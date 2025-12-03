Crown Gold Ai
- Experts
- Mike Wilson Namaru
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Crown Gold AI — Intelligenza di Mercato Reale
Crown Gold AI è un sistema di trading di punta che combina ingegneria algoritmica d’élite con logiche di mercato avanzate.
Il sistema opera come un “sovrano strategico”, valutando forza di mercato, zone strutturali, fasi di volatilità e schemi di inversione prima di entrare a mercato.
Progettato per trader che cercano un sistema aureo equilibrato, disciplinato e altamente protetto.
Caratteristiche Premium
-
Motore Decisionale Reale: struttura + pattern + volatilità
-
Conferme multi-timeframe con riconoscimento candele
-
SL/TP ottimizzati ATR + trailing dinamico
-
Modalità di recupero regolabile con gestione prudente del capitale
-
Auto-lot e lotto fisso
-
Creato per stabilità e crescita costante
Specifiche Tecniche
-
Simbolo: XAUUSD
-
Timeframe: H1
-
Deposito minimo: $500 | Consigliato $1.000+
-
Leva: 1:50+
-
Tipo conto: ECN / RAW
-
Rischio: 1% default
-
VPS: Consigliato