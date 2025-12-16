Mouse calculation mt4
- Indicatori
- Shi Jie He
- Versione: 1.1
Mouse Calculation calcola rapidamente il P/L di ogni ordine se venisse chiuso al prezzo indicato dal mouse.
Ideale per decisioni rapide con più ordini: grid, martingala ed entrate a scalare. Break-even e livelli target a colpo d’occhio.
Funzioni principali
-
Mouse PnL (M): Anteprima del P/L per ordine e del totale (swap incluso).
-
Break even Price (B): Mostra il prezzo/linea di break-even del paniere.
-
Time_Sync_Lines (T): Allinea la stessa ora del giorno negli ultimi N giorni per confrontare; trascina per rivedere momenti chiave.
-
Panel (P): Mostra/Nasconde il pannello di controllo.
-
About (A): Guida e informazioni.
Indicazioni sul grafico
-
B / S: P/L attuale dell’ordine
-
M: P/L stimato “se chiuso al prezzo del mouse”
-
T: P/L totale
Scenari ideali
-
Grid: Determina rapidamente il livello di take-profit del paniere.
-
Martingala: Verifica subito “fino a dove deve rimbalzare per break-even / positivo”.
-
Multi-ordini: Più chiaro per chiusure parziali e aggiustamenti.
Parametri
-
sync_lines: Numero di linee verticali Time_Sync_Lines (predefinito 8)
(Gli altri input sono impostazioni di colore/stile.)
Come usare
-
Applica al grafico (in base al simbolo del grafico corrente).
-
Premi M per Mouse PnL (M), B per Break even Price (B), T per Time_Sync_Lines (T).
-
Sposta il mouse su un livello di prezzo; trascina Time_Sync_Lines quando vuoi confrontare.
Scorciatoie: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.
Note importanti e disclaimer
-
Questo indicatore è solo per analisi e supporto decisionale. Non è consulenza finanziaria e non garantisce profitti.
-
Specifiche, valore del punto e swap variano per broker; i risultati possono differire.
-
L’indicatore non esegue operazioni e non modifica ordini; mostra solo informazioni.