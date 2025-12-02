No Martingale Gold Digger
- Samuele Libetti
No Martingale Gold Digger – Expert Advisor Professionale per XAUUSD
No Martingale Gold Digger è un Expert Advisor progettato per chi cerca un sistema di trading solido, reale e affidabile, senza martingale, senza grid e senza artifici per generare equity curve irreali.
Lavora esclusivamente su Oro (XAUUSD), sia in versione CFD che Futures, e utilizza una logica trend-following / breakout semplice, trasparente e robusta.
Filosofia di Trading
No Martingale Gold Digger nasce per essere un EA “vero”:
- niente machine learning,
- niente intelligenza artificiale,
- nessuna ottimizzazione spinta,
- nessun raddoppio, nessuna piramidazione, nessuna escalation del rischio.
Ogni trade è singolo, protetto da Stop Loss e Take Profit e completamente sotto il controllo dell’utente tramite la sola scelta del numero di contratti da tradare.
Plug & Play
L’EA è immediatamente utilizzabile: non richiede alcuna ottimizzazione o parametrizzazione.
L’unico parametro da impostare è l’orario di sessione dello strumento scelto (CFD o Future), per adeguarsi alla giornata di trading del broker (se hai dubbi, contattami pure per verificare insieme l’orario).
NOTA: L’orario di inizio sessione è FONDAMENTALE per le performance dell’EA quindi non
Logica operativa
- Timeframe consigliato: M5
- Strategia: trend-following / breakout
- Una sola posizione alla volta
- Nessun arbitraggio, nessun trucco di equity smoothing
- Ogni operazione ha sempre SL e TP
- Money Management 100% nelle mani dell’utente (lot/contract size)
Performance dimostrate
No Martingale Gold Digger nasce da un approccio conservativo e orientato ai risultati nel lungo periodo.
Backtest e reale (incluso lo spread):
- Profitto: ~350.000
- Drawdown: ~22.000
- Average trade: ~320
- Performance equilibrate su lato long e short
- In esecuzione live da 12 mesi, con risultati coerenti rispetto ai test
Questo significa un margine operativo ampio che copre agevolmente i costi transazionali e riduce l’impatto del rumore di mercato.
Per chi è pensato
No Martingale Gold Digger è ideale per chi cerca:
- un EA affidabile, semplice e professionale
- un sistema che non promette miracoli, ma coerenza e stabilità
- un metodo trend-following trasparente
- totale controllo del rischio
- zero complicazioni e zero parametri da ottimizzare
Non è adatto, invece, a chi cerca “l’EA che ti rende milionario in un mese”:
questi prodotti non esistono e spesso nascondono logiche rischiose come martingale e grid.
Perché scegliere No Martingale Gold Digger
- Algoritmo pulito e leggibile
- Niente artifici né curve a 45° costruite
- Stop Loss sempre attivo
- Verificato su oltre un anno di reale
- Robusto alle variazioni di spread
- Funziona sia su CFD che Futures
- Un EA “professionale”, non un giocattolo