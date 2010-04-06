ADR und Daily box
- Indicatori
- Andrej Hermann
- Versione: 3.22
- Attivazioni: 20
L’indicatore visualizza gli intervalli di prezzo storici tramite box giornalieri,
consentendo un’analisi accurata della struttura interna di ogni giornata di trading.
Ogni giorno può avere un colore dedicato.
All’interno del box viene tracciato l’intervallo tra apertura e chiusura con colori direzionali, utile per individuare aree di accumulo e consolidamento.
The indicator displays historical price ranges as daily boxes, enabling detailed analysis of intraday structure and market behavior.
Each trading day can be assigned an individual color. Inside every box,
the range between the opening and closing prices is drawn with separate directional colors,
helping traders identify accumulation and consolidation zones.