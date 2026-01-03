Clonify PRO MT5

Clonify PRO - Copieur de transactions local pour MT5 et MT4

Outil professionnel pour copier des transactions entre comptes MT5 et MT4 (via le dossier partagé "Common").

FONCTIONNALITÉS:

1. ÉMETTEUR (Sender):

  • Exporte les transactions en temps réel
  • Envoie tout (sans filtres)
  • Ne nécessite aucun paramètre supplémentaire

2. RÉCEPTEUR (Receiver): Copie les transactions.

  • Magic Number: Utilise l'ID du compte de l'émetteur (par défaut) ou un numéro personnalisé.
  • Modes de lot:
    • Analogous: Exactement le même volume que l'émetteur. Le Lot Multiplier permet de réduire ou d'augmenter le lot transmis.
    • Proportional: Proportionnel au pourcentage de risque de l'Equity.
    • Fixed: Lot fixe.
  • Max Deviation (Points): Déviation maximale du prix pour l'ouverture d'une transaction.
  • Système de répétition: Répète les tentatives d'ouverture d'ordre en cas d'erreur jusqu'à 'Max Retries' et bloque les tickets problématiques.
  • Mappage des symboles: Recherche automatique des suffixes (EURUSD -> EURUSD.m). Mappage manuel (S1=R1, S2=R2).
  • Notifications: Pour que les notifications fonctionnent, deux éléments doivent être configurés dans le terminal MetaTrader 5:
    • Pour les notifications Push: allez dans Outils -> Options -> Notifications. Activez "Notifications Push" et entrez votre ID MetaQuotes (disponible dans l'application mobile MT5 sous Paramètres -> Chat et Messages).
    • Pour Telegram: allez dans Outils -> Options -> Expert Advisors. Activez "Autoriser WebRequest pour l'URL suivante" et ajoutez https://api.telegram.org.
    • MT5 Push: utilise la fonction intégrée SendNotification. Notez la limite de 10 messages par minute.
    • Telegram: nécessite un bot (créé via @BotFather). Vous envoyez des données via WebRequest sous forme de requête POST vers les endpoints de l'API Telegram.
  • Bouton SYNC: Envoie une demande unique pour copier tous les ordres, y compris ceux bloqués.

Plus de l'auteur
Objects synchronization
Andrej Hermann
4.6 (5)
Indicateurs
The indicator synchronizes eight types of markings on several charts of one trading instrument. This indicator is convenient to use in conjunction with "Multichart Dashboard" or other similar assistant that allows you to work with several charts at the same time. "Multichart Dashboard" can be found under the link on my youtube channel. Settings: enable vertical line synchronization enable horizontal line synchronization enable Trend Line synchronization enabling Fibonacci Retracement synchron
FREE
Real and Tester Trading
Andrej Hermann
5 (13)
Utilitaires
Trade Simulator        With this toolbar you have both: a compact surface, which simultaneously shows you the most important information you need for trading.    You can use it with your real account or also in the strategytester mode. This toolbar allows you to trade in the strategytester as real as possible with every  option available from the MT4 platform.   Settings available: Magic Number - When the 'MagicNumber' number is 0, the toolbar will watch all orders without a 'MagicNumber'. If th
FREE
Objects synchronization for mt4
Andrej Hermann
4.25 (12)
Indicateurs
The indicator synchronizes eight types of markings on several charts of one trading instrument. This indicator is convenient to use in conjunction with "Multichart Dashboard" or other similar assistant that allows you to work with several charts at the same time. "Multichart Dashboard" can be found under the link on my youtube channel. Settings: enable vertical line synchronization enable horizontal line synchronization enable Trend Line synchronization enabling Fibonacci Retracement synchron
FREE
WOz
Andrej Hermann
5 (3)
Utilitaires
Universal trading advisor "WOz" with a built-in trading panel The EA's capabilities can be easily tested in the strategy tester in visual mode. The EA can simulate real trading with the ability to move the SL and TP levels.  The EA has 5 modes of operation:  1. AUTOTRADING automatic trading mode on a set signal  2. ONLY SIGNAL mode of tracking the set signal without auto trading  3. RANGE MODUS mode of automatic placement of equidistant orders on Bayi Sell at a specified time  4. HAND MODUS
FREE
Clonify PRO
Andrej Hermann
Utilitaires
Clonify PRO - Copieur de transactions local pour MT5 et MT4 Outil professionnel pour copier des transactions entre comptes MT5 et MT4 (via le dossier partagé "Common"). FONCTIONNALITÉS: 1. ÉMETTEUR (Sender): Exporte les transactions en temps réel Envoie tout (sans filtres) Ne nécessite aucun paramètre supplémentaire 2. RÉCEPTEUR (Receiver): Copie les transactions. Magic Number: Utilise l'ID du compte de l'émetteur (par défaut) ou un numéro personnalisé. Modes de lot: Analogous: Exactement le mêm
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis