PerfectExecuter

DRX VWAP Engine – 机构级订单执行系统

您是否想过为什么机构交易员能获得更好的执行价格？他们不会对大额订单使用简单的市价单（Market Orders）。他们使用的是像这样的算法。

问题： 大额市价单会遭受滑点（Slippage）和点差成本的损失。您会对市场产生冲击（Market Impact），导致价格对您不利。 解决方案： 此执行算法将您的总订单（例如 10 手）分割为智能的子订单（“切片”）。根据成交量分布，这些订单将作为限价单（Limit Orders）放置在点差内。

算法工作原理：

切片 (Slicing)： 将总头寸分为较小的部分（例如 10 个切片）。

VWAP 逻辑： EA 计算成交量加权平均价（VWAP）。仅当价格在统计上有利时（买入低于 VWAP，卖出高于 VWAP）才放置限价单。

追单逻辑 (Chase Logic)： 价格正在逃离？算法识别动量（Momentum）并动态调整限价单，以保证成交率。

TCA (交易成本分析)： EA 实时测量您相对于即时市价单产生了多少“Alpha”（价格优势）。

仪表板与指标： 面板提供执行质量的专业视图：

Alpha (pts)： 通过使用算法获得的具体收益（对比市价单）。

Impl. Shortfall： 初始价格与平均执行价格之间的差异。

Momentum %： 显示市场是否处于趋势中（对追单逻辑很重要）。

Progress： 执行进度（例如 3.50 / 10.00 手已成交）。

操作：

BUY / SELL VWAP： 启动算法。EA 从此处接管管理。

URGENCY (紧迫度 - Low/Med/High)： 控制激进程度。 Low： 耐心的限价交易（价格更好，成交较慢）。 High： 更激进的追单（成交更快，Alpha 略少）。

STOP： 紧急停止。立即删除所有未结切片和挂单。

参数 (部分)：

Total Volume： 要执行的总交易量。

Execution Window： 订单处理的时间窗口（例如 60 分钟）。

Slices： 子订单数量（建议：5-20）。

Adaptive Spread： 如果点差意外扩大，则暂停执行。

总结： DRX VWAP Executor 不是信号生成器，而是用于专业交易管理的工具。它使您的入场专业化，并帮助大幅减少滑点。