Midas Touch AI — Precisione dorata nel trading dell’oro
Midas Touch AI porta un approccio premium e altamente preciso al trading dell’oro.
Ispirato al leggendario “tocco d’oro”, l’EA combina logica order-flow, simmetria del price action e analisi multi-timeframe per creare entrate estremamente accurate.
Il sistema regola automaticamente i rapporti SL/TP in base alla volatilità. Per chi preferisce un approccio di scaling controllato, include anche una versione sicura del Martingale.
Punti chiave
-
Motore di entrata ad alta precisione per XAUUSD
-
Conferme basate su order-flow
-
Algoritmo solido per stabilità a lungo termine
-
Gestione del lotto fissa o automatica
-
Filtri delle sessioni
-
Configurazione veloce e funzionamento completamente automatico
Specifiche tecniche
-
Simbolo: XAUUSD
-
Timeframe: H1
-
Deposito minimo: $500+
-
Leva: 1:50+ (1:100+ ideale)
-
Rischio: regolabile
-
Conto: ECN / RAW
-
VPS: consigliato