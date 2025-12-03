Alchemist Ai

Alchemist AI — Trasformare la volatilità in profitto costante

Alchemist AI segue il principio:
“Trasformare il caos del mercato in struttura — proprio come un alchimista trasforma la materia in oro.”

Creato per XAUUSD, identifica zone di liquidità nascoste, squilibri frattali e conferme multi-pattern per operazioni ad alta probabilità.

Funzionalità principali

  • Modello proprietario di trasformazione del mercato

  • Riconoscimento di candele, pattern e divergenze

  • SL/TP adattivi basati su ATR

  • Scaling di recupero con protezione del capitale

  • Spegnimento automatico al massimo drawdown

  • Adatto sia a trader esperti che principianti

Specifiche tecniche

  • Simbolo: XAUUSD

  • Timeframe: H1

  • Rischio: 1% (modificabile)

  • Deposito minimo: $500 (consigliato $1000+)

  • Leva: 1:50+ (1:100+ ottimale)

  • Account: ECN / RAW

  • VPS: consigliato


