Zero Lag Liquidity MT4 Scanner

Offerta speciale: ALL TOOLS, solo $35 ciascuno!

Nuovi strumenti a $30 per la prima settimana o per i primi 3 acquisti

Canale Trading Tools su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità

Zero Lag Liquidity traccia zone di liquidità dai profili delle ombre su timeframe inferiori e da ombre ad alto volume. Per ogni candela anomala, l’indicatore costruisce un istogramma dei volumi all’interno dell’ombra, trova un Punto di Controllo (POC) locale e rappresenta quel prezzo come livello. Le interazioni successive possono attivare etichette, segnali di breakout e uno stato di trend semplice in base a come il prezzo reagisce a questi livelli.

Vedi di più sulla versione MT5: Zero Lag Liquidity MT5 Scanner

Vedi di più sulla versione MT4: Zero Lag Liquidity MT4 Scanner

Altri prodotti: All Products

CONCETTI

  • Lunghe ombre ad alto volume: le candele con ombre superiori/inferiori insolitamente lunghe e un picco di volume sono selezionate come potenziali eventi di liquidità opposta.

  • Istogramma intra-ombra: l’ombra è segmentata nel timeframe inferiore scelto; il volume è sommato per “bin” per individuare il POC, che diventa il livello di liquidità.

  • Interazione & regime: l’indicatore traccia rotture sopra/sotto e reiezioni dai livelli, adegua di conseguenza il regime di tendenza attivo e mette in evidenza le barre. La logica evita repaint o interpretazioni soggettive usando soglie fisse e price action su TF inferiori.

FUNZIONALITÀ

  • Livelli di liquidità al POC di ombre superiori/inferiori significative, colorati per lato (rialzista/ribassista).

  • Rilevamento dei breakout: i livelli sono rimossi quando il prezzo li attraversa in modo deciso due volte nella stessa direzione.

  • Rilevamento delle reiezioni: marcatori a freccia quando il prezzo rimbalza da un livello all’interno della candela.

  • Etichette di volume: per livello come volume grezzo o come percentuale del totale del livello.

  • Colorazione delle candele: opzionale, basata sulla direzione di trend dominante dai breakout.

Scanner e avvisi

  • Gli utenti possono attivare/disattivare lo scanner per monitorare rapidamente altri grafici.
  • L’indicatore dispone di avvisi di segnale quando compaiono breakout/reiezioni di acquisto/vendita; con tali avvisi (soprattutto usando lo Scanner) è facile cogliere le informazioni di mercato.

USO

Usalo per segnare dove è probabilmente apparsa la liquidità durante eventi di ombra anomali. Quando si forma un’ombra lunga con alto volume, l’indicatore ispeziona l’ombra sul timeframe inferiore selezionato e marca al suo interno il prezzo più scambiato. Le reiezioni sono mostrate con piccole frecce; i breakout confermati modificano lo stato di trend e rimuovono il livello. Puoi attivare la colorazione del trend per vedere il bias direzionale dopo un breakout. Il moltiplicatore dell’ombra controlla la selettività (più alto = più severo). Avvisi e modalità delle etichette possono essere regolati per diversi strumenti e stili di grafico.



Prodotti consigliati
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Smart Momentum Zones
Hozeifa M Haji
Indicatori
PipsZenith Smart Money Momentum Zones (SM-MZ) v1.0 Brand: PipsZenith Platform: MetaTrader 4 (MT4) Type: Momentum / Smart Money / Swing Zone Indicator Version: 1.0 Overview Unlock the secrets of the market with PipsZenith SM-MZ , a revolutionary momentum-based indicator inspired by Smart Money and liquidity concepts . SM-MZ detects areas where momentum accelerates near swing highs and lows—highlighting potential explosive price zones before big market moves. Perfect for traders looking to anticip
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
ZLMA Trend Candles MT4
Denys Babiak
Indicatori
ZLMA Trend Candles indicator uses an enhanced Zero-Lag Moving Average to highlight key trend shifts, repainting candles in real time. It reacts faster than traditional moving averages, helping you spot potential market turns earlier. Gain clear entry and exit signals and filter out market noise with ease! This product is also available for MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/en/market/product/129278 1. What Is ZLMA Trend Candles? ZLMA Trend Candles is a MetaTrader 4/5 indicator based on the Z
Triple Graphics Channel
Harun Celik
Indicatori
Are you tired of channeling? This indicator is designed to draw channels. Triple graphics channels, automatically installs 3 different graphics channels. These channels are shown on a single graphic. These channels are calculated by a number of different algorithms. Automatically draws on the screen. You can select three time zones. Parameters Period1 - from here you can select the first period. It can be selected from 1 minute time period to monthly time period. Period1_Channel_Color - period1
Levels Market
Vitalii Zakharuk
Indicatori
Levels Market is one of the simplest, but no less effective tools from this. Pivot points can be built from these levels, levels are constructed as statistical significance at a given point in time. Trading by levels is a classic in the work of a trader. You can use them as a ready-made trading strategy or as an additional filter in your trading system. In the settings you can specify the offset for building levels. Interpretation of levels: Lines 8/8 and 0/8 (Final Resistance). These lines ar
ForexdivergencePS
Mikhail Bilan
Indicatori
Good day! To your attention the ForexdivergencePS indicator may not be the newest in the trading strategy The Forex indicator detects and displays descending and ascending divergences on the chart. When a new pattern is formed, a pop-up window is triggered. An arrow is formed on the chart that shows the type of phenomenon and helps to open an order in the optimal direction. Friends of traders rate the effectiveness of the tool as above average. You can change settings, including the sensitiv
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indicatori
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
All Harmonic Patterns Scanner MT4
Eda Kaya
Utilità
All Harmonic Patterns Scanner for MT4 The All Harmonic Patterns Scanner for MT4 is a comprehensive tool developed to detect and illustrate a wide range of harmonic chart patterns on the MetaTrader 4 trading terminal. This indicator evaluates pivot formations and price movement behavior to automatically map out formations such as the Gartley, Bat, Butterfly, along with numerous standard and nonstandard harmonic setups on the chart. Beyond the traditional patterns, the scanner is also capable of i
RenkoButterfly
Sergey Deev
Indicatori
The indicator displays Renko bars on the chart, uses them to plot the ZigZag - trend lines connecting the local Lows and Highs of the price movement, and highlights them based on the Gartley patterns, showing the potential price reversal points. Renko - specialized display of the price action, in which the graph is displayed not every bar of the time frame, but only under the condition that the price had passed more than the specified number of points. Renko bars are not bound to a time frame, s
Harmonic Pattern Helper Engulfing Bar mt4 test
Paul Conrad Carlson
Experts
Expert Advisor designed for trading Engulfing Candle Patterns within a manually input price range the D point of harmonic patterns , gartley , bat cypher butterfly ect.  This is the  full version , word test in the title is an error How Does It Work Step 1 Identify a price range around the end point D of your harmonic pattern. Input two prices into the EA settings   Inp9 Upper Level- type the highest price where an engulfing candle pattern can occur. Inp9 Lower Level - type the lowest price whe
FREE
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicatori
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Indicatori
Description: - D ay Pattern - an indicator that helps to identify patterns of price changes for the development of trading algorithms and strategies. For whom this tool? - For developers of trading strategies and algorithms. - Medium- and long-term traders. Time frames H1-W1. Features of the indicator: - There is a function of exporting indicator values to a file of the csv format. - Using the information panel, you can conduct an express analysis of trading tool. - The indicator is sui
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicatori
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Breakaway Fair Value Gaps MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Lo strumento Breakaway Fair Value Gaps (FVG) è una soluzione all'avanguardia progettata per aiutare i trader a identificare le aree in cui il prezzo si è discostato dall'equilibrio, offrendo approfondimenti dettagliati sulle probabilità di mitigazione. Questo strumento non solo evidenzia
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator for MT4 The Anti-Crab Harmonic Pattern Indicator is a technical analysis tool developed for MetaTrader 4 that identifies potential price reversal points using specific Fibonacci ratios such as 0.618, 1.27, and 2.27. This indicator automatically draws anti-crab patterns on the chart, highlighting bullish patterns in red and bearish patterns in blue. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT5 | A
FREE
StdATR Squeeze Channel
Libertas LLC
Indicatori
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." The StdATR Squeeze Channel combines standard
SMC System MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC è un approccio al trading che aiuta i trader a identificare le zone di liquidità, le posizioni istituzionali degli ordini e i principali punti di svolta del mercato. Sfruttando i principi SMC, i trader possono navigare nel mercato in modo più efficace, trovando punti di ingresso e us
Market Structure Trend Targets MT4
Cao Minh Quang
Indicatori
The Market Structure Trend Targets   is a powerful trading indicator designed to give traders a clear, structured, and data-driven view of market momentum, breakouts, and key price reaction zones. Built on the principles of   smart market structure analysis , it helps identify not only trend direction, but also   precise breakout levels ,   trend exhaustion , and   potential reversal zones   — all with visual clarity and trader-friendly metrics. Key Features Breakout Points with Numbered Markers
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indicatori
Questo indicatore rileverà i pattern armonici disegnati sul grafico tramite metodi manuali e automatici. Aggiungi la tua recensione, per favore. Note: Questo indicatore ha un pannello di controllo e salverà ogni impostazione (grafico e timeframe). Puoi ridurlo per avere più spazio sul grafico e puoi premere il pulsante di chiusura per nascondere tutti i dati dell'indicatore sul grafico se preferisci lavorare con altri strumenti di analisi. Quando utilizzi questo indicatore e modifichi le imposta
ATeam Divergence
Hoang Ngoc Thach
Indicatori
The CCI Divergence is a reasonably useful indicator in itself, but it is even more effective when used with divergence pattern trading. The CCI Divergence indicator signal is one of the most potent signals among the indicators that exist in the market. Here is new version for Divergence Indicator using CCI method, with more improvements. Divergences indicate a potential investment point because the directional moment does not confirm the price. A bullish divergence occurs when the underlying va
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicatori
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
ExtraMovingPivots
Stanislav Korotky
Indicatori
This is an intraday indicator that uses conventional formulae for daily and weekly levels of pivot, resistance and support, but updates them dynamically bar by bar. It answers the question how pivot levels would behave if every bar were considered as the last bar of a day. At every point in time, it takes N latest bars into consideration, where N is either the number of bars in a day (round the clock, i.e. in 24h) or the number of bars in a week - for daily and weekly levels correspondingly. So,
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Fractal Zig Zag
Mikhail Nazarenko
Indicatori
A   professional version of the ZigZag indicator for visualizing the structure of price movements by fractals. Fractal ZigZag fixes the flaws of the standard version of the ZigZag indicator MT4. It uses Price action and a unique filtering algorithm to determine fractals. Suitable for all types of trading. Ideal for trading according to the WM pattern "Sniper" strategy !!! Features Marks the place of price reversal during the formation of a new fractal with specified parameters. Suitable for al
ZigZag on average
Valeriy Medvedev
Indicatori
This is a well-known ZigZag indicator. But it differs by the fact that its plot is based on values of the middle line which is set by a user. It can display Andrews’ Pitchfork and standard or Bobokus Fibo levels. NO REPAINTING. Parameters Period МА — middle line period. Default value is 34. Minimum value is 4. Maximum value is set at your discretion. Used to calculate price - base price to calculate the middle line. The averaging method - method of smoothing the middle line. Turning pitchfork —
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicatori
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicatori
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicatori
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Altri dall’autore
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Liquidity Pools è uno strumento avanzato che identifica e segna potenziali zone di liquidità sul grafico analizzando aree di massimo e minimo con frequenti tocchi di stoppino, insieme al numero di rivisitazioni e al volume scambiato all'interno di ciascuna zona. Questo strum
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner è uno strumento di trading all’avanguardia progettato per aiutare i trader a identificare tendenze critiche e rilevare rotture in tempo reale. Con linee di tendenza generate automaticamente basate su punti pivot, questo indicatore consente ai trader di cogl
Predictive Ranges MT4 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nell’attuale panorama di trading finanziario caratterizzato da elevata volatilità, identificare con precisione i livelli di supporto e resistenza è fondamentale affinché i trader possano prendere decisioni informate. Predictive Ranges Scanner Multi-TF è uno strumento avanzato progettato
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Supertrend Fakeout è una versione migliorata del classico indicatore Supertrend , progettata per fornire segnali di tendenza più affidabili. Integrando funzionalità avanzate come Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , questo indicatore aiuta a filtrare i falsi segnali di i
FREE
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – uno strumento versatile e potente progettato per aiutarti a essere sempre un passo avanti alle tendenze di mercato, con funzionalità personalizzabili e avvisi in tempo reale. Basato sulla logica comprovata del SuperTrend di
FREE
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , questo strumento traccia le zone di offerta e domanda basate su candele a forte momentum, permettendoti di identificare queste zone su più timeframe utilizzando la funzione   timeframe selector   . Con etichette di retest e break, insieme
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) è un indicatore avanzato progettato per monitorare le tendenze e analizzare la pressione di acquisto e vendita in ogni fase di una tendenza. Utilizzando il Variable Index Dynamic Average come tecnica principale di smorzamento dinamico, que
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Massimizza il tuo vantaggio nel trading con Follow Line MT5 con Scanner, un indicatore avanzato basato sulla volatilità progettato per trader seri. Questo strumento combina la potenza delle Bande di Bollinger con impostazioni personalizzabili, offrendo intuizioni precise sui movimenti de
FREE
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner è uno strumento di trading all’avanguardia progettato per aiutare i trader a identificare tendenze critiche e rilevare rotture in tempo reale. Con linee di tendenza generate automaticamente basate su punti pivot, questo indicatore consente ai trader di cogl
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Liquidity Pools è uno strumento avanzato che identifica e segna potenziali zone di liquidità sul grafico analizzando aree di massimo e minimo con frequenti tocchi di stoppino, insieme al numero di rivisitazioni e al volume scambiato all'interno di ciascuna zona. Questo strum
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Scopri la potenza del concetto di Inversion Fair Value Gap (IFVG) di ICT con l’ Indicatore Inversion Fair Value Gaps ! Questo strumento all’avanguardia porta i Fair Value Gaps (FVG) a un livello successivo, identificando e visualizzando le zone di FVG invertite – aree chiave di supporto
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il rivoluzionario RSI Kernel Optimized with Scanner, uno strumento all'avanguardia che ridefinisce l'analisi RSI tradizionale integrando il potente algoritmo di stima della densità del nucleo (KDE). Questo indicatore avanzato non solo fornisce informazioni in tempo reale sull
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) è un indicatore avanzato progettato per monitorare le tendenze e analizzare la pressione di acquisto e vendita in ogni fase di una tendenza. Utilizzando il Variable Index Dynamic Average come tecnica principale di smorzamento dinamico, que
Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Introduzione Market Structure Trend Targets Scanner è uno strumento potente per analizzare le tendenze di mercato, identificare i punti di breakout e gestire il rischio tramite uno stop loss dinamico. Tracciando i massimi e i minimi precedenti per individuare i breakout, questo strum
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore del modello di inversione a tre barre offre uno strumento potente per i trader, identificando e evidenziando automaticamente i modelli di inversione a tre barre direttamente sul grafico dei prezzi. Questo indicatore è una risorsa preziosa per individuare potenziali inversion
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Panoramica OA SnR Power è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a identificare e valutare la forza dei livelli di supporto e resistenza. Integrando fattori chiave come il volume di trading, la frequenza dei rimbalzi e il numero di test, questo indicatore offre una vision
FREE
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Experts
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Cominciamo con le caratteristiche eccezionali: L'EA è dotato di un FILTRO NOTIZIE e di un FILTRO RSI. Basso rischio (alcune coppie di valute hanno un DrawDown <10%, persino del 5%). Questo EA non utilizza alcuna funzione di martingala o griglia. L'EA può visualizzare zone visive per il t
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Supertrend Fakeout è una versione migliorata del classico indicatore Supertrend , progettata per fornire segnali di tendenza più affidabili. Integrando funzionalità avanzate come Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , questo indicatore aiuta a filtrare i falsi segnali di i
FREE
SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Scopri la potenza dell'IA con il SuperTrend AI Clustering MT5 con Scanner , uno strumento di trading rivoluzionario per MetaTrader 5 (MT5). Questo indicatore ridefinisce l'analisi del mercato combinando il clustering K-means con l'ampio indicatore SuperTrend, dando ai trader un vantaggio
Linear Regression Channel MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Indicatore di Canale di Regressione Lineare è un potente strumento di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare trend di prezzo e potenziali punti di inversione. Calcolando e visualizzando canali di regressione lineare, bande e proiezioni future, questo indicatore offre una prosp
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il rivoluzionario RSI Kernel Optimized with Scanner per MT5, uno strumento all'avanguardia che ridefinisce l'analisi RSI tradizionale integrando il potente algoritmo di stima della densità del nucleo (KDE). Questo indicatore avanzato non solo fornisce informazioni in tempo re
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Massimizza il tuo vantaggio nel trading con Follow Line con Scanner, un indicatore avanzato basato sulla volatilità progettato per trader seri. Questo strumento combina la potenza delle Bande di Bollinger con impostazioni personalizzabili, offrendo intuizioni precise sui movimenti dei pr
FREE
SnR Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nell'ambiente in continua evoluzione del trading finanziario, identificare e analizzare accuratamente i livelli di supporto e resistenza è essenziale per prendere decisioni di investimento informate. SnR Retest and Break Multi-Timeframe è un indicatore di supporto e resistenza progettato
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore AI Channels utilizza il clustering K-means mobile —una potente tecnica di apprendimento automatico nell'analisi dei cluster—per fornire intuizioni in tempo reale sulle tendenze di prezzo sottostanti. Questo indicatore crea canali adattivi basati su dati di prezzo raggruppati
FREE
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore AI Channels utilizza il clustering K-means mobile —una potente tecnica di apprendimento automatico nell'analisi dei cluster—per fornire intuizioni in tempo reale sulle tendenze di prezzo sottostanti. Questo indicatore crea canali adattivi basati su dati di prezzo raggruppati
FREE
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – uno strumento versatile e potente progettato per aiutarti a essere sempre un passo avanti alle tendenze di mercato, con funzionalità personalizzabili e avvisi in tempo reale.  Puoi regolare il metodo di calcolo dell' ATR tra RMA
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nei mercati finanziari dinamici, identificare i segnali di inversione di tendenza è essenziale per un trading efficace. L'RSI Divergence Scanner è progettato per aiutarti a rilevare segnali di divergenza RSI su varie coppie di valute e timeframe in modo accurato ed efficiente. Vedi più v
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Panoramica OA SnR Power è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a identificare e valutare la forza dei livelli di supporto e resistenza. Integrando fattori chiave come il volume di trading, la frequenza dei rimbalzi e il numero di test, questo indicatore offre una vision
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione