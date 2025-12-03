Solar Gold Ai
Solar Gold AI — Intelligenza di Trend ad Alta Precisione
Solar Gold AI è un Expert Advisor premium creato esclusivamente per XAUUSD, progettato per catturare i movimenti più potenti del mercato con la costanza di un ciclo solare.
Il sistema combina analisi avanzata della struttura di mercato, mappatura della volatilità e sincronizzazione dinamica del trend, individuando ingressi ad alta probabilità sia nelle sessioni calme che in quelle altamente volatili.
Solar Gold AI si ricalibra continuamente utilizzando filtri di volatilità basati su ATR, assicurando che SL, TP e trailing rimangano perfettamente allineati alle condizioni di mercato.
La modalità di recupero intelligente rafforza le posizioni solo quando rigorose regole di sicurezza vengono rispettate.
Perfetto per trader che richiedono stabilità, chiarezza e precisione tecnica.
Caratteristiche principali
Motore trend Solar-Cycle ottimizzato per XAUUSD
Conferma multilivello (volatilità, struttura, comportamento delle candele)
Modalità di recupero intelligente con limiti di esposizione
Gestione rischio automatica o lotti fissi
Filtri sessione Londra / New York / Asia
Completamente automatizzato e semplice da configurare
Specifiche tecniche
Simbolo: XAUUSD
Timeframe: H1
Deposito minimo: $500 (consigliato $1,000+)
Rischio: 1% predefinito
Leva: 1:50+ (1:100+ ideale)
Account: ECN / RAW
VPS: Fortemente consigliato