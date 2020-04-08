Zero Lag Liquidity MT4 Scanner
Lunghe ombre ad alto volume: le candele con ombre superiori/inferiori insolitamente lunghe e un picco di volume sono selezionate come potenziali eventi di liquidità opposta.
Istogramma intra-ombra: l’ombra è segmentata nel timeframe inferiore scelto; il volume è sommato per “bin” per individuare il POC, che diventa il livello di liquidità.
Interazione & regime: l’indicatore traccia rotture sopra/sotto e reiezioni dai livelli, adegua di conseguenza il regime di tendenza attivo e mette in evidenza le barre. La logica evita repaint o interpretazioni soggettive usando soglie fisse e price action su TF inferiori.
Livelli di liquidità al POC di ombre superiori/inferiori significative, colorati per lato (rialzista/ribassista).
Rilevamento dei breakout: i livelli sono rimossi quando il prezzo li attraversa in modo deciso due volte nella stessa direzione.
Rilevamento delle reiezioni: marcatori a freccia quando il prezzo rimbalza da un livello all’interno della candela.
Etichette di volume: per livello come volume grezzo o come percentuale del totale del livello.
Colorazione delle candele: opzionale, basata sulla direzione di trend dominante dai breakout.
Scanner e avvisi
- Gli utenti possono attivare/disattivare lo scanner per monitorare rapidamente altri grafici.
- L’indicatore dispone di avvisi di segnale quando compaiono breakout/reiezioni di acquisto/vendita; con tali avvisi (soprattutto usando lo Scanner) è facile cogliere le informazioni di mercato.
USO
Usalo per segnare dove è probabilmente apparsa la liquidità durante eventi di ombra anomali. Quando si forma un’ombra lunga con alto volume, l’indicatore ispeziona l’ombra sul timeframe inferiore selezionato e marca al suo interno il prezzo più scambiato. Le reiezioni sono mostrate con piccole frecce; i breakout confermati modificano lo stato di trend e rimuovono il livello. Puoi attivare la colorazione del trend per vedere il bias direzionale dopo un breakout. Il moltiplicatore dell’ombra controlla la selettività (più alto = più severo). Avvisi e modalità delle etichette possono essere regolati per diversi strumenti e stili di grafico.