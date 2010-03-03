EGA Gpro corkyxau4s

SISTEMA DI TRADING GOLD PRO

Consulente Esperto per il Trading di Oro con Performance Verificate

EGA GOLD PRO è un sofisticato sistema di trading algoritmico specificamente progettato per il mercato dell'Oro (XAUUSD). Questo Expert Advisor all'avanguardia utilizza analisi tecniche avanzate e algoritmi di ingresso proprietari per identificare opportunità di trading ad alta probabilità in uno dei mercati più redditizi al mondo.

🔥 PERFORMANCE COMPROVATE

  • +22.27M di profitto partendo da soli 3.4M di deposito (655% di rendimento in soli 4 mesi!)
  • Performance mensile (basata sul deposito iniziale di 3.4M):
    • Gennaio: +3.9M (114.7%)
    • Febbraio: +4.95M (145.6%)
    • Marzo: +11.09M (326.2%)
    • 17 Aprile: +2.33M (68.5%)
  • Fattore di profitto positivo di 1.15
  • Fattore di recupero di 1.03
  • Drawdown massimo limitato a 9.22%
  • Carico massimo del deposito di soli 11.78%

⚙️ CARATTERISTICHE PRINCIPALI

  • Tutti i trade si aprono con Take Profit e Stop Loss
  • Sistema di Ingresso Intelligente: Algoritmo sofisticato identifica punti di ingresso ottimali sia per opportunità di trading intraday che di swing trading
  • Analisi Multi-Timeframe: Analizza simultaneamente i timeframe M15, M30, H1, H4 e Giornaliero per decisioni basate sulla confluenza
  • Gestione Avanzata del Rischio: Meccanismi di protezione integrati per limitare i drawdown e preservare il capitale
  • Parametri Auto-Adattivi: Regolazione dinamica alle mutevoli condizioni di mercato
  • Modalità di Auto-Recupero: Algoritmi specializzati per recuperare efficientemente dai periodi di drawdown
  • Dimensionamento Intelligente delle Posizioni: Ottimizza la dimensione del lotto in base al saldo del conto e alla volatilità del mercato
  • Gestione Avanzata del Trading: 105 trade vincenti consecutivi con un profitto consecutivo massimo di 5.89M

📊 STATISTICHE DI TRADING

  • Tempo medio di mantenimento: 2h 44m
  • Trade a settimana: 484 (alta frequenza, bassa esposizione al rischio per trade)
  • Miglior profitto da un trade: 192,787.81
  • Massimo profitto consecutivo: 5,893,000.80
  • Distribuzione dei trade: 5,807 trade
  • Performance totale: Incredibile rendimento del 655% in soli 4 mesi di trading!

💻 SPECIFICHE TECNICHE

  • Mercati: Ottimizzato specificamente per XAUUSD (Oro vs Dollaro USA)
  • Timeframe: Timeframe principale M15, timeframe di supporto M1-M5-M30-H1-H4-D1
  • Requisiti del Broker: Funziona con broker ECN/STP (TUTTI I TIPI DI CONTO)
  • Dimensione Minima del Conto: Raccomandata €2,000 per prestazioni ottimali
  • VPS Raccomandato: Sì, per un funzionamento ininterrotto 24/7

🔧 CONFIGURAZIONE E SUPPORTO

  • Installazione Facile: Semplice processo di installazione con un clic
  • Documentazione Dettagliata: Manuale utente completo incluso
  • Preset di Parametri: Configurazioni pronte all'uso per diversi profili di rischio
  • Supporto Premium: Accesso diretto allo sviluppatore per assistenza
  • Aggiornamenti Regolari: Aggiornamenti e ottimizzazioni gratuiti

🛡️ DISCLAIMER SUL RISCHIO Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading comporta un sostanziale rischio di perdita. Questo Expert Advisor, sebbene dimostratosi efficace nei test storici e in tempo reale, non può garantire profitti. Utilizzare sempre una corretta gestione del rischio e non investire mai denaro che non ci si può permettere di perdere.

👨‍💻 INFORMAZIONI SULLO SVILUPPATORE EGA GOLD PRO è stato sviluppato da un team di trader professionisti e ingegneri di software finanziario con oltre 15 anni di esperienza combinata nel mercato del trading dell'oro. Il nostro focus è creare strumenti di trading affidabili e di livello professionale supportati da dati di performance reali.

OFFERTA A TEMPO LIMITATO: 30% DI SCONTO SUL PREZZO DI LANCIO + AGGIORNAMENTI GRATUITI A VITA Ottieni accesso a una tecnologia di trading di livello professionale a una frazione del costo!


Altri dall’autore
EGA Gold Pro test 1M
Aaron Nii Amartey Donkor
5 (1)
Experts
GOLD PRO TRADING SYSTEM – MT4 Expert Advisor professionale per il trading di XAUUSD Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/136576 Questo Expert Advisor è progettato specificamente per il trading sull’oro (XAUUSD). Utilizza strategie algoritmiche basate su volatilità e azione del prezzo. Statistiche principali Solo risultati reali (nessun backtest) Drawdown massimo: 9.22% Carico massimo del deposito: 11.78% Tutti i dati storici inclusi (vedi schermate) Funzionalità principali Ogn
AutoSLTP for ScalpersMT4
Aaron Nii Amartey Donkor
Experts
SLTPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experts
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
EGA News Pulse
Aaron Nii Amartey Donkor
Experts
FOR US30 EGA HFT Corky SAK Multi - Advanced News Pulse Trading System Professional-Grade News Trading Solution The EGA HFT Corky SAK Multi is an elite-level Expert Advisor specifically engineered for professional traders who understand the critical impact of economic news events on market volatility. This sophisticated system leverages MetaTrader 5's built-in economic calendar and news feed to execute precision entries during high-impact financial announcements. Strategic Advantage Unlike conve
