Clonify PRO MT5

Clonify PRO - Copiador local de negociações para MT5 e MT4

Ferramenta profissional para copiar negociações entre contas MT5 e MT4 (através da pasta compartilhada "Common").

FUNCIONALIDADES:

1. REMETENTE (Sender):

  • Exporta negociações em tempo real
  • Envia tudo (sem filtros)
  • Não requer configurações adicionais

2. RECEPTOR (Receiver): Copia negociações.

  • Magic Number: Utiliza o ID da conta do remetente (padrão) ou um número personalizado.
  • Modos de lote:
    • Analogous: Exatamente o mesmo volume que o remetente. O Lot Multiplier permite reduzir ou aumentar o lote transmitido.
    • Proportional: Proporcional à percentagem de risco do Equity.
    • Fixed: Lote fixo.
  • Max Deviation (Points): Desvio máximo do preço para abertura de uma negociação.
  • Sistema de repetição: Repete tentativas de abertura de ordem em caso de erro até 'Max Retries' e bloqueia tickets problemáticos.
  • Mapeamento de símbolos: Pesquisa automática de sufixos (EURUSD -> EURUSD.m). Mapeamento manual (S1=R1, S2=R2).
  • Notificações: Para que as notificações funcionem, é necessário configurar duas coisas no terminal MetaTrader 5:
    • Para notificações Push: vá em Ferramentas -> Opções -> Notificações. Ative "Notificações Push" e insira seu ID MetaQuotes (pode ser encontrado no aplicativo móvel MT5 em Configurações -> Chat e Mensagens).
    • Para Telegram: vá em Ferramentas -> Opções -> Expert Advisors. Ative "Permitir WebRequest para a seguinte URL" e adicione https://api.telegram.org.
    • MT5 Push: utiliza a função integrada SendNotification. Observe o limite de 10 mensagens por minuto.
    • Telegram: requer um bot (criado através do @BotFather). Você envia dados através de WebRequest como solicitação POST para os endpoints da API do Telegram.
  • Botão SYNC: Envia uma solicitação única para copiar todas as ordens, incluindo as bloqueadas.

