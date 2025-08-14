SR Levels Smart Support Resistance

Ottieni una struttura di mercato chiara in pochi secondi – senza disegnare manualmente!
L’Indicatore HTF Auto Support & Resistance segna automaticamente sul grafico i livelli chiave di supporto e resistenza. Questi livelli si basano su un timeframe superiore (HTF), quindi sono molto più affidabili delle linee casuali a breve termine.

Caratteristiche principali:

  • Rilevamento automatico delle zone di supporto e resistenza più forti

  • Analisi multi-timeframe: scegli un timeframe più alto per livelli più precisi

  • Zone chiaramente strutturate e distinte per colore

  • Nessun errore soggettivo – livelli calcolati oggettivamente con regole fisse

  • Ottimizzato per tutti i mercati: Forex, indici, materie prime, criptovalute

  • Pronto all’uso – impostazioni predefinite ottimali

Vantaggi per i trader:

  • Identifica rapidamente dove il mercato probabilmente girerà o reagirà

  • Filtra i setup deboli operando solo su zone forti

  • Risparmia tempo e aumenta la precisione con livelli di analisi coerenti

  • Perfetto per scalper, day trader e swing trader

Suggerimenti d’uso:

  • Scegli il timeframe superiore preferito nelle impostazioni (es. H4, D1, W1)

  • Combina le zone con price action o pattern di candele

  • Osserva la reazione del mercato e pianifica i trade di conseguenza


