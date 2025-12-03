Alchemist Ai
- Versione: 1.0
Alchemist AI — Trasformare la volatilità in profitto costante
Alchemist AI segue il principio:
“Trasformare il caos del mercato in struttura — proprio come un alchimista trasforma la materia in oro.”
Creato per XAUUSD, identifica zone di liquidità nascoste, squilibri frattali e conferme multi-pattern per operazioni ad alta probabilità.
Funzionalità principali
-
Modello proprietario di trasformazione del mercato
-
Riconoscimento di candele, pattern e divergenze
-
SL/TP adattivi basati su ATR
-
Scaling di recupero con protezione del capitale
-
Spegnimento automatico al massimo drawdown
-
Adatto sia a trader esperti che principianti
Specifiche tecniche
-
Simbolo: XAUUSD
-
Timeframe: H1
-
Rischio: 1% (modificabile)
-
Deposito minimo: $500 (consigliato $1000+)
-
Leva: 1:50+ (1:100+ ottimale)
-
Account: ECN / RAW
-
VPS: consigliato