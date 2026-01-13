PerfectExecuter

DRX VWAP Engine – Exécution d'Ordres Institutionnelle

Vous êtes-vous demandé pourquoi les traders institutionnels obtiennent de meilleurs prix d'exécution ? Ils n'utilisent pas de simples ordres au marché pour de gros volumes. Ils utilisent des algorithmes comme celui-ci.

Le Problème : Un ordre au marché avec un gros volume souffre de slippage et de coûts de spread. Vous faites bouger le marché contre vous (Impact de marché). La Solution : Cet algorithme d'exécution fragmente votre ordre total (ex. 10 lots) en ordres partiels intelligents ("Slices"). Ceux-ci sont placés comme ordres limites dans le spread, basés sur le profil de volume.

Fonctionnement de l'Algorithme :

Slicing : La position totale est divisée en tranches plus petites.

Logique VWAP : L'EA calcule le Prix Moyen Pondéré par le Volume. Les ordres limites ne sont placés que si le prix est statistiquement avantageux.

Logique Chase (Poursuite) : Le prix s'enfuit-il ? L'algorithme détecte le momentum et ajuste dynamiquement les ordres limites pour garantir l'exécution.

TCA (Analyse des Coûts de Transaction) : L'EA mesure en temps réel combien d'"Alpha" (avantage prix) vous avez généré par rapport à un ordre au marché immédiat.

Tableau de Bord & Métriques :

Alpha (pts) : Votre gain concret grâce à l'utilisation de l'algorithme.

Impl. Shortfall : La différence entre le prix de départ et le prix moyen d'exécution.

Momentum % : Indique si le marché est en tendance.

Progress : Progression du traitement.

Commandes :

BUY / SELL VWAP : Lance l'algorithme.

URGENCY : Contrôle l'agressivité (Low = Patient / High = Rapide).

STOP : Arrêt d'urgence.

Conclusion : Le DRX VWAP Executor n'est pas un générateur de signaux, mais un outil pour la gestion professionnelle des trades. Il professionnalise votre entrée et aide à réduire drastiquement le slippage.