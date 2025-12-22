Atena Gold EA Igor Pereira Calil 专家

Atena 專家是 Meta Trader 的機器人，目標是根據機器人本身的趨勢和策略進行工作。 免費安裝 Atena Gold EA 並在您的帳戶上運行，請私訊詢問我。 Atena 的開發旨在提高美國金屬（黃金、XAUUSD）交易的安全性。 Atena GOLD 是一個長期機器人，每周和每月利潤，如果有時需要一些時間才能關閉，請不要太驚慌。 請記住，Athena 在市場趨勢、買入和賣出中運作，無論您是否有任何舊的（恢復）訂單未結，您的資金將始終在上漲:)！ 下面附上1年的回測，如果有疑問或想測試，可以租用Atena 1個月，或是下載DEMO版本。 Athena 在市場的兩個方向上操作，買入和賣出，對沖，保護多頭訂單並賺取利潤，在逆勢中，她執行訂單恢復程序（與 Martingale 類似，但不完全一樣）。 所開發的回收系統是根據市場走勢而開發的，所以不會有太多的未平倉訂單，在買賣獲利的同時，會平倉以增加帳戶資金，這就是持倉的秘訣之一。大量虧損。 Atena 根據市場趨勢關閉利潤，但您可以在設定中或透過啟動 BreakEven 或 TrailStop 選項（預設為停用）來更改這