affinché le notifiche funzionino, è necessario configurare due elementi nel terminale MetaTrader 5:
- Per le notifiche Push: andare in Strumenti -> Opzioni -> Notifiche. Attivare "Notifiche Push" e inserire il proprio ID MetaQuotes (si trova nell'app mobile MT5 in Impostazioni -> Chat e Messaggi).
- Per Telegram: andare in Strumenti -> Opzioni -> Expert Advisor. Attivare "Consenti WebRequest per il seguente URL" e aggiungere https://api.telegram.org.
- MT5 Push: utilizza la funzione integrata SendNotification. Notare il limite di 10 messaggi al minuto.
- Telegram: richiede un bot (creato tramite @BotFather). Si inviano dati tramite WebRequest come richiesta POST agli endpoint dell'API Telegram.
- Pulsante SYNC: Invia una richiesta unica per copiare tutti gli ordini, compresi quelli bloccati.