EGA Gpro corkyxau4s

SISTEMA DI TRADING GOLD PRO

Consulente Esperto per il Trading di Oro con Performance Verificate

EGA GOLD PRO è un sofisticato sistema di trading algoritmico specificamente progettato per il mercato dell'Oro (XAUUSD). Questo Expert Advisor all'avanguardia utilizza analisi tecniche avanzate e algoritmi di ingresso proprietari per identificare opportunità di trading ad alta probabilità in uno dei mercati più redditizi al mondo.

🔥 PERFORMANCE COMPROVATE

+22.27M di profitto partendo da soli 3.4M di deposito (655% di rendimento in soli 4 mesi!)

partendo da soli 3.4M di deposito (655% di rendimento in soli 4 mesi!) Performance mensile (basata sul deposito iniziale di 3.4M): Gennaio: +3.9M (114.7%) Febbraio: +4.95M (145.6%) Marzo: +11.09M (326.2%) 17 Aprile: +2.33M (68.5%)

Fattore di profitto positivo di 1.15

Fattore di recupero di 1.03

Drawdown massimo limitato a 9.22%

Carico massimo del deposito di soli 11.78%

⚙️ CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tutti i trade si aprono con Take Profit e Stop Loss

Sistema di Ingresso Intelligente : Algoritmo sofisticato identifica punti di ingresso ottimali sia per opportunità di trading intraday che di swing trading

: Algoritmo sofisticato identifica punti di ingresso ottimali sia per opportunità di trading intraday che di swing trading Analisi Multi-Timeframe : Analizza simultaneamente i timeframe M15, M30, H1, H4 e Giornaliero per decisioni basate sulla confluenza

: Analizza simultaneamente i timeframe M15, M30, H1, H4 e Giornaliero per decisioni basate sulla confluenza Gestione Avanzata del Rischio : Meccanismi di protezione integrati per limitare i drawdown e preservare il capitale

: Meccanismi di protezione integrati per limitare i drawdown e preservare il capitale Parametri Auto-Adattivi : Regolazione dinamica alle mutevoli condizioni di mercato

: Regolazione dinamica alle mutevoli condizioni di mercato Modalità di Auto-Recupero : Algoritmi specializzati per recuperare efficientemente dai periodi di drawdown

: Algoritmi specializzati per recuperare efficientemente dai periodi di drawdown Dimensionamento Intelligente delle Posizioni : Ottimizza la dimensione del lotto in base al saldo del conto e alla volatilità del mercato

: Ottimizza la dimensione del lotto in base al saldo del conto e alla volatilità del mercato Gestione Avanzata del Trading: 105 trade vincenti consecutivi con un profitto consecutivo massimo di 5.89M

📊 STATISTICHE DI TRADING

Tempo medio di mantenimento : 2h 44m

: 2h 44m Trade a settimana : 484 (alta frequenza, bassa esposizione al rischio per trade)

: 484 (alta frequenza, bassa esposizione al rischio per trade) Miglior profitto da un trade : 192,787.81

: 192,787.81 Massimo profitto consecutivo : 5,893,000.80

: 5,893,000.80 Distribuzione dei trade : 5,807 trade

: 5,807 trade Performance totale: Incredibile rendimento del 655% in soli 4 mesi di trading!

💻 SPECIFICHE TECNICHE

Mercati : Ottimizzato specificamente per XAUUSD (Oro vs Dollaro USA)

: Ottimizzato specificamente per XAUUSD (Oro vs Dollaro USA) Timeframe : Timeframe principale M15, timeframe di supporto M1-M5-M30-H1-H4-D1

: Timeframe principale M15, timeframe di supporto M1-M5-M30-H1-H4-D1 Requisiti del Broker : Funziona con broker ECN/STP (TUTTI I TIPI DI CONTO)

: Funziona con broker ECN/STP (TUTTI I TIPI DI CONTO) Dimensione Minima del Conto : Raccomandata €2,000 per prestazioni ottimali

: Raccomandata €2,000 per prestazioni ottimali VPS Raccomandato: Sì, per un funzionamento ininterrotto 24/7

🔧 CONFIGURAZIONE E SUPPORTO

Installazione Facile : Semplice processo di installazione con un clic

: Semplice processo di installazione con un clic Documentazione Dettagliata : Manuale utente completo incluso

: Manuale utente completo incluso Preset di Parametri : Configurazioni pronte all'uso per diversi profili di rischio

: Configurazioni pronte all'uso per diversi profili di rischio Supporto Premium : Accesso diretto allo sviluppatore per assistenza

: Accesso diretto allo sviluppatore per assistenza Aggiornamenti Regolari: Aggiornamenti e ottimizzazioni gratuiti

🛡️ DISCLAIMER SUL RISCHIO Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading comporta un sostanziale rischio di perdita. Questo Expert Advisor, sebbene dimostratosi efficace nei test storici e in tempo reale, non può garantire profitti. Utilizzare sempre una corretta gestione del rischio e non investire mai denaro che non ci si può permettere di perdere.

👨‍💻 INFORMAZIONI SULLO SVILUPPATORE EGA GOLD PRO è stato sviluppato da un team di trader professionisti e ingegneri di software finanziario con oltre 15 anni di esperienza combinata nel mercato del trading dell'oro. Il nostro focus è creare strumenti di trading affidabili e di livello professionale supportati da dati di performance reali.

