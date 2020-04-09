Clonify PRO MT5

Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida

FREE