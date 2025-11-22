Squid Grid EA

LASCIA CHE IL CALAMARIO...

CONTROLLI LA TUA GRIGLIA!!

Squid Grid è un sistema di trading a griglia molto semplice da usare che permette all'utente di cliccare su "Start" e poi sedersi e rilassarsi mentre il signor Squid si occupa di tutto!

La strategia si basa su un sistema di distanza in punti definito dall'utente, in cui una posizione verrà aperta quando il prezzo si muove di X punti.

Più posizioni continueranno ad aprirsi finché la logica condizionale rimane valida. Il numero di posizioni è personalizzabile.

Include un sistema di protezione dei profitti basato sulla percentuale di ritracciamento, anch'essa definita dall'utente.

Per le prestazioni, consultare i video e gli screenshot correlati.

I migliori risultati che abbia mai visto su EURUSD M1 finora.

Sharpe Ratio: 21,43!!

Fattore di profitto: 1,66

Drawdown%: 1,45%!!
