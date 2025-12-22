Blox
- 专家
- 版本: 1.0
- 激活: 10
2025 年最强自动化交易策略之一
我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个完全自动化的交易专家（Expert Advisor），该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。
该 EA 专为高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制而设计，适用于所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD）。
本系统在点差低于 10 点的 ECN 账户上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。
只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。
核心功能
-
适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD）5 min SET FILE
-
采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop）
-
挂单智能跟随价格移动
-
支持反向交易模式
-
内置自动资金管理（Auto Lot）
-
交易时间过滤与均线过滤
-
连续交易次数限制
-
高级持仓追踪止损功能
-
针对低点差 ECN 经纪商进行优化
输入参数说明
主要设置
ReverseSystem
-
设置为 TRUE 时，买卖信号将被反转
-
适用于不同市场结构的适配测试
MaxConsecutiveTrades
-
限制同一方向的最大连续交易次数
-
有效降低不利行情下的回撤风险
挂单设置
PendingDistance
-
挂单与当前价格之间的距离（点）
TrailPending
-
启用后，挂单将在价格远离时自动跟随
-
始终保持最佳入场距离
时间设置
UseTimeFilter
-
启用或禁用指定时间段内交易
StartTime / EndTime
-
基于经纪商服务器时间的交易区间
-
建议避开低流动性或重大新闻时段
资金管理
UseAutoLot
-
根据账户余额自动计算下单手数
AutoLotBalance
-
自动手数计算的余额基准
AutoLotStep
-
每个余额阶梯增加的手数
Lots
-
固定手数（当 Auto Lot 关闭时使用）
交易设置
StopLoss
-
固定止损（点，0 = 不使用固定止损）
TakeProfit
-
固定止盈（点，0 = 不使用固定止盈）
TrailingStart
-
启动追踪止损的最小盈利点数
TrailingDist
-
追踪止损与当前价格的距离
Slippage
-
允许的最大滑点
MagicNumber
-
EA 订单的唯一识别编号
过滤器
UseMAFilter
-
启用移动平均线趋势过滤
MA_Period
-
移动平均线周期
指标设置（TMA）
HalfLength
-
TMA 平滑计算周期
Price
-
用于计算的价格类型
BandsDeviations
-
TMA 通道宽度（波动率敏感度）
Interpolate
-
平滑指标数值，使图形更自然
使用建议
-
使用 ECN 账户
-
点差低于 10 点
-
推荐使用 VPS 以获得最佳稳定性
-
实盘交易前请先在模拟账户测试参数
总结
该 Expert Advisor 专为追求纪律性、稳定性和完全自动化交易的交易者而设计，避免情绪干扰。
启动它，优化参数，让系统为您交易。
Great support! Just started on a Vantage ECN account and had the first profitable trades on the evening before Christmas, which is really good. I will update my review frequently. Would be great to have set files from other currency pairs! Merry Christmas!
Update: I started on a Fusion Markets ECN and on a Vantage ECN acoount. I have exactly the same trades on both sides, which makes me really happy since the EA seems not to be that much Broker dependent like many others!