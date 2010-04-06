Stochastic with 2 Moving Averages ms
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Stocastico e 2 Medie Mobili" per MT4, senza ridisegno.
- L'oscillatore stocastico è uno dei migliori indicatori sul mercato, uno strumento perfetto per molti trader.
- L'indicatore "Stocastico e 2 Medie Mobili" consente di visualizzare le medie mobili veloci e lente dell'oscillatore stocastico.
- Zona di ipercomprato: sopra 80; zona di ipervenduto: sotto 20.
- È ottimo per inserire posizioni di vendita sopra la zona di 80 e posizioni di acquisto sotto 20.
- È possibile visualizzare le condizioni di ingresso di acquisto e vendita nelle immagini.
- Considerare le condizioni del segnale di acquisto:
(1) - La media mobile veloce incrocia la media mobile lenta al rialzo in ipervenduto: apertura di una posizione di acquisto.
(2) - Il valore stocastico in zona di ipercomprato incrocia la media mobile veloce al ribasso: uscita dalla posizione di acquisto.
(3) - Viceversa per le posizioni di vendita (vedere immagini).
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.