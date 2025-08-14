SR Levels Smart Support Resistance
- Indicatori
- Simon Draxler
- Versione: 1.21
- Aggiornato: 14 settembre 2025
Ottieni una struttura di mercato chiara in pochi secondi – senza disegnare manualmente!
L’Indicatore HTF Auto Support & Resistance segna automaticamente sul grafico i livelli chiave di supporto e resistenza. Questi livelli si basano su un timeframe superiore (HTF), quindi sono molto più affidabili delle linee casuali a breve termine.
Caratteristiche principali:
-
Rilevamento automatico delle zone di supporto e resistenza più forti
-
Analisi multi-timeframe: scegli un timeframe più alto per livelli più precisi
-
Zone chiaramente strutturate e distinte per colore
-
Nessun errore soggettivo – livelli calcolati oggettivamente con regole fisse
-
Ottimizzato per tutti i mercati: Forex, indici, materie prime, criptovalute
-
Pronto all’uso – impostazioni predefinite ottimali
Vantaggi per i trader:
-
Identifica rapidamente dove il mercato probabilmente girerà o reagirà
-
Filtra i setup deboli operando solo su zone forti
-
Risparmia tempo e aumenta la precisione con livelli di analisi coerenti
-
Perfetto per scalper, day trader e swing trader
Suggerimenti d’uso:
-
Scegli il timeframe superiore preferito nelle impostazioni (es. H4, D1, W1)
-
Combina le zone con price action o pattern di candele
-
Osserva la reazione del mercato e pianifica i trade di conseguenza