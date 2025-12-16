Mouse calculation mt4
- Indicateurs
- Shi Jie He
- Version: 1.1
Mouse Calculation calcule rapidement le P/L de chaque ordre si vous le clôturiez au prix pointé par la souris.
Idéal pour décider vite avec de multiples ordres : grid, martingale et entrées fractionnées. Break-even et niveaux cibles en un coup d’œil.
Fonctions principales
-
Mouse PnL (M) : Aperçu du P/L par ordre et du total (swap inclus).
-
Break even Price (B) : Affiche le prix/ligne de break-even de l’ensemble.
-
Time_Sync_Lines (T) : Aligne la même heure sur les N derniers jours pour comparer ; glisser pour revoir les moments clés.
-
Panel (P) : Afficher/Masquer le panneau.
-
About (A) : Aide et informations.
Affichages sur le graphique
-
B / S : P/L actuel de l’ordre
-
M : P/L estimé « si clôturé au prix de la souris »
-
T : P/L total
Scénarios recommandés
-
Grid : Déterminer rapidement le niveau de take-profit du panier.
-
Martingale : Voir vite « jusqu’où le rebond doit aller pour break-even / positif ».
-
Multi-ordres : Ajustements et clôtures partielles plus simples.
Paramètres
-
sync_lines : Nombre de lignes verticales Time_Sync_Lines (par défaut 8)
(Les autres entrées sont des réglages de couleur/affichage.)
Mode d’emploi
-
Appliquez sur le graphique (basé sur le symbole du graphique actuel).
-
Appuyez sur M pour Mouse PnL (M), sur B pour Break even Price (B), sur T pour Time_Sync_Lines (T).
-
Déplacez la souris sur un niveau de prix ; faites glisser Time_Sync_Lines pour comparer.
Raccourcis : P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.
Notes importantes et avertissement
-
Cet indicateur sert uniquement à l’analyse et l’aide à la décision. Aucun conseil en investissement et aucune garantie de profit.
-
Spécifications, valeur du point et swap varient selon le courtier ; les résultats peuvent différer.
-
L’indicateur ne passe pas d’ordres et ne modifie pas les ordres ; il affiche seulement des informations.