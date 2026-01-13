PerfectExecuter

DRX VWAP Engine – 机构级订单执行系统

您是否想过为什么机构交易员能获得更好的执行价格？他们不会对大额订单使用简单的市价单（Market Orders）。他们使用的是像这样的算法。

问题： 大额市价单会遭受滑点（Slippage）和点差成本的损失。您会对市场产生冲击（Market Impact），导致价格对您不利。 解决方案： 此执行算法将您的总订单（例如 10 手）分割为智能的子订单（“切片”）。根据成交量分布，这些订单将作为限价单（Limit Orders）放置在点差内。

算法工作原理：

  • 切片 (Slicing)： 将总头寸分为较小的部分（例如 10 个切片）。

  • VWAP 逻辑： EA 计算成交量加权平均价（VWAP）。仅当价格在统计上有利时（买入低于 VWAP，卖出高于 VWAP）才放置限价单。

  • 追单逻辑 (Chase Logic)： 价格正在逃离？算法识别动量（Momentum）并动态调整限价单，以保证成交率。

  • TCA (交易成本分析)： EA 实时测量您相对于即时市价单产生了多少“Alpha”（价格优势）。

仪表板与指标： 面板提供执行质量的专业视图：

  • Alpha (pts)： 通过使用算法获得的具体收益（对比市价单）。

  • Impl. Shortfall： 初始价格与平均执行价格之间的差异。

  • Momentum %： 显示市场是否处于趋势中（对追单逻辑很重要）。

  • Progress： 执行进度（例如 3.50 / 10.00 手已成交）。

操作：

  • BUY / SELL VWAP： 启动算法。EA 从此处接管管理。

  • URGENCY (紧迫度 - Low/Med/High)： 控制激进程度。

    • Low： 耐心的限价交易（价格更好，成交较慢）。

    • High： 更激进的追单（成交更快，Alpha 略少）。

  • STOP： 紧急停止。立即删除所有未结切片和挂单。

参数 (部分)：

  • Total Volume： 要执行的总交易量。

  • Execution Window： 订单处理的时间窗口（例如 60 分钟）。

  • Slices： 子订单数量（建议：5-20）。

  • Adaptive Spread： 如果点差意外扩大，则暂停执行。

总结： DRX VWAP Executor 不是信号生成器，而是用于专业交易管理的工具。它使您的入场专业化，并帮助大幅减少滑点。


推荐产品
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (15)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Grid Netting and Hedge Accounts
Sergio Domingues
实用工具
Features 1️⃣ Flexible Grid Order Configuration Set price levels and spacing between orders. Customize order sizes and maximum number of positions for better risk control. 2️⃣ Hedge and Netting Modes Hedge Mode : Allows simultaneous long and short positions , ideal for advanced strategies. Netting Mode : Consolidates positions for easier balance management. 3️⃣ Supported Order Types Limit Orders : Buy and sell at predetermined prices. Market Orders : Instant execution. Integrated Take-Profit : Wi
Lock Bot
Artem Alekseev
实用工具
This utility is designed to automatically maintain a "locking" position and reopen it when necessary, which is suitable for position maintenance and protection strategies. A simple utility (hereinafter referred to as the bot) that implements a locking strategy with an infinitely reloadable locking trade. How the bot works: - When launched, select a buy or sell order with a specified TP - Set the SL parameter for the locking trade - The bot monitors the distance between the opening price of the f
VSTrader PRO
Victor Emanuel Lopes Sobral
实用工具
VSTrader PRO – A Boleta Que os Traders de Contas Financiadas Aguardavam Feita de Trader para Trader, a Boleta VSTrader PRO é uma solução inteligente para o trader que especialmente para FTMO, The5ers, FundedNext e qualquer outra mesa proprietária que aceite uso de EAs. Funcionalidades da Boleta: • Entrada a Mercado ou Pendente Com um Clique - posicione rapidamente sua ordem e execute em instantes. • Gestão de Risco Inteligente – cálculo automático de risco por operação pré-definido. Exemplo: 0,2
Custom Session Chart MT5
Alberto Gauer Borrego
实用工具
This utility solves the problem of Metatrader not having the capacity to create custom session times, all markets are displayed forcefully in a 24h format. Lots of traders prefer to ignore the overnight action and focus only on NY session and use the overnight gaps as part of their trading strategy. ICT teaches this as "opening range gap", it's the gap between NY session end (16:15) and NY session start (09:30). The default setting in this utility reflects the RTH (Regular Trading Hours) opti
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
指标
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Volume Calculator Botti
Guilherme Bitencourt Botti
3 (4)
实用工具
Volume Calculator This indicator shows the volume to be used in an operation based on the maximum acceptable stop value and the size of the stop. That way you will not use a calculator to calculate the volume you are going to use every time. This indicator makes your life much easier and faster. Suitable for any type of trader: Scalper, DayTrader, SwingTrader.
FREE
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
专家
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
GBPUSD indicator
Shoxjaxon Muzaffarov
实用工具
GBPUSD indicator.mq5 – Smart Signal Arrow Indicator Mark.mq5 is a professional-grade, fully autonomous signal indicator designed for serious traders who want visual, consistent trade signals with smart logic and advanced filtering. Built for GBPUSD M15 , it generates Buy , Sell , Buy Stop , and Sell Stop signals using a custom combination of Alligator (Lips) , RSI , DEMA , and DeMarker indicators — and it even writes signal data to a .csv file for automation or external trade management. K
Get news5
Aleksander Gladkov
实用工具
Utility for reading news from investing.com To access the site, you need to add WebRequest in the Options terminal menu on the Expert Advisors tab: https://sslecal2.investing.com If reading is successful, a message about writing the file is displayed. The INV_week_this.txt file is written to the MQL5\Files folder of the terminal and is kept up to date, updating data according to its own timer You can attach the utility to any chart with any time frame; just one is enough to support indicators
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
实用工具
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
实用工具
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Keyboard ScalpMaster Pro
Guenter Seidner
实用工具
中文（简体） YouTube 视频说明： https://youtu.be/OJXERVs405g Keyboard Scalper Pro —— 工具说明 Keyboard Scalper Pro 是一款 手动剥头皮交易辅助工具 ，专为通过 键盘快捷键 执行和管理交易而设计，可实现 快速、精准、专注的交易操作 。 该工具 不自动做出任何交易决策 。 所有操作均由交易者通过预设快捷键 手动触发 。 快捷键功能说明 W – Buy Market（市价买入） 使用预设的风险或手数设置，在当前交易品种上立即开立市价多头仓位。 S – Sell Market（市价卖出） 使用预设的风险或手数设置，在当前交易品种上立即开立市价空头仓位。 E – Break-Even（保本） 将止损移动至保本位置，基于当前品种 所有已开仓位的平均入场价格 进行计算。 在加仓（分批建仓）时尤为实用。 Q – Close All Positions（按品种平仓） 立即关闭 当前交易品种的所有持仓 。 其他交易品种不受影响。 Y / X – 仓位风险调整 基于账户余额动态调整仓位风险： Y → 风
CombinerPRO UranoTrader
Lucas Braz Quintas
指标
CombinerPRO 是一款为 MetaTrader 5 设计的高级指标，专为交易二元期权、OTC 市场、合成资产、加密货币和外汇市场的交易者打造。它通过结合多个技术过滤器生成精准的 CALL 与 PUT 信号，并支持外部指标集成以增强策略协同。结合实时统计面板和回测能力， CombinerPRO 帮助交易者优化操作策略。 主要功能 ️ 多重过滤信号生成： 结合均线、RSI、ADX、ATR 与 K线大小过滤器，生成高精度的 CALL 与 PUT 信号。 ️ 支持外部指标： 可通过 iCustom 集成最多两个自定义指标，打造个性化交易策略。 ️ 实时统计面板： 显示胜率、失败次数以及多达六级马丁策略的有效性。 ️ 历史回测功能： 可回测用户指定数量的K线，评估策略的有效性。 ️ 交易间隔控制： 自定义每次交易之间的最小时间间隔，防止过度交易。 ️ 多市场兼容： 适用于 OTC、合成市场（如 Deriv）、加密货币及外汇交易。 ️ 可配置提醒功能： 支持弹窗、声音与通知提醒，确保信号不被错过。 设置选项 ️ 均线过滤器： 启用/禁用，设置周期、偏移、方法与应用价格。
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
指标
Arrow Micro Scalper 是一款专为剥头皮和短期交易而设计的指标，可集成到任何图表和金融工具（货币、加密货币、股票、金属）中。 在她的工作中，她使用波浪分析和趋势方向过滤器。建议在从 M1 到 H4 的时间范围内使用。 如何使用指标。 该指标包含 2 个用于更改设置的外部参数，其余参数已默认配置。 大箭头表示趋势方向的变化，蓝色箭头表示下降趋势的开始，粉红色箭头表示上升趋势的开始。 “ Only trending direction ”参数启用和禁用使用内部趋势的模式，提供使用您自己的趋势或不使用趋势的机会，并且还启用/禁用仅根据趋势显示趋势箭头和信号箭头。 小信号箭头，该指标最重要的对象，粉色代表“买入”交易，蓝色代表“卖出”交易。 “ Smoothing ”参数决定信号箭头出现的时间，操作范围为 7 到 25，为时间范围 M1-M5 选择大值，为 M15-H1 选择中值，为 H4 - D1 选择小值。 趋势箭头和开始信号箭头有警报。 指标不会重新绘制。
StudentK Ict Smc Structure
Chui Yu Lui
指标
--- StudentK Ict Smc Structure --- 1. Inner Circle Trading 2. Smart Money Concept 3. Structure --- What are included in tool --- 1. Market Session Box 2. Kill Zone 3. High/Low 4. Imbalance 5. FU Candle 6. Thicker Wick + Doji Candlestick 7. StudentK's Structure Line 8. Pivot Point --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated
Send trading signals to telegram
Lawrence Chiiambb Mkandawi
实用工具
This is an intuitive and powerful utility designed for traders who want to send trading signals directly from MetaTrader 5 to Telegram in real time . With this tool, you can instantly share trade entries, exits, stop loss, take profit, and market updates with your Telegram channel or group — automatically and reliably . There is no complex setup required. Simply attach the tool to your chart , enter your Telegram bot token and chat ID , and you’re ready to start sending signals immediately. Whet
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
指标
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
MagicPips Forex Pip Counter
Achraf Mouine
实用工具
MagicPips - Ultimate Free Position Pip Counter Track Your Trading Performance in Real-Time with Precision MagicPips is a professional-grade tool for MetaTrader 5 (MT5) that provides traders with immediate, accurate pip calculations for all open positions. This utility offers a clear and customizable display of profit and loss in pips, helping traders monitor performance efficiently. Key Features Real-Time Pip Tracking Continuously updates pip gains and losses for all open positions (both buy and
FREE
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
指标
1.7*24小时全时在线，安全，可靠，低延时ping； 2.按券商要求智能跟单，详见英文简介   3.本系统仅提供跟单软件服务，不提供交易策略，不代单操作； 4.不限交易手数，客户自行设置A仓手机app端即可，不额外收费 5.客户可按月，季，年付费方式，不同方式，不同优惠，先付费后使用； 6.因券商MT5服务器异常，导致断网后跟单异常，客户需自行风控处理，本系统不提供风控处理 7.券商下单规则改变，会自动更新最新跟单系统 8.详细购买流程，请咨询  wehcat  :zfflyer； 9.再次强调，本系统，仅保障以技术层面实现跟单功能，不参与客户的下单，交易策略，以及风控措施。 10.本系统已稳定运行9个月，经历各种复杂行情考验，稳定，可靠
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
Gatilho Swing 指标手册 概述 Gatilho Swing   是一款用于 MetaTrader 5 的高级视觉指标，它将多种技术分析工具整合在一个面板中。它识别重要水平、绘制时段矩形、标记前一交易日的高点/低点，并用彩色箭头标示波峰和波谷。 主要功能 1. 前一交易日高点和低点线 在上一交易日的高点和低点水平绘制水平线 可选描述文本便于识别 可自定义颜色、样式和粗细 2. H1 时段矩形 为每个 1 小时 K 线创建视觉矩形 可调整图表上保留的矩形数量 可自定义样式和颜色 3. 波峰和波谷识别箭头 绿色箭头（代码 233）表示波谷（摆动低点） 红色箭头（代码 234）表示波峰（摆动高点） 基于可配置的回溯周期分析 参数设置 矩形设置 RectanglesToKeep: 保留矩形数量（0-10）- 默认：500 RectColor: 矩形颜色 - 默认：品红色 RectWidth: 线粗 - 默认：1 RectStyle: 线型 - 默认：STYLE_DOT 线条设置 ColorHigh: 前一交易日高点颜色 - 默认：道奇蓝 ColorLow: 前一交易日低点颜色 -
Renko Swift Scalper B3
Eric Francisco Scolastici
专家
O Renko Swift Scalper B3 utiliza cálculos matemáticos para transformar os gráficos tradicionais do MetaTrader 5 em gráficos de Renko, que focam na movimentação dos preços, ignorando o tempo. Esta abordagem, que não é nativa do MT5, possibilita que o EA identifique tendências de forma mais clara e eficaz. Utilizando uma metodologia que identifica finais de movimento e tendências claras, o EA consegue realizar scalpes com probabilidades favoráveis. Obrigatório uso de conta Netting. Pontos Positiv
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
LogEverything Trading Session Recorder For MT5
Joshua James Allison
实用工具
LogEverything EA The LogEverything EA is a comprehensive tool designed for logging and recording various trading metrics, account information, and market data. It is a robust solution for traders who want to track the performance of their trades, analyze historical data, and ensure accurate record-keeping. Key Features: Logs trade executions, including details such as entry price, lot size, stop loss, take profit, and comments. Tracks closed trades with detailed information on profit or loss.
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
实用工具
Smart EA Summary MT5 – EA Profit Panel by Magic Number Do you run multiple Expert Advisors and want to track their individual performance? Smart EA Summary is a smart visual tool that displays the net profit/loss of all closed trades, grouped by Magic Number and Symbol, directly on your chart in a clean, responsive panel. Click Here for MT4 Version * Introductory Offer : the current price is only   49 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   75 USD , and gradually up to
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
实时价格和总利润显示指标 完美适用于实盘交易和屏幕分享 专为日内交易者、剥头皮交易者和实时交易直播会话设计 这个专业指标直接在您的图表上提供实时价格显示和综合利润跟踪 - 对于高频交易和实时交易广播至关重要。 核心功能 实时价格显示 每秒更新实时买价 所有品种类型的专业格式化 黄金/XAU的特殊格式化 大型清晰显示，完美适合屏幕分享 日内交易决策的即时价格更新 综合利润跟踪 来自交易历史的账户总利润 交易平仓时的实时利润更新 自定义额外利润金额 包含佣金和库存费 带正负指标的专业利润格式化 性能优化 智能缓存系统 - 最小CPU使用 1秒更新间隔 - 闪电般快速 高效的基于定时器的更新 实时交易监控 专业错误处理 高级自定义 可调节字体名称和大小 盈亏自定义颜色 图表上任意位置的灵活定位 专业角落锚定 关键词： 实时价格显示，实时利润追踪器，交易利润指标，账户监视器，日内交易工具，剥头皮指标，直播显示，屏幕分享工具，高频交易，外汇指标，黄金价格显示，利润计算器，实时更新，实时图表显示，交易表现监视器，MT5指标，MetaTrader 5工具
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
指标
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
KS PropFirm and Broker Dashboard Pro
Kulvinder Singh
实用工具
KS PropFirm and Broker Dashboard Pro: Your Ultimate Compliance Guardian for Prop Firm Challenges Elevate Your Prop Firm Journey with Precision Monitoring Tired of juggling spreadsheets, calculators, and manual checks to stay compliant during high-stakes prop firm challenges? KS PropFirm and Broker Dashboard Pro is the all-in-one MT5 utility engineered for serious traders tackling firms like FTMO, MyForexFunds, The5%ers, and beyond. This lightweight dashboard delivers real-time insights into your
该产品的买家也购买
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Cool Martingale Pro EA
Truong Ve Quyen
实用工具
Cool Martingale EA – 智能对冲与自动交易 Cool Martingale EA 是一款高级智能交易系统 (EA)，可在 所附图表品种 上自动运行（例如：XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY）。 该EA采用智能对冲马丁格尔策略，支持灵活的输入参数、保证金保护，并内置图表控制面板，方便实时调整。 主要功能 自动买卖对冲，支持马丁格尔加仓倍数 参数完全可调：手数、间隔点数、倍数、止盈点数、交易时间等 支持提前止盈 (Early TP) 与均价系统，加快获利 保证金保护与回撤控制，降低风险 支持 Telegram 通知，随时掌握账户情况 图表面板操作，实时监控与修改参数 使用方法 将 EA 附加到您希望交易的图表品种上 EA 将根据您设置的参数自动管理买卖订单 在高流动性品种上表现最佳，例如黄金 (XAUUSD) 以及主要外汇货币对 租赁计划 $100 / 1 个月 $250 / 3 个月 $500 / 6 个月 $900 / 12 个月 Cool Martingale EA 适合追求稳定收益并注重风险控制的交易者。 建议先在模拟账户测试
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (3)
实用工具
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
实用工具
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
实用工具
Live Forex Signals 专为现场信号交易而设计   https://live-forex-signals.com/en 和  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 参数 如果您已订阅网站，则用户名和密码live-forex-signals.com/foresignal.com ，然后您应该使用您的凭据填写这些参数;如果没有订阅，则将字段留空; 评论对正在开启的交易的评论 风险风险作为交易存款的百分比，如果风险=0，则使用价值地段 固定交易量 使用获利使用从网站获利 UseStopLoss从网站使用止损 FrequencySignalUpdateInMinute顾问访问网站的频率 交易的最大点差交易的最大允许点差，如果点差较高，则设置的挂单被取消 使用追踪止损 TrailingStop跟踪止损的值以点为单位 为了使实时外汇信号正常工作，您需要放置网站地址 https://live-forex
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
实用工具
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
实用工具
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Equity Gaurd
Eredewei Henry Tiemo
实用工具
️ Equity Protector EA – Auto SL & Trailing Stop for MT5 Protect your capital. Automate your risk. Maximize your control. The Equity Protector EA is a powerful risk management tool designed for Meta Trader 5 traders who prioritize capital preservation and smart trade automation. Whether you're a scalper, swing trader, or long-term investor, this EA ensures your account stays protected while optimizing trade exits with precision. Key Benefits Drawdown Shield Automatically monitors your accoun
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
实用工具
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
实用工具
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
实用工具
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
实用工具
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Telegram Trade Manager For MT5
Ebunoluwa Abimb Owodunni
实用工具
All in one Multipurpose   Telegram Trade Management , Manage and Copy Trades on the go From Telegram Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Execute Trades on mobile with fast execution When away from desktop MT5, or scalping the market with mobile device, or needed to copy trades from telegram groups while away, or doing some other activities, Telegram EA Manager is an effective tool to perform any trade operation with swift execution. In other words, Our  Telegram Trade Manag
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
实用工具
部分平仓专家 是一款将多种功能整合到一个自动化系统中的工具。该 EA 提供多种风险管理选项，并最大化潜在收益，从而帮助交易者更有效地管理仓位。 使用部分平仓专家，交易者可以设置   部分关闭   锁定利润的水平，     追踪止损   保护利润和限制损失的水平，     收支平衡   水平，以确保即使价格朝着不利于交易的方向变动，交易也能实现盈亏平衡，以及其他一些功能。 使用这款一体化智能交易系统，交易者可以节省时间和精力，因为他们无需时刻监控交易。相反，EA 会根据市场情况执行预设指令，从而为交易者提供更大的灵活性和对交易的控制力。 附加部分关闭专家，     按下键盘上的“p”   ，更改设置，然后就可以开始了。 部分关闭专家   安装和输入指南 如果您想收到有关 EA 的通知，请添加 URL（   http://www.betasoft.dev   ）MT4/MT5 终端（见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14965 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
实用工具
世界上没有本软件的同等产品，它代表一个覆盖交易信号的通用交易 "控制台"，自动入场，设置止损和止盈，还有在单一窗口里同时进行多交易尾随终止。EA 的 "三次点击" 直观控制，确保在不同计算机上全方位使用所有功能，包括平板电脑。 与附加的信号指标交互来标记图标，给出实际市场的全貌，EA 令您做出正确的选择，以及在大多数情况下成为胜者一方。内置资金管理算法, 还有自动计算手数, 虚拟订单交易, 以及一些其它从崩溃账户里挽救交易者的 "诀窍"。它不是一个 "黑盒子"。而是一个深思熟虑的交易员的不可或缺的助理, 至少要尝试一次它的动作。 注，在面板上形成的 EA 不能在策略测试员中测试。可以在您的模拟账户里以实时模式检查它, 您可以下载本 EA 的免费版 - 混沌交易 EA 演示 。 EA 表现为一个面板，带有内置功能的交易机器人的，自动基于交易者可直观检查的交易信号入场，完全按照比尔·威廉姆斯的策略“混沌交易：第二版”和“新贸易维度”。在单独的窗口里，EA 识别价格走势的导向，用于指定品种和时间帧的全自动交易模式，也可以多品种并发。 它同时分析 MetaTrader 5“市场观察”窗口中显示
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
实用工具
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
实用工具
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
实用工具
该工具允许绘制不同类型的图表。 秒图从1秒到86400秒 从1滴答开始的滴答图 成交量图 三角洲图 仁科图 范围图 用于体积分析的内置指标。 该工具的演示版 https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond 每日市场概况和所选时间框架的市场概况。 集群搜索。 不平衡。 VWAP。 动态POC、VAH、VAL 价格窗口简介 具有不同表现形式的垂直体积。 δ，有不同的可视化选项。 当前的和高的时间框架极 地下室指标烛台显示 也可以从图表中进行交易。 注意：该工具是为具有真实（交换）量的市场设计的。 它不适合外汇市场。它在VPS上不起作用。它在策略测试器中不起作用。 为了控制该图表，我们使用了 鼠标左键 - 移动图表，在设置中选择不同的模式，调用位于屏幕左下角带螺丝刀的钥匙图标下的主设置窗口。 鼠标右键 - 用于输入位于屏幕左上角图标下的图形结构的设置，以及绘制垂直、水平、趋势线和矩形的单独设置。 在图表区域旋转鼠标滚轮--左右移动图表，按住Ctrl键--上下移动图表，在价格比例区域--按价格比例，在时间轴区域--按时间比例。 H键--在
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
实用工具
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
Fly With Gold Trend Filter Dashboard
Daniele Bonann
实用工具
Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO Market Condition & Trend Analysis Dashboard for MT4 / MT5 Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO is a professional market condition analysis indicator designed to help traders identify trend, range (lateral), and neutral market phases in real time. This product is an analysis and decision-support tool . It does not generate trading signals , does not open trades , and does not guarantee profits . What the Indicator Does Analyzes market conditions and classi
作者的更多信息
Smart RR Pro
Simon Draxler
指标
DRX Smart Risk | 专业交易规划工具 停止猜测。开始精准规划。 手动绘制线条或计算手数既缓慢又容易出错。 DRX Smart Risk 将专业图表平台（如 TradingView）的直观工作流程带入您的 MetaTrader 5 终端——而且更快、更智能、完全集成。 问题： MT5 的标准线条很笨拙。难以抓取，切换周期时会消失，而且您必须在脑海中计算盈亏比 (R:R)。 解决方案： DRX Smart Risk 是一款高端视觉覆盖工具。它在图表上绘制专业的风险/回报框，实时计算 所有数据 。只需拖动线条，工具就会确切告诉您风险金额和潜在利润。 核心功能： "Smart Drag" 智能拖拽技术： 独特的“锚点逻辑”确保止盈和止损框同步移动。无延迟，极度流畅。 一键切换 (One-Click Switch)： 入场线附带智能按钮，让您瞬间从 做多 (LONG) 切换到 做空 (SHORT) 。 自动翻转 (Auto-Flip)： 只需将止盈目标拖到入场线下方，工具就会自动检测到您想做空，并为您翻转设置。 实时资金管理： 在面板中输入手数，工具即显示： "TP: +$4
FREE
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
指标
无需手动绘制，几秒钟内获取清晰的市场结构！ HTF 自动支撑与阻力指标 会自动在图表上标记关键的支撑和阻力位。这些水平基于更高周期（HTF），因此比随机的短期线更可靠。 主要功能： 自动检测最强支撑与阻力区 多周期分析：选择更高周期获得更精准水平 颜色区分的清晰区域，方便快速识别 无主观误差 – 水平根据固定规则客观计算 适用于所有市场：外汇、指数、大宗商品、加密货币 开箱即用 – 默认设置已优化 交易者优势： 快速判断市场可能转向或反应的位置 只在强区域交易，过滤掉不良交易机会 节省时间，并用一致的分析水平提高胜率 非常适合剥头皮、日内交易和波段交易 使用提示： 在设置中选择偏好的更高周期（如 H4、D1、W1） 将这些区域与价格行为或K线形态结合使用 观察市场在这些水平的反应，并提前规划交易
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
指标
解锁您交易的潜力，使用AlphaWave指标！ 为您的交易带来平静： AlphaWave指标旨在通过平滑图表并提供精确的趋势方向可读性来使您的交易更加平静。以前从未如此轻松地做出明确的交易决策。 具有10种模式的革命性平滑技术： 通过AlphaWave指标体验平滑而清晰的图表表示。这种革命性的平滑技术不仅提供了一种模式，而且一共有10种模式，将您的交易体验提升到一个新水平。选择最适合您交易风格的模式。 适用于任何资产的可定制性： AlphaWave指标最佳地适应每种资产，允许多方面应用，并支持您在不同市场中。在每个交易工具上释放潜力。 上涨和下跌趋势的定制警报： 享受额外的重要功能！AlphaWave指标为上涨和下跌趋势提供定制警报。再也不要错过关键的交易时刻，放心交易。 创新的Heiken-Ashi启发： 受到Heiken-Ashi蜡烛的启发，AlphaWave指标采用创新的公式。传统的蜡烛数据被转换成清晰显示趋势方向的彩色条。这是您交易中的技术突破！ 精准的进出点： 由于可靠的信号和精准的趋势指标，AlphaWave指标允许识别最佳的进出点。 持续的支持和更新： 我们不仅提供出色
ScalpingThink
Simon Draxler
专家
ScalpingThink – 剥头皮交易的精准性 ScalpingThink 是一款创新的双向剥头皮系统，专为依赖快速行情与精确入场的交易者设计。目标：通过精确的交易设置，在最短时间内实现可控收益 —— 安全且高效。 立即试用 —— 免费演示版 现在仅需 169 美元 ，赶快抢购，价格即将上涨！ 当前价格  169 USD  信号: 链接 指南: 链接 优势一览 无网格，无马丁策略 – 每个头寸单独且受控地开启 固定止损 + 虚拟动态追踪止损 ，最大化安全性 多种追踪止损方案 ，灵活锁定利润 安全缓冲 ，保护保证金，防止账户过载 时间过滤 & 点差过滤 ，仅在清晰的市场阶段中进行干净、可规划的入场 推荐市场与设置 时间周期: M1（1分钟图）– 真实剥头皮的理想选择 交易品种: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASDAQ 100, DAX, 道琼斯 – 适用于高成交量和快速波动的市场 ️ 功能与特性 交易面板 : 可最小化/最大化，显示： 当前EA状态（激活、暂停） 持仓、挂单、余额与净值 详细交易统计 自动或固定手数选择 点差限制 ，防止在新
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
实用工具
Program Features 1. Calculation of Margin Call and Liquidation Prices Monitoring all open positions: The program continuously analyzes all open positions on the trading account. Determining critical price levels: Margin Call Price: The price at which additional funds must be deposited to keep positions open. If this does not occur, liquidation follows. Liquidation Price: The price at which positions are automatically closed by the broker to prevent further losses. 2. Display of Prices on the Ch
FREE
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
指标
Drx Spread Monitor – 全面掌控点差的工具 Drx Spread Monitor 是一款强大的 MT5 指标，为交易者提供当前和历史点差的清晰可视化概览。特别适用于点差波动较大的外汇和黄金交易，帮助更真实地评估交易成本并适应市场变化。 主要功能 点差柱状图 在独立窗口显示点差。对正常、较高和极端点差水平进行颜色标识。 动态平均线 计算点差的移动平均线(MA)，便于识别异常值和点差趋势。 实时面板与关键指标 实时当前点差 指定周期内的平均点差 自启动以来的最小/最大点差 点差移动平均线(MA Spread) 紧凑的图表内仪表盘 高点差声音提醒 当点差超过设定阈值时自动提醒。高点差和极端点差提醒支持自定义声音。提醒间隔可调。 均衡器模式（可选） 将最近点差以动态条形图形式可视化。可配置：数量、宽度、高度、间距、水平或垂直。便于快速视觉判断。 灵活缩放与界面设计 支持自动或手动 Y 轴缩放。面板颜色与布局可自定义。 交易者优势 实时透明掌握经纪商点差 提前发现点差扩大的情况（如新闻或流动性不足） 特别适合剥头皮、日内交易和黄金交易者 便于比较经纪商、账户类型或
FREE
FASTai
Simon Draxler
专家
介绍优惠： 当前价格仅剩少量库存！ 最终价格：800美元 本部分涉及专家顾问（EA）的默认设置。请按照预设说明操作 →  点击 。 产品详情 符号 所有可能 时间框架 所有可能 资本 最低50美元 账户类型 ECN FASTai的主要特点 FASTai专门设计用于建立在经过验证的交易原则之上。专家顾问（EA）使用技术指标，如移动平均线、高点和低点，以及精确的计算来识别潜在的市场突破。  而不是依赖复杂和高风险的策略 ，FASTai专注于一种清晰而稳健的方法，确保长期的稳定性和控制。 精确的交易策略 FASTai的算法基于大多数交易者在其图表中分析的核心要素：移动平均线、突破以及高点和低点。这一基础允许清晰的结构，使EA能够有效地识别潜在的交易机会。  通过使用 最多一个止买订单， 风险被最小化 ，以防止因 金字塔式加仓 而产生的风险。 通过明确的参数实现灵活性 FASTai提供预设参数，立即可用，同时也提供个性化调整的选项。  这使交易者能够根据其交易策略和风险配置文件精确调整设置，而无需不必要的复杂性或干扰。 跨市场应用 EA设计为可以在各种市场中高效使用。无论是 货币对、大宗商
Fibowatch
Simon Draxler
指标
Fibo Watch – 专业分析助手与区间交易辅助工具 **简述：**这不是一个“神奇指标”，而是专为经验丰富的交易者打造的专业工具。它能在更高的时间周期上精确可视化交易区间（Ranges）、斐波那契回撤和趋势通道。通过 DRX 仪表盘优化您的风险管理。 描述（长文）： ️ **重要提示：**本工具专为已经具备市场理解能力的交易者设计。 请不要寻找圣杯。Fibo Watch 是一个效率工具。它的开发旨在支持经验丰富的交易者更快地识别相关市场结构，并避免在激烈的交易中犯下情绪化错误。如果您理解交易区间、斐波那契水平和趋势通道如何相互作用，这个工具将为您分担繁琐的绘图工作，并为您的决策提供确凿的数据。 本工具的功能： 该工具按照大型市场参与者的逻辑扫描市场——即流动性所在和决策制定的地方。它帮助您识别区间内的“真空地带”，即价格具有运动潜力的区域。 核心功能： 结构化区间交易： 工具自动识别区间高点（Range High）和区间低点（Range Low）。它直观地向您展示市场哪里可以“呼吸”，哪里等待着阻力。这是避免在盘整区域盲目交易的理想选择。 机构斐波那契水平： Fib
Smart Liquidity Impulse
Simon Draxler
指标
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker 终于看清价格波动的 真正 原因。 您是否曾想过，为什么趋势看似强劲，市场却突然反转？ 或者为什么突破后价格立刻回落？ 答案不在于价格本身——而在于 流动性 (Liquidity) 。 Smart Liquidity Impulse 不是普通的震荡指标。 RSI 或 MACD 仅分析价格，而此指标测量市场的 燃料 。 它将三个关键因素结合在一个清晰的视图中： 动量 (Momentum) – 运动的方向 成交量 (Volume) – 运动背后的力量 幅度 (Range) – K线内的阻力 工作原理 – 智能公式 指标计算以下两者的比率： 投入 (成交量) 与 产出 (价格变动) 解读： 大波动 + 高成交量 → 真实的市场力量 (强劲脉冲) ️ 小波动 + 高成交量 → 吸筹 (Absorption)! 主力资金 (Smart Money) 正在被动买入/卖出 – 准备反转。 无量波动 → 假动作 (Fake-Move) (假突破风险极高)
筛选:
无评论
回复评论