No Martingale Gold Digger – Expert Advisor Professionale per XAUUSD

No Martingale Gold Digger è un Expert Advisor progettato per chi cerca un sistema di trading solido, reale e affidabile, senza martingale, senza grid e senza artifici per generare equity curve irreali.

Lavora esclusivamente su Oro (XAUUSD), sia in versione CFD che Futures, e utilizza una logica trend-following / breakout semplice, trasparente e robusta.

Filosofia di Trading

No Martingale Gold Digger nasce per essere un EA “vero”:

niente machine learning,

niente intelligenza artificiale,

nessuna ottimizzazione spinta,

nessun raddoppio, nessuna piramidazione, nessuna escalation del rischio.

Ogni trade è singolo, protetto da Stop Loss e Take Profit e completamente sotto il controllo dell’utente tramite la sola scelta del numero di contratti da tradare.

Plug & Play

L’EA è immediatamente utilizzabile: non richiede alcuna ottimizzazione o parametrizzazione.

L’unico parametro da impostare è l’orario di sessione dello strumento scelto (CFD o Future), per adeguarsi alla giornata di trading del broker (se hai dubbi, contattami pure per verificare insieme l’orario).

NOTA: L’orario di inizio sessione è FONDAMENTALE per le performance dell’EA quindi non

Logica operativa

Timeframe consigliato: M5

Strategia: trend-following / breakout

Una sola posizione alla volta

Nessun arbitraggio, nessun trucco di equity smoothing

Ogni operazione ha sempre SL e TP

Money Management 100% nelle mani dell’utente (lot/contract size)

Performance dimostrate

No Martingale Gold Digger nasce da un approccio conservativo e orientato ai risultati nel lungo periodo.

Backtest e reale (incluso lo spread):

Profitto: ~350.000

~350.000 Drawdown: ~22.000

~22.000 Average trade: ~320

Performance equilibrate su lato long e short

In esecuzione live da 12 mesi, con risultati coerenti rispetto ai test

Questo significa un margine operativo ampio che copre agevolmente i costi transazionali e riduce l’impatto del rumore di mercato.

Per chi è pensato

No Martingale Gold Digger è ideale per chi cerca:

un EA affidabile , semplice e professionale

, semplice e professionale un sistema che non promette miracoli, ma coerenza e stabilità

un metodo trend-following trasparente

totale controllo del rischio

zero complicazioni e zero parametri da ottimizzare

Non è adatto, invece, a chi cerca “l’EA che ti rende milionario in un mese”:

questi prodotti non esistono e spesso nascondono logiche rischiose come martingale e grid.

Perché scegliere No Martingale Gold Digger