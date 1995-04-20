Mouse calculation mt4

Mouse Calculation 通过鼠标指向的价位，快速计算每笔订单在该价位平仓的盈亏。

适用于网格、马丁、分批建仓等多订单持仓时快速决策。回本价、目标价位，一眼可见。

核心功能

  • Mouse PnL (M)：预览单笔与总计盈亏（含隔夜利息 swap）。

  • Break even Price (B)：显示组合回本价/盈亏平衡线。

  • Time_Sync_Lines (T)：对齐最近 N 天的同一时刻，便于对比走势；支持拖动复盘关键行情时刻。

  • Panel (P)：显示/隐藏控制面板。

  • About (A)：使用说明与信息入口。

图上显示说明

  • B / S：订单当前盈亏

  • M：按鼠标价位估算的“平仓盈亏”

  • T：总计盈亏

最适合的交易场景

  • 网格：快速确定“篮子止盈位”。

  • 马丁：快速判断“反弹到哪能回本/转正”。

  • 多订单持仓：更直观地做减仓与调整。

参数

  • sync_lines：Time_Sync_Lines 的竖线数量（默认 8）
    （其余输入项为颜色/显示风格设置，可按个人喜好调整。）

使用方法

  1. 加载到图表（按当前图表品种统计）。

  2. M 打开 Mouse PnL (M)，按 B 打开 Break even Price (B)，按 T 打开 Time_Sync_Lines (T)

  3. 移动鼠标到任意价位查看结果；需要对比时，可拖动 Time_Sync_Lines。

快捷键： P Panel， A About， M Mouse PnL， B Break even Price， T Time_Sync_Lines。

重要说明与免责声明

  • 本指标仅用于分析与辅助决策，不构成投资建议，不保证盈利。

  • 不同经纪商合约规格、点值、隔夜利息规则不同，显示结果可能略有差异，请以实际账户为准。

  • 指标不自动下单，不修改订单，仅展示信息。


推荐产品
Symbol Overlay
John Louis Fernando Diamante
5 (2)
指标
This indicator plots another symbol on the current chart. A different timeframe can be used for the symbol, with an option to display in multiple timeframe mode (1 overlay candle per several chart candles). Basic indicators are provided. To adjust scaling of prices from different symbols, the overlay prices are scaled to the visible chart price space. Features symbol and timeframe input MTF display option to vertically invert chart, eg overlay USDJPY, invert to show JPYUSD data window values; o
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
指标
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
指标
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
指标
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
IceFX VelocityMeter
Norbert Mereg
4.67 (3)
指标
IceFX 速度计是一款 MetaTrader 4 平台上的独特指标，测量外汇市场的速度。它不是一个通常的交易量或其它测量指标，因为 IceFX 速度计能够理解市场行情速度隐藏在即时报价，而那些有价值的信息是不能以普通方式从蜡烛图里解析出来的。 本软件监视指定时间范围内接收的即时报价 (频率, 变化幅度), 分析这些信息和定义, 显示并记录引用值, 此即典型的市场真实速率。市场速度值在每次报价时都在变化, 所以这款专业工具有能力快速响应任何变化。 它记录一根蜡烛内的最小/最大/平均值, 甚至机器人重启后依旧可见。由速度计提交的全部特殊数据可以读取/用于任何 MetaTrader 4 EA。
FREE
TPX Connect All
TPX
指标
After purchasing the Tpx Dash Supply Demand indicator, you must download this indicator which will link and feed market data to the Tpx Dash Supply Demand indicator and will provide all Supply Demand price signals, ATR Stop, VAH and VAL, trend values ​​with the ADX, and POC prices and locations in the market. Just download it and Dash will locate the indicator to retrieve the information!
FREE
IceFX TickInfo
Norbert Mereg
4 (1)
指标
This is a unique tick chart indicator for MetaTrader 4 platform. The software is capable to graphically display the last 100 ticks and in addition to that it displays the current spread, bid / ask and time values ​​in an elegant IceFX style dashboard. The indicator is an efficient tool for traders using M5 or even M1 timeframe. Indicator parameters: Corner - corner of panel CornerXOffset - horizontal offset from the corner CornerYOffset - vertical offset from the corner ChartType - type of char
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
指标
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
指标
外汇市场概况（简称FMP） 这不是什么： FMP 不是经典的字母编码 TPO 显示，不显示整体图表数据配置文件计算，并且不将图表分段并计算它们。 它能做什么 ： 最重要的是，FMP 指示器将处理位于用户定义频谱左边缘和用户定义频谱右边缘之间的数据。 用户只需用鼠标拉动指示器的每一端即可定义频谱。 当指标右边缘被拉到实时柱并进一步（到未来）时，指标被认为是“实时的”（它会更新新柱） 该指标将一个“锚点”对象放在它所附加的图表上，然后将该锚点与硬盘驱动器上的文件相关联。 这允许您在图表上运行一个持续的 FMP，您的设置在重新启动时持续存在，直到图表 - 或指标 - 关闭。 FMP 指标可以在一个图表上运行多个自身实例，并且您可以命名它们。（名称在指标数据中显示为半透明，以便您能够区分它们） 指标的数据窗口被快速切换控件包围，当它们的状态发生变化时，这些控件会更新该图表的指标设置的“内存”。 左手柄、右手柄和数据窗口的显示可以自定义。您可以从 13 种不同的样式组合中进行选择，或者选择每个部分的单独样式（从 13 种中选择）。 您可以选择显示与光谱左侧对齐、在中间对称居中、与光谱右侧
FREE
Dark Light Themes
Asep Saepudin
指标
Dark & Light Themes for MT4. The Dark & Light Themes indicator helps you switch the MT4 chart display between dark and light color schemes. It also includes a watermark showing the current currency pair (symbol) and the active timeframe. This simple and clean interface makes it more comfortable for traders to analyze charts using any indicator. FXDragunov Indonesia.
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
指标
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
指标
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
指标
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Time Scale
Taras Slobodyanik
4.86 (14)
指标
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart (it is displaying your local time on your chart instead of MT time). You can also select the desired format for displaying the date and time. While holding down the middle mouse button, and moving the cursor, a slider will appear on the scale. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale. You can also find my o
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
实用工具
IceFX 的 TradeInfo 是一款工具指标，显示当前账户和持仓的重要信息。 显示信息: 有关当前账户的信息 (结余, 净值, 可用保证金)。 当前点差, 当前回撤 (DD), 计划利润, 预计亏损, 等等。 开仓数量, 交易量 (手数), 盈利。 今日和昨日的范围。 距下一根柱线的剩余时间。 最后一日的盈利信息 (与 IceFX ProfitInfo 指标集成)。 风险- 基于开新仓的手数信息。 MagicNumber 过滤器。 注释过滤器。
FREE
Multiple Charts Object Sync
Nguyen Thanh Sang
5 (3)
指标
Synchronize objects from one chart to multiple charts. Synchronize objects from one chart to multiple charts. 1. Allows automatic synchronization of new and edited objects to other charts. 2. Allows synchronization of all objects on the chart to other charts at the current time. 3. Allows setting the charts to synchronize based on the position of the chart in the MT4 window. Version 1.2: Allow set list of object names that you don't want to sync (Separated by commas ",") Allow set 5 types of o
FREE
ChartTrader Demo
FX AutoTrader
实用工具
Please note: This demo will work only on EURUSD live chart. It will not run in the strategy tester. ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MetaTrader 4 platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window, so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and insta
FREE
Marginhedged
Iurii Tokman
指标
Marginhedged   信息指标。 手数 - 设置计算所需的手数，使用输入字段设置 MARGININIT - 指定手数的初始保证金要求 MARGINHEDGED - 从每组重叠订单中收取的保证金 PERCENT - 以百分比表示的重叠订单收取的保证金 指标设置说明： _color - 设置颜色 使用指标的示例： 在市场上开设了一个手数为 1 的买入头寸，这种情况下的保证金要求对应于 10 美元 如果您开一个手数为 1 的卖出头寸，现在的总保证金要求为 5 美元， 或 50%。 该指标显示给定批次的此信息。   信息指标。 手数 - 设置计算所需的手数，使用输入字段设置 MARGININIT - 指定手数的初始保证金要求 MARGINHEDGED - 从每组重叠订单中收取的保证金 PERCENT - 以百分比表示的重叠订单收取的保证金 指标设置说明： _color - 设置颜色 使用指标的示例： 在市场上开设了一个手数为 1 的买入头寸，这种情况下的保证金要求对应于 10 美元 如果您开一个手数为 1 的卖出头寸，现在的总保证金要求为 5 美元， 或 50%。 该指标显示给定批次的
FREE
Vanesa price distribution
Vo Mai Chi
4 (1)
指标
The indicator displays price distribution on a horizontal histogram. Horizontal histogram help find out key levels of price so that you can make good decision on setting point of take profit, stop loss... You can improve exist trading strategy or get new trading idea with the histogram of price. Outstanding features Support multiple time frame : you can choose to work with history data in any time frame you want. It does not depend on current display time frame. Support weighting by volume and/
FREE
MaSonic MT4
Tadanori Tsugaya
指标
Quickly search for matching Moving Averages (MAs) at any point you click on the chart! By instantly displaying the MAs that pass through any selected point, it’s excellent for identifying trend peaks and supporting better trading decisions. Features: Simple Operation: Click on any point where you want to find the MA. Instant Results: Displays matching MAs if found. Sleep Function: Hide buttons when not in use for a cleaner interface. Manual Control: Adjust MAs manually with on-screen buttons. Fi
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
实用工具
神速EA跟单(TradeMirror)是一款MT4/MT5平台的订单复制软件。 为什么选择神速EA跟单 我们深知对于金融软件而言安全、稳定和隐私的重要性，因此我们在细节处对这三大要素进行了额外的加固： 提供用户友好的图形界面，操作简单易用 注重隐私安全，适合对订单分发有隐私要求各种金融场景 精准复制订单，毫秒级分发 支持全平台，MT4/MT5全面覆盖 智能感知系统状态，邮件通知守护交易安全 核心功能列表 对于跟单软件而言，功能并不是越多越好的，因此经过严谨的需求分析，我们对程序进行了精简，并最终保留了如下核心功能： 多重连接 邮件通知 手数缩放 信号过滤 反向跟单 重置止盈/止损 免费演示 在购买Trademirror之前，你总是可以尝试免费演示。 点击本页面上的免费演示按钮 点击是的，我有Metatrader 4/5 允许浏览器打开Mt4/5 在Mt4/5中，找到专家顾问/市场/TradeMirror，打开它并点击测试 启用复盘显示（否则你将看不到GUI界面）。 点击开始 现在你可以在可视化图表上看到TradeMirror的GUI界面 使用建议 感谢您愿意关注并使用神速，针对常见问题
FREE
Pi Cycle Top Indicator
Sergei Kopylov
指标
There is a very simple and surprisingly effective indicator called Pi Cycle, which starts to give the first warning. It is worth a look, so as not to miss the giant elephant in the living room!)) What is Pi Cycle? Pi Cycle is a very simple indicator created by analyst Philip Swift . It takes into account two (DMA biased moving averages ): 350-day average x 2 111-day average Both can be considered long-term indicators. The second one is obviously more sensitive to current market changes, since
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
指标
Head and Shoulders Pattern Indicator - Your Key to Recognizing Trend Reversals Unlock the power of pattern recognition with the "Head and Shoulders Pattern Indicator." This cutting-edge tool, designed for MetaTrader, is your trusted ally in identifying one of the most powerful chart patterns in technical analysis. Whether you're a novice or an experienced trader, this indicator simplifies the process of spotting the Head and Shoulders pattern, allowing you to make informed trading decisions. Key
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
指标
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
MACD plus TDI
Devy Tanusukma
指标
Moving Average Convergence Divergence (MACD) combined with Traders Dynamic Index (TDI) Input parameters: signal mode: true if you want to plug it into STAT (Signal Tester and Trader) arrow shift: distance between TDI line to arrow on chart middle band: use middle band (middle bolinger band) signal filter price line: use 50 price line signal filter RSI period RSI price method volatility period moving average RSI period moving average signal period moving average method use MACD indicator fast MAC
FREE
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
指标
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In the free version, virtual trade is performed without refills in case of a repeat of the signal. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction lines are display
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
指标
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Supply Demand MT4
Agus Santoso
4.33 (6)
指标
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/125434 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/157662 MT4 助手： https://www.mql5.com/en/market/product/107986 反弹基线 (RBR)、下跌基线反弹 (DBR)、下跌基线下跌 (DBD)、反弹基线下跌 (RBD)、公允价值缺口 (FVG) / 不平衡、隐藏基线 隆重推出“MT4 供需指标”——助您精准自信地驾驭瞬息万变的金融市场。这款尖端指标经过精心设计，旨在为交易者提供实时供需动态洞察，助力其做出明智决策，并最大限度地发挥交易潜力。 主要功能： 自动区域识别：该指标采用先进的算法，自动检测并绘制价格图表上的关键供需区域。这些区域包括#rallybaserally、#rallybasedrop、#dropbaserally 和 #dropbasedrop，为交易者提供重要的参考点，以了解市场情绪和潜在的价格反转。 公允价值缺口/失衡指标：除了供需区域外，该指标还整
FREE
Ast ChartTheme Dark for MT4
Wataru Horino
指标
This indicator applies a dark theme to MetaTrader 4 charts. Designed for readability, it uses a calm color scheme to help reduce eye strain during long chart sessions. You can optionally apply the theme to all open charts at once. After applying, the indicator can also remove itself automatically, so nothing unnecessary remains on your chart. Who this indicator is for Traders who want to quickly tidy up the look of MT4 Traders who find bright charts uncomfortable Traders who want to reduce eye
FREE
Volume Weighted ATR MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.67 (3)
指标
The   Volume Weighted ATR indicator   is a helpful tool for measuring market activity. It is based on the idea of the Volume-Weighted ATR. Combining these two elements helps identify potential turning points or breakout opportunities. The indicator for the classification of the activity of the market uses the moving average and its multiples. Accordingly, where the VWATR bar is located (relative to the moving average), it is labelled as ultra-low, low, average, high, very high or ultra high. Th
FREE
该产品的买家也购买
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示、奖金和 GANN MADE EASY EA 助手！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Apollo SR Master 是一款支撑/阻力指标，其特殊功能使利用支撑/阻力区域进行交易更加便捷可靠。该指标通过检测局部价格顶部和底部，实时计算支撑/阻力区域，没有任何时间延迟。为了确认新形成的支撑/阻力区域，该指标会显示特殊信号，表明该支撑/阻力区域可以作为实际的卖出或买入信号。在这种情况下，支撑/阻力区域的强度会增强，因此从该区域进行交易的成功率也会更高。这正是该指标的核心理念。 SR区域也使止损和止盈的操作更加便捷。根据信号方向，可以将SR区域上方或下方的空间用作止损位。此外，相对的SR区域也可以用作潜在的止盈区域。 我还免费向所有 Apollo SR Master 指标的用户提供我的“Apollo 价格行为系统”指标。这两个指标结合使用将帮助您找到更好的入场点。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧以及我的“阿波罗价格行为系统”指标作为赠品！
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
指标
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
指标
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
指标
M1 Arrow - 基于市场的两个基本原则的盘中策略。 该算法基于使用附加过滤器对交易量和价格波动的分析。该指标的智能算法仅在两个市场因素合二为一时才会发出信号。该指标使用较高时间框架的数据计算 M1 图表上某个范围的波浪。为了确认波浪，该指标使用了成交量分析。 从理论上讲，该指标可以与其他时间框架一起使用，但您需要考虑到该指标最初是为在 M1 上交易而开发的这一事实。 该指标是一个现成的交易系统。交易者所需要的只是跟随信号。此外，该指标可以成为您自己的交易系统的基础。交易仅在分钟图表上进行。 尽管指标使用 MTF 原理，但指标算法尽可能稳定。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易设置和建议！祝您交易成功！感谢您的关注！
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
指标
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
指标
现在优惠 33%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
指标
Day Trader Master 是一个完整的日间交易者交易系统。该系统由两个指标组成。一个指标是买入和卖出的箭头信号。这是你得到的箭头指示器。我将免费为您提供第二个指标。第二个指标是专门设计用于与这些箭头结合使用的趋势指标。 指标不重复也不迟到！ 使用这个系统非常简单。您只需按照当前趋势方向的箭头信号，显示为双色线。蓝色是买入趋势。红色是一种销售趋势。蓝色箭头是买入信号。红色箭头是卖出信号。您需要箭头的颜色和信号的方向来匹配趋势线的颜色。 箭头指标主要是为 M5 和 M15 时间间隔的日内交易而创建的。但从技术上讲，该系统可以用于其他时间间隔。 指示器配备带有推送消息功能的弹出警报。 购买后一定要写信给我！我将为您提供与系统交易的个人建议，以及我的趋势指标。此外，还有丰厚的奖励等着您！
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
指标
「New Release Special Offer」 Title KATANA Scalper Description The KATANA Scalper Momentum Suite is a high-tier analytical ecosystem designed for MetaTrader 5, specifically engineered for traders who demand precision and institutional-grade market analysis. Moving beyond the limitations of standard lagging indicators, it implements a multi-layered algorithmic framework that deciphers market structure by analyzing price "Velocity" and structural exhaustion in real-time. By merging proprietary mome
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 - https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
指标
趋势指标，趋势交易和过滤的突破性独特解决方案，所有重要趋势功能都内置在一个工具中！ 它是 100% 非重绘多时间框架和多货币指标，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。 限时优惠：支撑和阻力筛选指标仅售 50美元，终身有效。（原价 250 美元）（优惠延长） 趋势筛选器是有效的指标趋势跟踪指标，它在图表中提供带有点的箭头趋势信号。 趋势分析器指标中可用的功能： 1.趋势扫描仪。 2. 具有最大利润分析的趋势线。 3.趋势货币强度计。 4. 带有警报的趋势反转点。 5. 带有警报的强趋势点。 6. 趋势箭头 每日分析示例，每日信号表现...等与我们的趋势筛选指标，可以在这里找到： 点击这里 限时优惠：Trend Screener Indicator 仅售 50 美元且终身可用。原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有的高级指标以及分析示例、每日信号表现...等。 ： 点击这里 我们的趋势系统由 2 个指标组成： 1. Trend Screener Indicator：显示趋势仪表盘、图表中的趋势线、入场点...等。 2. Trend
作者的更多信息
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (4)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4 Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，不使用时无需修改。需要使用时，只需将“enable (function)”设置为 tru
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4 Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，不使用时无需修改。需要使用时，只需将“enable (function)”设置为 tru
Equity Protect basic
Shi Jie He
5 (3)
实用工具
账户净值保护工具是一款必备的实用工具，旨在保护您的账户净值不受到意外的损失。 这款工具专为使用自动交易程序的交易员设计。当您的账户同时运行多个自动交易程序时，尤其是在晚上睡觉时，如果发生黑天鹅事件或交易程序故障，您可能会遭受意想不到的损失。这款工具将有效帮助您避免这些问题。 它的设置非常简单，只需输入您希望保护的金额即可。我们建议根据当前账户净值进行合理的设置。完成设置后，点击确定进入程序界面，并点击运行。您将看到右侧的表情变成笑脸，表示程序已正确运行。 在程序运行的过程中，当账户净值低于设定的保护值时，所有图表将立即关闭，这意味着交易程序也将停止运行。同时，所有订单将被删除，您的账户将不再面临任何风险。 Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514 Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529 专业版提供了更加丰富实用的功能： 1、一键还原之前关闭的程序，品种、周期、参数完全一致。 2、提醒
FREE
Mouse calculation
Shi Jie He
指标
Mouse Calculation 通过鼠标指向的价位，快速计算每笔订单在该价位平仓的盈亏。 适用于网格、马丁、分批建仓等多订单持仓时快速决策。回本价、目标价位，一眼可见。 核心功能 Mouse PnL (M) ：预览单笔与总计盈亏（含隔夜利息 swap）。 Break even Price (B) ：显示组合回本价/盈亏平衡线。 Time_Sync_Lines (T) ：对齐最近 N 天的同一时刻，便于对比走势；支持拖动复盘关键行情时刻。 Panel (P) ：显示/隐藏控制面板。 About (A) ：使用说明与信息入口。 图上显示说明 B / S ：订单当前盈亏 M ：按鼠标价位估算的“平仓盈亏” T ：总计盈亏 最适合的交易场景 网格 ：快速确定“篮子止盈位”。 马丁 ：快速判断“反弹到哪能回本/转正”。 多订单持仓 ：更直观地做减仓与调整。 参数 sync_lines ：Time_Sync_Lines 的竖线数量（默认 8） （其余输入项为颜色/显示风格设置，可按个人喜好调整。） 使用方法 加载到图表（按当前图表品种统计）。 按 M 打开 Mouse PnL (M) ，按
FREE
Equity Protect MT4
Shi Jie He
实用工具
账户净值保护工具是一款必备的实用工具，旨在保护您的账户净值不受到意外的损失。 这款工具专为使用自动交易程序的交易员设计。当您的账户同时运行多个自动交易程序时，尤其是在晚上睡觉时，如果发生黑天鹅事件或交易程序故障，您可能会遭受意想不到的损失。这款工具将有效帮助您避免这些问题。 它的设置非常简单，只需输入您希望保护的金额即可。我们建议根据当前账户净值进行合理的设置。完成设置后，点击确定进入程序界面，并点击运行。您将看到右侧的表情变成笑脸，表示程序已正确运行。 在程序运行的过程中，当账户净值低于设定的保护值时，所有图表将立即关闭，这意味着交易程序也将停止运行。同时，所有订单将被删除，您的账户将不再面临任何风险。 Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514 Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529 专业版提供了更加丰富实用的功能： 1、一键还原之前关闭的程序，品种、周期、参数完全一致。 2、提醒
FREE
Position Protect
Shi Jie He
实用工具
这是一个特殊的程序，给你的每个仓位提供额外的保护。 Symbol Filter ：品种过滤，默认选择当前图表上的品种，或者选择所有的品种。 Magic Filter ：魔术号过滤，你可以指定魔术号，默认 0 表示处理所有的订单。 TakeProfit Point ：设置盈利点数。 0 为不使用此功能。 StopLoss Point ：设置止损点数   。 0 为不使用此功能。 Trailing Stop Point ：跟踪止损点数。 0 为不使用此功能。 测试说明： 程序在测试时会自动在当前品种下一手多单，用户可以根据测试情况，反复调整初始资金和参数，即可了解程序运行效果。 温馨提示： 如何购买、安装、 更新   建议在模拟账户中进行充分测试，调整参数，熟悉程序运行机制，确保在实盘交易中万无一失。 如有问题，欢迎在评论区留言，我会即时解答。也可以私下与我联系。 Position Protect mt4 : https://www.mql5.com/en/market/product/134757 Position Protect mt5 : https://www.mql5.com/e
Weekly statistics
Shi Jie He
指标
精准交易分析，尽在掌握：新一代交易分析软件 市面上的主流交易分析软件，往往只提供小时或周的盈亏比统计，无法满足更精细的交易分析需求。然而，真实交易市场中，每天的情况都各不相同。周一清淡，周三活跃并有三倍隔夜利息，周五则异常活跃并伴随重大数据公布。显然，以天为单位进行统计分析并不科学，以周为单位较为合理。然而，以周为单位的图表只能看到每天的统计情况，而无法洞悉每小时的变化。更进一步，有些品种在做多或做空时表现出极大的差异，需要区分分析，这些都是现今交易分析软件所欠缺的。 除了时间单位过于粗略之外，现有的交易分析软件在刷选策略方面也存在不足。单用品种名称进行刷选并不科学，因为一个品种可能有多个策略同时运行。同样，单用魔术号进行刷选也不合理，因为有些交易程序用同一个魔术号管理多个品种的交易。因此，更为合理的方案是用品种和魔术号这一对数据来刷选策略，这样才能避免分析结果受到干扰。 虽然有些软件也用品种和魔术号来刷选策略，但他们的使用方法极不方便，每次只能查看一个策略，无法看到全局，而且切换策略操作复杂。 为了解决以上问题，新一代交易分析软件应运而生。本软件界面内容丰富，一个界面显示全部
FREE
Weekly statistics MT4
Shi Jie He
指标
精准交易分析，尽在掌握：新一代交易分析软件 市面上的主流交易分析软件，往往只提供小时或周的盈亏比统计，无法满足更精细的交易分析需求。然而，真实交易市场中，每天的情况都各不相同。周一清淡，周三活跃并有三倍隔夜利息，周五则异常活跃并伴随重大数据公布。显然，以天为单位进行统计分析并不科学，以周为单位较为合理。然而，以周为单位的图表只能看到每天的统计情况，而无法洞悉每小时的变化。更进一步，有些品种在做多或做空时表现出极大的差异，需要区分分析，这些都是现今交易分析软件所欠缺的。 除了时间单位过于粗略之外，现有的交易分析软件在刷选策略方面也存在不足。单用品种名称进行刷选并不科学，因为一个品种可能有多个策略同时运行。同样，单用魔术号进行刷选也不合理，因为有些交易程序用同一个魔术号管理多个品种的交易。因此，更为合理的方案是用品种和魔术号这一对数据来刷选策略，这样才能避免分析结果受到干扰。 虽然有些软件也用品种和魔术号来刷选策略，但他们的使用方法极不方便，每次只能查看一个策略，无法看到全局，而且切换策略操作复杂。 为了解决以上问题，新一代交易分析软件应运而生。本软件界面内容丰富，一个界面显示全部
FREE
Position Protect mt4
Shi Jie He
实用工具
这是一个特殊的程序，给你的每个仓位提供额外的保护。 Symbol Filter ：品种过滤，默认选择当前图表上的品种，或者选择所有的品种。 Magic Filter ：魔术号过滤，你可以指定魔术号，默认 0 表示处理所有的订单。 TakeProfit Point ：设置盈利点数。 0 为不使用此功能。 StopLoss Point ：设置止损点数   。 0 为不使用此功能。 Trailing Stop Point ：跟踪止损点数。 0 为不使用此功能。 测试说明： 程序在测试时会自动在当前品种下一手多单，用户可以根据测试情况，反复调整初始资金和参数，即可了解程序运行效果。 温馨提示： 如何购买、安装、   更新   建议在模拟账户中进行充分测试，调整参数，熟悉程序运行机制，确保在实盘交易中万无一失。 如有问题，欢迎在评论区留言，我会即时解答。也可以私下与我联系。 Position Protect mt4 :   https://www.mql5.com/en/market/product/134757 Position Protect mt5 :   https://www.mql5
EA Manager Pro
Shi Jie He
实用工具
您是否被海量的图表淹没，难以找到所需信息？ 您是否难以定位运行程序的图表？ 您是否在每次终端重启后都遇到程序错误？ 如果您正在面对这些挑战，EA Manager 将为您排忧解解难！ EA Manager 提供全面的解决方案： 便捷的图表信息列表：   按品种名称、周期和程序名称进行排序，轻松找到您需要的图表。 图表配置保存：   无论您是否重启过终端，或者改变过其他配置，都可以在任意时间还原，还原后的参数与之前一致。 延迟还原防止崩溃：   避免集中还原导致的死机或程序运行错误。 一键删除所有图表：   快速清理图表，保持界面简洁。 界面简洁易用：   操作简单，上手容易。 免费试用：   体验产品功能，无任何风险。 感谢您的关注，如果您有任何建议或意见，欢迎在评论区进行反馈，喜欢请好评，谢谢！ EA Manager MT4  
筛选:
无评论
回复评论