2025 年最强自动化交易策略之一

我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个完全自动化的交易专家（Expert Advisor），该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。

该 EA 专为高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制而设计，适用于所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD）

本系统在点差低于 10 点的 ECN 账户上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。

只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。

 核心功能

  • 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD）5 min  SET FILE

  • 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop）

  • 挂单智能跟随价格移动

  • 支持反向交易模式

  • 内置自动资金管理（Auto Lot）

  • 交易时间过滤与均线过滤

  • 连续交易次数限制

  • 高级持仓追踪止损功能

  • 针对低点差 ECN 经纪商进行优化

 输入参数说明

主要设置

ReverseSystem

  • 设置为 TRUE 时，买卖信号将被反转

  • 适用于不同市场结构的适配测试

MaxConsecutiveTrades

  • 限制同一方向的最大连续交易次数

  • 有效降低不利行情下的回撤风险

 挂单设置

PendingDistance

  • 挂单与当前价格之间的距离（点）

TrailPending

  • 启用后，挂单将在价格远离时自动跟随

  • 始终保持最佳入场距离

时间设置

UseTimeFilter

  • 启用或禁用指定时间段内交易

StartTime / EndTime

  • 基于经纪商服务器时间的交易区间

  • 建议避开低流动性或重大新闻时段

 资金管理

UseAutoLot

  • 根据账户余额自动计算下单手数

AutoLotBalance

  • 自动手数计算的余额基准

AutoLotStep

  • 每个余额阶梯增加的手数

Lots

  • 固定手数（当 Auto Lot 关闭时使用）

 交易设置

StopLoss

  • 固定止损（点，0 = 不使用固定止损）

TakeProfit

  • 固定止盈（点，0 = 不使用固定止盈）

TrailingStart

  • 启动追踪止损的最小盈利点数

TrailingDist

  • 追踪止损与当前价格的距离

Slippage

  • 允许的最大滑点

MagicNumber

  • EA 订单的唯一识别编号

 过滤器

UseMAFilter

  • 启用移动平均线趋势过滤

MA_Period

  • 移动平均线周期

 指标设置（TMA）

HalfLength

  • TMA 平滑计算周期

Price

  • 用于计算的价格类型

BandsDeviations

  • TMA 通道宽度（波动率敏感度）

Interpolate

  • 平滑指标数值，使图形更自然

使用建议

  • 使用 ECN 账户

  • 点差低于 10 点

  • 推荐使用 VPS 以获得最佳稳定性

  • 实盘交易前请先在模拟账户测试参数

 总结

该 Expert Advisor 专为追求纪律性、稳定性和完全自动化交易的交易者而设计，避免情绪干扰。

启动它，优化参数，让系统为您交易。


DominikDorner 2025.12.23 19:17 
 

Great support! Just started on a Vantage ECN account and had the first profitable trades on the evening before Christmas, which is really good. I will update my review frequently. Would be great to have set files from other currency pairs! Merry Christmas!

___

Update: I started on a Fusion Markets ECN and on a Vantage ECN acoount. I have exactly the same trades on both sides, which makes me really happy since the EA seems not to be that much Broker dependent like many others!

DominikDorner 2025.12.23 19:17 
 

Great support! Just started on a Vantage ECN account and had the first profitable trades on the evening before Christmas, which is really good. I will update my review frequently. Would be great to have set files from other currency pairs! Merry Christmas!

___

Update: I started on a Fusion Markets ECN and on a Vantage ECN acoount. I have exactly the same trades on both sides, which makes me really happy since the EA seems not to be that much Broker dependent like many others!

Cence Jk Oizeijoozzisa
1415
来自开发人员的回复 Cence Jk Oizeijoozzisa 2025.12.23 19:19
Hello, thank you, dear friend. It will be sent to you after the holidays. Don't worry.
