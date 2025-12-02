No Martingale Gold Digger

No Martingale Gold Digger – Expert Advisor Professionale per XAUUSD

No Martingale Gold Digger è un Expert Advisor progettato per chi cerca un sistema di trading solido, reale e affidabile, senza martingale, senza grid e senza artifici per generare equity curve irreali.
Lavora esclusivamente su Oro (XAUUSD), sia in versione CFD che Futures, e utilizza una logica trend-following / breakout semplice, trasparente e robusta.

Filosofia di Trading

No Martingale Gold Digger nasce per essere un EA “vero”:

  • niente machine learning,
  • niente intelligenza artificiale,
  • nessuna ottimizzazione spinta,
  • nessun raddoppio, nessuna piramidazione, nessuna escalation del rischio.

Ogni trade è singolo, protetto da Stop Loss e Take Profit e completamente sotto il controllo dell’utente tramite la sola scelta del numero di contratti da tradare.

Plug & Play

L’EA è immediatamente utilizzabile: non richiede alcuna ottimizzazione o parametrizzazione.
L’unico parametro da impostare è l’orario di sessione dello strumento scelto (CFD o Future), per adeguarsi alla giornata di trading del broker (se hai dubbi, contattami pure per verificare insieme l’orario).

NOTA: L’orario di inizio sessione è FONDAMENTALE per le performance dell’EA quindi non

Logica operativa

  • Timeframe consigliato: M5
  • Strategia: trend-following / breakout
  • Una sola posizione alla volta
  • Nessun arbitraggio, nessun trucco di equity smoothing
  • Ogni operazione ha sempre SL e TP
  • Money Management 100% nelle mani dell’utente (lot/contract size)

Performance dimostrate

No Martingale Gold Digger nasce da un approccio conservativo e orientato ai risultati nel lungo periodo.

Backtest e reale (incluso lo spread):

  • Profitto: ~350.000
  • Drawdown: ~22.000
  • Average trade: ~320
  • Performance equilibrate su lato long e short
  • In esecuzione live da 12 mesi, con risultati coerenti rispetto ai test

Questo significa un margine operativo ampio che copre agevolmente i costi transazionali e riduce l’impatto del rumore di mercato.

Per chi è pensato

No Martingale Gold Digger è ideale per chi cerca:

  • un EA affidabile, semplice e professionale
  • un sistema che non promette miracoli, ma coerenza e stabilità
  • un metodo trend-following trasparente
  • totale controllo del rischio
  • zero complicazioni e zero parametri da ottimizzare

Non è adatto, invece, a chi cerca “l’EA che ti rende milionario in un mese”:
questi prodotti non esistono e spesso nascondono logiche rischiose come martingale e grid.

Perché scegliere No Martingale Gold Digger

  • Algoritmo pulito e leggibile
  • Niente artifici né curve a 45° costruite
  • Stop Loss sempre attivo
  • Verificato su oltre un anno di reale
  • Robusto alle variazioni di spread
  • Funziona sia su CFD che Futures
  • Un EA “professionale”, non un giocattolo

