PerfectExecuter

DRX VWAP Engine – 기관 투자자급 주문 집행

기관 투자자들이 왜 더 나은 체결 가격을 얻는지 궁금해 본 적이 있습니까? 그들은 대량 주문에 단순한 시장가 주문(Market Orders)을 사용하지 않습니다. 그들은 이와 같은 알고리즘을 사용합니다.

문제점: 대량의 시장가 주문은 슬리피지(Slippage)와 스프레드 비용의 고통을 겪습니다. 당신은 시장을 당신에게 불리하게 움직이게 합니다 (시장 충격). 해결책: 이 집행 알고리즘은 전체 주문(예: 10랏)을 지능적인 부분 주문("Slices")으로 분할합니다. 이는 거래량 프로필을 기반으로 스프레드 내에 지정가 주문(Limit Orders)으로 배치됩니다.

알고리즘 작동 원리:

  • Slicing (분할): 전체 포지션을 작은 트랜치로 나눕니다.

  • VWAP 로직: EA는 거래량 가중 평균 가격(VWAP)을 계산합니다. 가격이 통계적으로 유리할 때만(매수 시 VWAP 아래, 매도 시 VWAP 위) 지정가 주문이 배치됩니다.

  • Chase Logic (추적 로직): 가격이 도망가나요? 알고리즘은 모멘텀을 감지하고 체결을 보장하기 위해 지정가 주문을 동적으로 이동시킵니다.

  • TCA (거래 비용 분석): 즉시 시장가 주문과 비교하여 얼마나 많은 "알파"(가격 우위)를 생성했는지 실시간으로 측정합니다.

대시보드 및 지표:

  • Alpha (pts): 알고리즘 사용을 통한 구체적인 이익.

  • Impl. Shortfall: 시작 가격과 평균 체결 가격 간의 차이.

  • Momentum %: 시장이 추세인지 여부를 표시합니다.

  • Progress: 진행 상황 (예: 3.50 / 10.00 랏 체결됨).

조작:

  • BUY / SELL VWAP: 알고리즘을 시작합니다.

  • URGENCY (긴급도): 공격성을 제어합니다 (Low = 인내심 있는 지정가 / High = 공격적인 추적).

  • STOP: 비상 정지. 모든 미체결 슬라이스 및 대기 주문을 즉시 삭제합니다.

결론: DRX VWAP Executor는 신호 생성기가 아니라 전문적인 거래 관리를 위한 도구입니다. 진입을 전문화하고 슬리피지를 획기적으로 줄이는 데 도움이 됩니다


추천 제품
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (15)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Grid Netting and Hedge Accounts
Sergio Domingues
유틸리티
Features 1️⃣ Flexible Grid Order Configuration Set price levels and spacing between orders. Customize order sizes and maximum number of positions for better risk control. 2️⃣ Hedge and Netting Modes Hedge Mode : Allows simultaneous long and short positions , ideal for advanced strategies. Netting Mode : Consolidates positions for easier balance management. 3️⃣ Supported Order Types Limit Orders : Buy and sell at predetermined prices. Market Orders : Instant execution. Integrated Take-Profit : Wi
Lock Bot
Artem Alekseev
유틸리티
This utility is designed to automatically maintain a "locking" position and reopen it when necessary, which is suitable for position maintenance and protection strategies. A simple utility (hereinafter referred to as the bot) that implements a locking strategy with an infinitely reloadable locking trade. How the bot works: - When launched, select a buy or sell order with a specified TP - Set the SL parameter for the locking trade - The bot monitors the distance between the opening price of the f
VSTrader PRO
Victor Emanuel Lopes Sobral
유틸리티
VSTrader PRO – A Boleta Que os Traders de Contas Financiadas Aguardavam Feita de Trader para Trader, a Boleta VSTrader PRO é uma solução inteligente para o trader que especialmente para FTMO, The5ers, FundedNext e qualquer outra mesa proprietária que aceite uso de EAs. Funcionalidades da Boleta: • Entrada a Mercado ou Pendente Com um Clique - posicione rapidamente sua ordem e execute em instantes. • Gestão de Risco Inteligente – cálculo automático de risco por operação pré-definido. Exemplo: 0,2
Custom Session Chart MT5
Alberto Gauer Borrego
유틸리티
This utility solves the problem of Metatrader not having the capacity to create custom session times, all markets are displayed forcefully in a 24h format. Lots of traders prefer to ignore the overnight action and focus only on NY session and use the overnight gaps as part of their trading strategy. ICT teaches this as "opening range gap", it's the gap between NY session end (16:15) and NY session start (09:30). The default setting in this utility reflects the RTH (Regular Trading Hours) opti
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
지표
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Volume Calculator Botti
Guilherme Bitencourt Botti
3 (4)
유틸리티
Volume Calculator This indicator shows the volume to be used in an operation based on the maximum acceptable stop value and the size of the stop. That way you will not use a calculator to calculate the volume you are going to use every time. This indicator makes your life much easier and faster. Suitable for any type of trader: Scalper, DayTrader, SwingTrader.
FREE
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experts
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
GBPUSD indicator
Shoxjaxon Muzaffarov
유틸리티
GBPUSD indicator.mq5 – Smart Signal Arrow Indicator Mark.mq5 is a professional-grade, fully autonomous signal indicator designed for serious traders who want visual, consistent trade signals with smart logic and advanced filtering. Built for GBPUSD M15 , it generates Buy , Sell , Buy Stop , and Sell Stop signals using a custom combination of Alligator (Lips) , RSI , DEMA , and DeMarker indicators — and it even writes signal data to a .csv file for automation or external trade management. K
Get news5
Aleksander Gladkov
유틸리티
Utility for reading news from investing.com To access the site, you need to add WebRequest in the Options terminal menu on the Expert Advisors tab: https://sslecal2.investing.com If reading is successful, a message about writing the file is displayed. The INV_week_this.txt file is written to the MQL5\Files folder of the terminal and is kept up to date, updating data according to its own timer You can attach the utility to any chart with any time frame; just one is enough to support indicators
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
유틸리티
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
유틸리티
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Keyboard ScalpMaster Pro
Guenter Seidner
유틸리티
한국어 (Korean) YouTube 설명 영상: https://youtu.be/OJXERVs405g Keyboard Scalper Pro – 도구 설명 Keyboard Scalper Pro는 수동 스캘핑 거래 보조 프로그램 으로, 키보드 단축키만을 사용해 거래를 실행하고 관리 할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 빠르고 정확하며 집중도 높은 트레이딩 이 가능합니다. 이 도구는 거래 결정을 자동화하지 않습니다 . 모든 동작은 사전에 설정된 키를 통해 트레이더가 직접 수동으로 실행 합니다. 단축키 기능 설명 W – Buy Market 사전에 설정된 리스크 또는 랏 사이즈를 사용하여, 현재 종목에 즉시 시장가 매수 포지션을 엽니다. S – Sell Market 사전에 설정된 리스크 또는 랏 사이즈를 사용하여, 현재 종목에 즉시 시장가 매도 포지션을 엽니다. E – Break-Even 해당 종목의 모든 열린 포지션의 평균 진입가 를 기준으로 스탑로스를 본전(Break-
CombinerPRO UranoTrader
Lucas Braz Quintas
지표
CombinerPRO 는 MetaTrader 5용으로 설계된 고급 지표로, 바이너리 옵션, OTC 시장, 파생 자산, 암호화폐 및 외환 거래에 이상적입니다. 여러 기술 필터를 결합하여 CALL 및 PUT 신호를 정밀하게 생성하며, 외부 지표와의 통합을 지원합니다. 실시간 통계 패널과 백테스트 기능을 통해 전략의 효율성을 극대화할 수 있습니다. 주요 기능 ️ 다중 필터 기반 신호 생성 : 이동 평균, RSI, ADX, ATR, 캔들 크기 필터를 결합하여 신뢰도 높은 CALL 및 PUT 신호 생성 ️ iCustom 외부 지표 통합 : 최대 2개의 외부 지표를 추가 검증 필터로 연결 가능 ️ 실시간 통계 패널 : 성공률, 실패율, 최대 6단계 마틴게일 전략 퍼포먼스를 실시간으로 표시 ️ 과거 캔들 백테스트 : 기본 288개의 캔들 분석을 통해 전략 유효성 검증 ️ 신호 간 시간 제어 : 과도한 진입 방지를 위한 신호 간 최소 시간 간격 설정 ️ 다중 시장 호환성 : OTC,
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
지표
Arrow Micro Scalper 는 스캘핑 및 단기 거래용으로 설계된 지표로 모든 차트 및 금융 상품(통화, 암호화폐, 주식, 금속)에 통합되어 있습니다. 그녀는 작업에서 파동 분석과 추세 방향 필터를 사용합니다. M1부터 H4까지의 시간대에 사용하는 것이 좋습니다. 표시기로 작업하는 방법. 표시기에는 설정 변경을 위한 2개의 외부 매개변수가 포함되어 있으며 나머지는 기본적으로 이미 구성되어 있습니다. 큰 화살표는 추세 방향의 변화를 나타내고 파란색 화살표는 하락 추세의 시작을 나타내며 분홍색 화살표는 상승 추세의 시작을 나타냅니다. " Only trending direction " 매개변수는 내부 트렌드를 사용하는 모드를 켜고 끄며 자신만의 트렌드를 사용하거나 트렌드 방향 없이 작업할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 트렌드에서만 트렌드 화살표 및 신호 화살표 표시를 켜거나 끕니다. . 지표의 가장 중요한 개체인 작은 신호 화살표는 "매수" 거래의 경우 분홍색, "매도" 거
StudentK Ict Smc Structure
Chui Yu Lui
지표
--- StudentK Ict Smc Structure --- 1. Inner Circle Trading 2. Smart Money Concept 3. Structure --- What are included in tool --- 1. Market Session Box 2. Kill Zone 3. High/Low 4. Imbalance 5. FU Candle 6. Thicker Wick + Doji Candlestick 7. StudentK's Structure Line 8. Pivot Point --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated
Send trading signals to telegram
Lawrence Chiiambb Mkandawi
유틸리티
This is an intuitive and powerful utility designed for traders who want to send trading signals directly from MetaTrader 5 to Telegram in real time . With this tool, you can instantly share trade entries, exits, stop loss, take profit, and market updates with your Telegram channel or group — automatically and reliably . There is no complex setup required. Simply attach the tool to your chart , enter your Telegram bot token and chat ID , and you’re ready to start sending signals immediately. Whet
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
지표
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
MagicPips Forex Pip Counter
Achraf Mouine
유틸리티
MagicPips - Ultimate Free Position Pip Counter Track Your Trading Performance in Real-Time with Precision MagicPips is a professional-grade tool for MetaTrader 5 (MT5) that provides traders with immediate, accurate pip calculations for all open positions. This utility offers a clear and customizable display of profit and loss in pips, helping traders monitor performance efficiently. Key Features Real-Time Pip Tracking Continuously updates pip gains and losses for all open positions (both buy and
FREE
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
지표
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
Gatilho Swing 인디케이터 설명서 개요 Gatilho Swing 은 MetaTrader 5용 고급 시각적 인디케이터로, 여러 기술 분석 도구를 단일 패널에 통합합니다. 중요 수준을 식별하고, 세션 사각형을 그리며, 전일 고가/저가를 표시하고, 상단과 하단을 색상 화살표로 신호합니다. 주요 기능 1. 전일 고가 및 저가 라인 전일 고가 및 저가 수준에 수평선 그림 쉬운 식별을 위한 선택적 설명 텍스트 색상, 스타일, 두께 사용자 정의 가능 2. H1 세션 사각형 각 1시간 봉에 대한 시각적 사각형 생성 차트에 유지할 사각형 수량 조정 가능 사용자 정의 가능한 스타일과 색상 3. 상단 및 하단 식별 화살표 하단(스윙 저점)용 녹색 화살표(코드 233) 상단(스윙 고점)용 빨간색 화살표(코드 234) 구성 가능한 과거 기간 분석 기반 매개변수 설정 사각형 설정 RectanglesToKeep: 유지할 사각형 수량(0-10) - 기본값: 500 RectColor: 사각형 색상 -
Renko Swift Scalper B3
Eric Francisco Scolastici
Experts
O Renko Swift Scalper B3 utiliza cálculos matemáticos para transformar os gráficos tradicionais do MetaTrader 5 em gráficos de Renko, que focam na movimentação dos preços, ignorando o tempo. Esta abordagem, que não é nativa do MT5, possibilita que o EA identifique tendências de forma mais clara e eficaz. Utilizando uma metodologia que identifica finais de movimento e tendências claras, o EA consegue realizar scalpes com probabilidades favoráveis. Obrigatório uso de conta Netting. Pontos Positiv
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
유틸리티
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
LogEverything Trading Session Recorder For MT5
Joshua James Allison
유틸리티
LogEverything EA The LogEverything EA is a comprehensive tool designed for logging and recording various trading metrics, account information, and market data. It is a robust solution for traders who want to track the performance of their trades, analyze historical data, and ensure accurate record-keeping. Key Features: Logs trade executions, including details such as entry price, lot size, stop loss, take profit, and comments. Tracks closed trades with detailed information on profit or loss.
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
유틸리티
Smart EA Summary MT5 – EA Profit Panel by Magic Number Do you run multiple Expert Advisors and want to track their individual performance? Smart EA Summary is a smart visual tool that displays the net profit/loss of all closed trades, grouped by Magic Number and Symbol, directly on your chart in a clean, responsive panel. Click Here for MT4 Version * Introductory Offer : the current price is only   49 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   75 USD , and gradually up to
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
유틸리티
실시간 가격 및 총 수익 표시 지표 라이브 트레이딩 및 화면 공유에 완벽 데이 트레이더, 스캘퍼 및 라이브 스트림 트레이딩 세션을 위해 특별히 설계됨 이 전문 지표는 차트에서 직접 실시간 가격 표시와 포괄적인 수익 추적을 제공합니다 - 고빈도 거래 및 라이브 트레이딩 방송에 필수적입니다. 주요 기능 실시간 가격 표시 매초 라이브 매수 가격 업데이트 모든 심볼 유형에 대한 전문적 형식화 귀금속을 위한 특별 골드/XAU 형식화 화면 공유에 완벽한 대형 명확한 표시 데이 트레이딩 결정을 위한 즉시 가격 업데이트 포괄적 수익 추적 트레이딩 히스토리로부터의 계좌 총 수익 거래 종료 시 실시간 수익 업데이트 사용자 정의 추가 수익 금액 수수료 및 스왑 포함 플러스/마이너스 지표가 있는 전문적 수익 형식화 성능 최적화 스마트 캐싱 시스템 - 최소 CPU 사용 1초 업데이트 간격 - 번개처럼 빠름 효율적인 타이머 기반 업데이트 실시간 거래 모니터링 전문적 오류 처리 고급 사용자 정의 조정 가능한
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
지표
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
KS PropFirm and Broker Dashboard Pro
Kulvinder Singh
유틸리티
KS PropFirm and Broker Dashboard Pro: Your Ultimate Compliance Guardian for Prop Firm Challenges Elevate Your Prop Firm Journey with Precision Monitoring Tired of juggling spreadsheets, calculators, and manual checks to stay compliant during high-stakes prop firm challenges? KS PropFirm and Broker Dashboard Pro is the all-in-one MT5 utility engineered for serious traders tackling firms like FTMO, MyForexFunds, The5%ers, and beyond. This lightweight dashboard delivers real-time insights into your
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
유틸리티
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
유틸리티
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HYT utility
Sergey Batudayev
유틸리티
HYT(Help Your Trading)   는 두 가지 주요 기술을 사용하여 손실 포지션의   평균을 낮추는 데   도움이 되도록 설계된 도구입니다. 표준 평균화. 추세 방향으로 포지션을 개시하여 헤지하는 방식입니다. 이 도구를 사용하면 매수와 매도 모두에서 여러 방향으로 개설된 여러 포지션을 관리할 수 있습니다. HYT는 다음 포지션의 크기, 주문 가격, 평균화 방향, 지정된 이익 실현 수준으로 포지션을 마감하는 것을 자동으로 계산합니다. 또한 매수 및 매도 버튼을 사용하여 포지션을 개설하고, 원하는 이익 실현 수준과 초기 로트를 지정하는 옵션도 제공합니다. 사용을 시작   하려면 도구를 차트로 끌어다 놓고, 이익 실현 수준을 설정한 후 "평균화 시작" 버튼을 클릭하면 됩니다. 초기 포지션이 너무 크지 않도록   주의하고, 평균화할 때 도구가 포지션 크기를 늘리므로 추가 비용이 발생할 수 있음을 대비하세요. HYT는   자동 거래   도 가능합니다. 자동 거래가 활성화되면, 도구
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
유틸리티
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
Cool Martingale Pro EA
Truong Ve Quyen
유틸리티
Cool Martingale EA – Smart Hedging and Auto Trading Cool Martingale EA is an advanced Expert Advisor designed for continuous trading on the attached chart symbol (e.g. XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY). The EA implements a smart hedging Martingale strategy with flexible inputs, margin protection, and an on-chart control panel for real-time adjustments. Key Features Automatic Buy/Sell hedging with Martingale multiplier Fully customizable parameters: lot size, gap distance, multiplier, TP points,
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
유틸리티
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (3)
유틸리티
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
유틸리티
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
유틸리티
Live Forex Signals 사이트 신호에 거래를 위해 설계   https://live-forex-signals.com/en 그리고  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 매개 변수 사용자 이름 및 암호는 사이트에 가입 한 경우 live-forex-signals.com/foresignal.com 구독이 없으면 필드를 비워 둡니다; 댓글 개설 된 거래에 대한 댓글 위험 위험 거래에 대한 예금의 백분율로,위험=0 인 경우,다음 값 많이 사용됩니다 거래에 대한 많은 고정 볼륨 사이트에서 이익을 가져 가라 웹 사이트에서 정지 손실을 사용 빈도신호업데이트고문의 사이트 방문 빈도 분 최대 스프레드무역에 허용되는 최대 스프레드를 거래합니다.스프레드가 더 높으면 보류 중인 주문 세트가 취소됩니다 사용트레일링 사용 후행 정지 트레일링
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
유틸리티
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
유틸리티
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Equity Gaurd
Eredewei Henry Tiemo
유틸리티
️ Equity Protector EA – Auto SL & Trailing Stop for MT5 Protect your capital. Automate your risk. Maximize your control. The Equity Protector EA is a powerful risk management tool designed for Meta Trader 5 traders who prioritize capital preservation and smart trade automation. Whether you're a scalper, swing trader, or long-term investor, this EA ensures your account stays protected while optimizing trade exits with precision. Key Benefits Drawdown Shield Automatically monitors your accoun
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
유틸리티
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
유틸리티
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
유틸리티
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
유틸리티
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
유틸리티
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Telegram Trade Manager For MT5
Ebunoluwa Abimb Owodunni
유틸리티
All in one Multipurpose   Telegram Trade Management , Manage and Copy Trades on the go From Telegram Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Execute Trades on mobile with fast execution When away from desktop MT5, or scalping the market with mobile device, or needed to copy trades from telegram groups while away, or doing some other activities, Telegram EA Manager is an effective tool to perform any trade operation with swift execution. In other words, Our  Telegram Trade Manag
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
유틸리티
Partial Close Expert는   여러 기능을 하나의 자동화 시스템으로 결합한 도구입니다. 이 EA는 위험 관리 및 잠재 수익 극대화를 위한 다양한 옵션을 제공하여 트레이더가 포지션을 더욱 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. Partial Close Expert를 사용하면 거래자는 다음을 설정할 수 있습니다.       부분 폐쇄       이익을 확보하기 위한 수준       트레일링 스톱       이익을 보호하고 손실을 제한하는 수준       손익분기점       가격이 불리하게 변동하더라도 거래가 손익분기점을 넘지 않도록 보장하는 수준과 여러 가지 다른 기능이 있습니다. 이 올인원 EA를 사용하면 트레이더는 거래를 지속적으로 모니터링할 필요가 없으므로 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. EA는 시장 상황에 따라 미리 설정된 지시를 실행하여 트레이더에게 거래에 대한 유연성과 통제력을 제공합니다. 부분 닫기 전문가 첨부,       키보드의 "p"를 누르고  
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
유틸리티
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
유틸리티
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
유틸리티
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
유틸리티
The utility allows you to build different types of graphs: Seconds chart from 1 second to 86400 seconds Tick chart from 1 tick and above The volume chart Delta chart Renko chart Range chart Demo version of the utility https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Built-in indicators for volumetric analysis: daily market profile and market profile of the selected timeframe, Cluster Search Imbalance VWAP Dynamic POC, VAH, VAL the profile depth of the market vertical volume with various display op
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
유틸리티
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
Fly With Gold Trend Filter Dashboard
Daniele Bonann
유틸리티
Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO Market Condition & Trend Analysis Dashboard for MT4 / MT5 Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO is a professional market condition analysis indicator designed to help traders identify trend, range (lateral), and neutral market phases in real time. This product is an analysis and decision-support tool . It does not generate trading signals , does not open trades , and does not guarantee profits . What the Indicator Does Analyzes market conditions and classi
제작자의 제품 더 보기
Smart RR Pro
Simon Draxler
지표
DRX Smart Risk | 전문 트레이드 플래너 추측은 그만두세요. 정밀하게 계획하세요. 리스크/보상 비율(R:R)이나 랏 사이즈를 수동으로 계산하는 것은 느리고 실수하기 쉽습니다. DRX Smart Risk 는 TradingView와 같은 전문 차트 플랫폼의 직관적인 워크플로우를 MetaTrader 5로 가져옵니다. 문제점: MT5의 기본 라인은 투박합니다. 잡기 어렵고, 타임프레임을 바꾸면 사라지며, R:R을 머릿속으로 계산해야 합니다. 해결책: DRX Smart Risk 는 고급 시각화 도구입니다. 차트에 대화형 리스크/보상 박스를 그려 실시간으로 모든 것 을 계산합니다. 라인을 드래그하기만 하면 리스크 금액과 잠재 수익을 정확히 알 수 있습니다. 핵심 기능: "스마트 드래그" 기술: 끊김 없는 움직임. 독자적인 "앵커 로직"으로 TP와 SL 박스가 동기화되어 움직입니다. 원클릭 스위치: 진입 라인에 부착된 스마트 버튼으로 **LONG(매수)**에서 **SHORT(매도
FREE
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
지표
수동으로 그리지 않고 몇 초 만에 명확한 시장 구조 확인! HTF 자동 지지/저항 지표 는 차트에 주요 지지 및 저항 레벨을 자동으로 표시합니다. 이 레벨은 높은 타임프레임(HTF)에 기반하므로, 단기 임의선보다 훨씬 신뢰성이 높습니다. 주요 기능: 가장 강한 지지/저항 구역 자동 감지 멀티 타임프레임 분석: 더 정확한 레벨을 위해 상위 타임프레임 선택 즉각적인 인식을 위한 색상 구분된 명확한 구역 주관적 오류 없음 – 고정 규칙에 따라 객관적으로 계산 모든 시장 최적화: 포렉스, 지수, 원자재, 암호화폐 바로 사용 가능 – 최적 기본 설정 포함 트레이더 장점: 시장이 전환하거나 반응할 가능성이 높은 위치를 빠르게 확인 강력한 구역에서만 거래하여 나쁜 세팅 필터링 시간을 절약하고 일관된 분석 레벨로 성공률 향상 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더에 적합 사용 팁: 설정에서 원하는 상위 타임프레임 선택 (예: H4, D1, W1) 구역을 프라이스 액션 또는 캔들 패턴과 결합 시장
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
지표
AlphaWave 지표를 활용하여 거래의 잠재력을 발휘하세요! 거래에서 평온함을 가져다주기: AlphaWave 지표는 차트를 부드럽게 만들어 트렌드의 방향을 정확하게 파악하여 거래에 평온함을 제공하도록 설계되었습니다. 명확한 거래 의사 결정을 내리는 것이 이제까지보다 쉬워졌습니다. 10가지 모드를 갖춘 혁신적인 스무딩 기술: AlphaWave 지표를 사용하여 부드럽고 명확한 차트 표시를 경험해보세요. 혁신적인 스무딩 기술은 하나가 아니라 놀라운 10가지 모드를 제공하여 거래 경험을 새로운 차원으로 끌어올립니다! 당신의 거래 스타일에 가장 적합한 모드를 선택하세요. 모든 자산에 대응 가능: AlphaWave 지표는 모든 자산에 완벽하게 적응되며 다양한 시장에서 지원을 제공합니다. 모든 거래 도구에서 그 잠재력을 발휘하세요. 상승 및 하락 트렌드를 위한 맞춤형 경보: 큰 추가 혜택을 누리세요! AlphaWave 지표는 상승 및 하락 트렌드에 대한 맞춤형 경보를 제공합니다. 중요한 거래
ScalpingThink
Simon Draxler
Experts
ScalpingThink – 스캘핑의 정밀함 ScalpingThink는 빠른 움직임과 정확한 진입을 중시하는 트레이더를 위한 혁신적인 양방향 스캘핑 시스템입니다. 목표: 짧은 시간 안에 정확한 설정으로 통제된 수익을 얻는 것 – 안전하고 효율적으로. 지금 바로 테스트하세요 – 무료 데모 지금 단 169 USD 의 프로모션 가격으로 구매하세요 – 가격이 오르기 전에! 현재 가격  169 USD  신호: 링크 가이드: 링크 주요 장점 그리드 없음, 마팅게일 없음 – 각 포지션은 개별적으로 통제되어 오픈됩니다 고정 손절매 + 가상 동적 트레일링 스톱 으로 최대한의 안전 보장 여러 트레일링 스톱 옵션 으로 유연한 이익 보호 세이프티 버퍼 로 마진 보호 및 계좌 과부하 방지 시간 필터 & 스프레드 필터 로 명확한 시장 상황에서만 진입 추천 시장 및 설정 시간 프레임: M1 (1분 차트) – 진정한 스캘핑에 적합 상품: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASDAQ
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
유틸리티
Program Features 1. Calculation of Margin Call and Liquidation Prices Monitoring all open positions: The program continuously analyzes all open positions on the trading account. Determining critical price levels: Margin Call Price: The price at which additional funds must be deposited to keep positions open. If this does not occur, liquidation follows. Liquidation Price: The price at which positions are automatically closed by the broker to prevent further losses. 2. Display of Prices on the Ch
FREE
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
지표
Drx Spread Monitor – 스프레드를 완벽히 관리하는 도구 Drx Spread Monitor는 현재 및 과거 스프레드에 대한 명확한 시각적 개요를 제공하는 강력한 MT5 인디케이터입니다. 스프레드 변동이 큰 외환 및 금 거래에서 거래 비용을 정확히 평가하고 시장 상황에 적절히 대응할 수 있도록 돕습니다. 주요 기능 스프레드 히스토그램 별도 창에 스프레드를 표시합니다. 정상, 높음, 극단 수준을 색상으로 구분합니다. 동적 평균선 스프레드의 이동평균(MA)을 계산합니다. 이상치 및 스프레드 추세를 쉽게 식별할 수 있습니다. 실시간 주요 지표 패널 실시간 현재 스프레드 정의된 기간 동안의 평균 스프레드 시작 이후 최저/최대 스프레드 이동평균(MA Spread) 차트에 직접 표시되는 컴팩트 대시보드 심각한 스프레드에 대한 소리 알림 설정된 임계값 초과 시 자동 경고. 고스프레드 및 극단 스프레드 알림에 사용자 지정 소리 가능. 알림 간격 조정 가능. 이퀄라이저 모드(옵션
FREE
FASTai
Simon Draxler
Experts
소개 프로모션: 현재 가격으로는 재고가 거의 남아있지 않습니다! 최종 가격: $800 이 섹션은 전문가 고문(EA)의 기본 설정에 관한 것입니다. 사전 설정된 지침을 따르십시오 →  클릭 . 제품 세부 정보 심볼 모든 가능 시간대 모든 가능 자본 최소 $50 계정 유형 ECN FASTai의 주요 특징 FASTai는 검증된 거래 원칙을 기반으로 특별히 개발되었습니다. 전문가 고문(EA)은 이동 평균, 고점 및 저점과 같은 기술 지표와 정밀한 계산을 사용하여 시장에서의 잠재적 돌파구를 식별합니다.  복잡하고 위험한 전략에 의존하는 대신 , FASTai는 장기적인 안정성과 통제를 보장하는 명확하고 견고한 접근 방식에 중점을 둡니다. 정밀한 거래 전략 FASTai의 알고리즘은 대부분의 트레이더가 차트에서 분석하는 핵심 요소인 이동 평균, 돌파구, 고점 및 저점을 기반으로 합니다. 이 기반은 EA가 잠재적인 거래 기회를 효과적으로 식별할 수 있는 명확한 구조를 가능하게 합니다.  최대 하
Fibowatch
Simon Draxler
지표
Fibo Watch – 전문 분석 어시스턴트 & 레인지 헬퍼 요약: "마법의 지표"가 아니라 숙련된 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 상위 타임프레임에서 레인지, 피보나치 되돌림 및 추세 채널을 정밀하게 시각화하십시오. DRX 대시보드로 리스크 관리를 최적화할 수 있습니다. 상세 설명: ️ 중요: 이 도구는 이미 시장에 대한 이해도를 갖춘 트레이더를 위해 설계되었습니다. 성배를 찾지 마십시오. Fibo Watch는 효율성 도구입니다. 숙련된 트레이더가 관련 시장 구조를 더 빨리 인식하고 거래의 열기 속에서 감정적인 실수를 피하도록 돕기 위해 개발되었습니다. 레인지, 피보나치 레벨 및 추세 채널이 어떻게 상호 작용하는지 이해하고 있다면, 이 도구는 지루한 작도 작업을 대신 처리하고 의사 결정을 위한 확실한 데이터를 제공합니다. 이 도구의 기능: 이 도구는 대규모 시장 참여자의 논리, 즉 유동성이 어디에 있고 어디서 의사 결정이 내려지는지에 따라 시장을 스캔합니다. 가격이 움직일 잠재
Smart Liquidity Impulse
Simon Draxler
지표
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker 마침내 가격을 실제로 움직이는 요인을 확인하세요. 추세가 강해 보이는데도 시장이 갑자기 반전되는 이유가 궁금했던 적이 있습니까? 또는 돌파(Breakout)가 즉시 무너지는 이유는 무엇입니까? 답은 가격에만 있지 않습니다. 바로 유동성 (Liquidity) 에 있습니다. Smart Liquidity Impulse 는 평범한 오실레이터가 아닙니다. RSI나 MACD가 가격만 분석하는 반면, 이 지표는 시장의 연료 를 측정합니다. 세 가지 중요한 요소를 하나의 명확한 뷰로 결합합니다: 모멘텀 (Momentum) – 움직임의 방향 거래량 (Volume) – 움직임 뒤에 숨겨진 힘 범위 (Range) – 캔들 내의 저항 작동 원리 – 스마트 공식 이 지표는 다음의 비율을 계산합니다: 노력 (거래량) 대 결과 (가격 변동) 해석: 큰 움직임 + 높은 거래량 → 진정한 시
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변