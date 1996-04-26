Mouse calculation mt4

Mouse Calculation은 마우스로 가리킨 가격에서 청산한다고 가정했을 때, 각 주문의 손익을 빠르게 계산해 줍니다.

그리드, 마틴, 분할 진입 등 다수 주문 운용 시 빠른 의사결정에 적합합니다. 손익분기 가격과 목표 가격을 한눈에 확인할 수 있습니다.

핵심 기능

  • Mouse PnL (M): 주문별/총 손익 미리보기(스왑 swap 포함).

  • Break even Price (B): 전체 포지션의 손익분기 가격/라인 표시.

  • Time_Sync_Lines (T): 최근 N일의 동일한 시각을 맞춰 비교; 드래그로 핵심 구간 복기.

  • Panel (P): 패널 표시/숨김.

  • About (A): 사용 안내 및 정보.

차트 표시 안내

  • B / S: 주문의 현재 손익

  • M: 마우스 가격 기준 “해당 가격 청산 시 손익” 추정

  • T: 총 손익

추천 사용 시나리오

  • 그리드: 바스켓 익절 구간을 빠르게 결정.

  • 마틴: 손익분기/플러스 전환에 필요한 반등 범위를 빠르게 확인.

  • 다수 주문: 부분 청산 및 조정이 더 직관적.

파라미터

  • sync_lines: Time_Sync_Lines 세로선 개수(기본 8)
    (그 외 입력값은 색상/표시 스타일 설정입니다.)

사용 방법

  1. 차트에 적용(현재 차트 심볼 기준).

  2. M으로 Mouse PnL (M), BBreak even Price (B), TTime_Sync_Lines (T) 활성화.

  3. 원하는 가격에 마우스를 이동해 확인; 비교가 필요하면 Time_Sync_Lines를 드래그.

단축키: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.

중요 안내 및 면책

  • 본 지표는 분석/의사결정 보조 용도이며, 투자 조언이 아니고 수익을 보장하지 않습니다.

  • 계약 사양, 포인트 가치, swap은 브로커마다 달라 결과가 다를 수 있습니다.

  • 지표는 자동매매를 하지 않으며 주문을 변경하지 않고 정보만 표시합니다.


