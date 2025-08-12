AW Heiken Ashi MT5

AW Heiken Ashi — Indicatore intelligente di trend e livelli di TP. Indicatore avanzato basato sul classico Heiken Ashi, adattato ai trader, con maggiore flessibilità e chiarezza. A differenza dell'indicatore standard, AW Heiken Ashi aiuta ad analizzare il trend, a determinare gli obiettivi di profitto e a filtrare i falsi segnali, fornendo decisioni di trading più affidabili.

Guida all'installazione e istruzioni - Qui / Versione MT4 - Qui

Vantaggi di AW Heiken Ashi:

  • Funziona su qualsiasi risorsa e intervallo di tempo,
  • Altamente adattabile allo stile del trader,
  • Calcolo dinamico dei livelli di entrata e di uscita,
  • Interfaccia intuitiva + carico minimo sul terminale,
  • Adatto all'uso come strategia di trading completa.

Possibilità:

1) Visualizzazione avanzata delle tendenze: Crea candele Heiken Ashi colorate in base all'attuale tendenza del mercato: un'interpretazione comoda e visiva della situazione del mercato.

2) Livelli TakeProfit flessibili (TP1 e TP2): Gli obiettivi visivi vengono registrati direttamente sul grafico, con la possibilità di perfezionare il target per ciascun obiettivo.

3) Filtro personalizzabile per numero di candele: Permette di evitare falsi segnali e rumore di mercato. Il trader controlla su quale candela verrà visualizzato il segnale e quanto del trend dovrà essere confermato.

4) Selezione anti-aliasing (4 metodi): Applica diversi tipi e periodi di smoothing per adattare l'indicatore alla tua strategia e al mercato.

5) Non ridipinge mai: I segnali si formano alla chiusura della candela e rimangono stabili, il che è particolarmente importante per il trading algoritmico e manuale.

6) Sistema di notifica multilivello: Ricevi segnali tramite notifica push, e-mail o avviso, notifiche quando vengono ricevuti segnali.

7) Ottimizzazione grafica e delle prestazioni: L'indicatore può essere visualizzato prima o dietro le candele, abilitare/disabilitare gli elementi di testo e il pannello, risparmiando così risorse se necessario.

8) Personalizzazione flessibile del design visivo: Colori, dimensioni e stile di visualizzazione di tutti gli elementi possono essere adattati al modello del grafico.

9) Dashboard di analisi multi-frame interattiva: Visualizzare l'andamento attuale su altri timeframe in forma compatta o completa è uno strumento potente per analizzare il quadro generale del mercato.

Raccomandazioni:

  • Su M5–M15, l'ingresso tramite segnale confermato + filtraggio del trend su H1 funziona alla grande.
  • Per un approccio aggressivo, è possibile ridurre il numero di filtri e utilizzare TP1 come obiettivo primario.
  • Per un approccio conservativo, aumenta il timeframe e usa TP2 oppure esci in caso di segnale di inversione.


      Prodotti consigliati
      Owl Smart Levels MT5
      Sergey Ermolov
      4.03 (32)
      Indicatori
      Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
      HMA Trend Professional MT5
      Pavel Zamoshnikov
      4.25 (4)
      Indicatori
      Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
      Accumulation distribution plus m flow
      Minh Truong Pham
      Indicatori
      The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
      TRI Visualizer
      Yoshimi Mon 三 Ura
      Indicatori
      TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
      Maximum Trend Arrows OT MT5
      Mulweli Valdaz Makulana
      Indicatori
      STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
      Drawdown indicator
      Pascal Marmugi
      Indicatori
      # DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
      Weis Wave Scouter
      Jean Carlos Martins Roso
      Indicatori
      Scopri la potenza dell'analisi avanzata del volume con Weis Wave Scouter, un indicatore rivoluzionario per MetaTrader 5 che combina i principi comprovati del metodo Wyckoff e dell'analisi VSA (Volume Spread Analysis). Progettato per trader che cercano precisione e profondità nelle loro operazioni, questo indicatore offre una lettura tattica del mercato attraverso l'analisi delle onde di volume cumulativo, aiutando a individuare punti chiave di inversione e continuazione di tendenza. Weis Wave Sc
      Quantum Heiken Ashi PRO MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.44 (9)
      Indicatori
      Ti presentiamo   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre colorate di faci
      ESS Enguifing Strategy Signals
      William Oswaldo Mayorga Urduy
      Indicatori
      ESS ENGUIFING SEGNALI DI STRATEGIA Questo indicatore rileva candele di tipo busta a cui è applicato un filtro, questo filtro è composto da 3 strategie insieme, con le quali è possibile identificare la massima efficacia possibile all'interno dei parametri misurabili. I segnali sono indicati da frecce verso l'alto e verso il basso per ciascuna delle direzioni e puoi anche attivare o disattivare avvisi, e-mail e messaggi push sul cellulare. Vale la pena ricordare che nessun indicatore è efficac
      Noize Absorption Index
      Ekaterina Saltykova
      Indicatori
      Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
      Trend Monitor MT5
      Pavel Zamoshnikov
      4.5 (2)
      Indicatori
      The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
      Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
      Boris Armenteros
      5 (1)
      Indicatori
      Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. ( Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp.) Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are pl
      SMMA Bands Indicator
      Elie Baptiste Granger
      Indicatori
      The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
      Harmonic Patterns by ZZ MT5
      Mykola Khandus
      Indicatori
      Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
      Antique Trend
      Nadiya Mirosh
      Indicatori
      The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
      Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
      Ku Chuan Lien
      5 (1)
      Indicatori
      Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
      Volume Profile V6
      Andrey Kolesnik
      4.67 (3)
      Indicatori
      The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
      KasTon Magic All in One Indicators
      Kauser Alam
      Indicatori
      KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
      BOA Multi Currency Dashboard
      Eugene Kendrick
      Indicatori
      Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT5) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BLAZE:  BOA_BLAZE_Indicator_v1   Strategy :   BLW Online Trading Binary Options Strategy (3 Moving Average) LAVA:  BOA_LAVA_Indicator_v1   Strategy:   Lady Trader Binary Options Strategy (Bollinger Bands & Stochas
      Candle Fusion Pro
      Martin Alejandro Bamonte
      Indicatori
      Candle Fusion Pro — Riconoscimento dei pattern + Filtro di tendenza + Filtro di momentum (Nessun repaint) Rileva potenti pattern di candele giapponesi e conferma la loro forza con analisi in tempo reale di trend e momentum. Candle Fusion Pro è lo strumento visivo definitivo per i trader che si affidano a precisione del price action , struttura del trend e conferme multilivello . Funzionalità principali Entrata basata su pattern : Rileva oltre 10 pattern avanzati giapponesi , tra cui: Shooting
      SimSim Arrow Momentum MT5
      Aleksandr Tyunev
      Indicatori
      SimSim Arrow Momentum è un indicatore "Momentum" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 4 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 100. È possibile modificare il livello dell'indicatore 100, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 100 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale del
      Riko Trend mt5
      Nadiya Mirosh
      Indicatori
      The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
      Precision Arrows
      Nervada Emeule Adams
      Indicatori
      Precision Arrows – Segnali di ingresso precisi con TP e SL integrati Precision Arrows è un indicatore di trading avanzato progettato per trader che cercano precisione, chiarezza e affidabilità . Identifica segnali di acquisto e vendita ad alta probabilità e genera automaticamente i livelli di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) , consentendo operazioni disciplinate e costanti su Forex, Indici, Criptovalute e Indici Sintetici . L’indicatore combina rilevamento preciso dei segnali, filtraggio intell
      Trendlines Oscillator
      Cao Minh Quang
      Indicatori
      The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
      PipFinite Trend PRO MT5
      Karlo Wilson Vendiola
      4.84 (556)
      Indicatori
      Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
      Long island reversal MT5
      Dmitry Fedoseev
      Indicatori
      An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
      PZ Harmonacci Patterns MT5
      PZ TRADING SLU
      3 (6)
      Indicatori
      Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
      RSI Divergence with FVG Signal
      Cao Minh Quang
      Indicatori
      The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
      Follow The Line MT5
      Oliver Gideon Amofa Appiah
      4.55 (31)
      Indicatori
      This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
      FREE
      Super Trend Advance Trading
      Minh Khoa Nguyen
      Indicatori
      The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
      Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
      Smart Trend Trading System MT5
      Issam Kassas
      4.71 (52)
      Indicatori
      Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicat
      Divergence Bomber
      Ihor Otkydach
      4.99 (76)
      Indicatori
      Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
      Gold Sniper Scalper Pro
      Ich Khiem Nguyen
      5 (4)
      Indicatori
      Gold Sniper Scalper Pro - Sistema di Trading dell'Oro (XAU/USD) su MetaTrader 5 Per il trader serio: Approcciate il trading sull'Oro con una metodologia strutturata e basata sui dati che combina molteplici fattori di analisi di mercato. Questo strumento è stato creato per supportare la vostra analisi del trading sull'Oro. Opportunità di Prezzo Limitata Questa è un'occasione per possedere Gold Sniper Scalper Pro prima che il prezzo aumenti. Il prezzo del prodotto aumenterà di $50 dopo ogni 10 ac
      Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
      Sirikorn Rungsang
      4.9 (30)
      Indicatori
      Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato sulla base degli Smart Money Concepts (SMC). È progettato per aiutare i trader ad analizzare la struttura del mercato in modo sistematico e ottenere una visione più chiara della direzione generale del mercato. Il sistema analizza automaticamente i Punti di Inversione, le Zone Chiave e la Market Structure su più timeframe, mostrando Point of Interest (POI), segnali No Repaint e Auto Fibonacci
      Smart Stop Indicator MT5
      Daniel Stein
      5 (2)
      Indicatori
      Smart Stop Indicator – Precisione intelligente dello stop-loss direttamente sul grafico Panoramica Smart Stop Indicator è la soluzione ideale per i trader che desiderano posizionare il loro stop-loss in modo chiaro e metodico, senza dover indovinare o affidarsi all’intuizione. Questo strumento combina la logica classica del price action (massimi e minimi strutturali) con un moderno riconoscimento dei breakout per identificare il prossimo livello di stop realmente logico. In trend, in range o i
      Atomic Analyst MT5
      Issam Kassas
      4.31 (26)
      Indicatori
      Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
      FX Power MT5 NG
      Daniel Stein
      5 (27)
      Indicatori
      FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
      Trend Screener Pro MT5
      STE S.S.COMPANY
      4.84 (99)
      Indicatori
      Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
      Game Changer Indicator mt5
      Vasiliy Strukov
      5 (4)
      Indicatori
      Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
      Grabber System MT5
      Ihor Otkydach
      5 (19)
      Indicatori
      Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
      Trend indicator AI mt5
      Ramil Minniakhmetov
      5 (12)
      Indicatori
      Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
      Quantum Trend Sniper
      Bogdan Ion Puscasu
      4.73 (52)
      Indicatori
      Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
      TPSproTREND PrO MT5
      Roman Podpora
      4.72 (18)
      Indicatori
      Acquista TREND PRO ora e ricevi gratuitamente un altro indicatore di tendenza avanzato Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei f
      Shock Pullback
      Suleiman Alhawamdah
      5 (1)
      Indicatori
      Semplicemente, puoi iniziare a fare trading quando il movimento dei numeri bianchi — noti come "pips" — inizia ad apparire accanto alla candela corrente. I "pips" bianchi indicano che un'operazione di acquisto o vendita è attualmente attiva e si sta muovendo nella direzione corretta, come indicato dal colore bianco. Quando il movimento dei pips bianchi si interrompe e diventa di colore verde statico, questo segnala la fine della spinta attuale. Il colore verde dei numeri rappresenta il profitto
      Smart Price Action Concepts MT5
      Issam Kassas
      4 (14)
      Indicatori
      Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
      Advanced Currency Strength28 MT5
      Bernhard Schweigert
      5 (3)
      Indicatori
      La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità di scalping? Manuale d'uso:  
      Quantum TrendPulse
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (19)
      Indicatori
      Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
      AriX
      Temirlan Kdyrkhan
      1 (4)
      Indicatori
      AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
      Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
      LEGEX LTD
      Indicatori
      DESCRIZIONE ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) è l'indicatore che analizza il movimento dei prezzi e identifica impulsi validi, correzioni e SCOB (Single Candle Order Block). È uno strumento potente che può essere utilizzato con qualsiasi tipo di analisi tecnica perché è flessibile, informativo, facile da usare e migliora sostanzialmente la consapevolezza del trader delle zone di interesse più liquide. IMPOSTAZIONI Generale | Visivi Tema colore — definisce il tema colore dell'ICSM. SCOB
      Quantum Breakout Indicator PRO MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (7)
      Indicatori
      Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
      Entry Points Pro for MT5
      Yury Orlov
      4.47 (136)
      Indicatori
      Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
      ARICoins
      Temirlan Kdyrkhan
      Indicatori
      ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
      FX Volume MT5
      Daniel Stein
      4.86 (22)
      Indicatori
      FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
      ARIScalping
      Temirlan Kdyrkhan
      Indicatori
      ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
      Support and Resistance Screener Pro MT5
      STE S.S.COMPANY
      4.82 (22)
      Indicatori
      Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
      Easy Buy Sell Signal Alert
      Franck Martin
      4.69 (13)
      Indicatori
      Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
      RelicusRoad Pro MT5
      Relicus LLC
      5 (24)
      Indicatori
      How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
      Atbot
      Zaha Feiz
      4.62 (55)
      Indicatori
      AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
      TrendLine PRO MT5
      Evgenii Aksenov
      4.67 (33)
      Indicatori
      The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
      Advanced Currency Impulse with Alert MT5
      Bernhard Schweigert
      5 (1)
      Indicatori
      La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Costruito su nuovi algoritmi sott
      Altri dall’autore
      AW Recovery EA MT5
      AW Trading Software Limited
      4.18 (39)
      Experts
      L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdite
      AW Recovery EA
      AW Trading Software Limited
      4.39 (84)
      Experts
      L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
      AW Classic MACD EA
      AW Trading Software Limited
      3.5 (4)
      Experts
      Sistema di trading completamente automatizzato. Un classico indicatore viene utilizzato come segnali       MACD   , che combina un indicatore di tendenza con un oscillatore per rilevare i punti di ingresso. Utilizza la media, la funzione di chiusura del primo e dell'ultimo paniere di ordini e la funzione di calcolo automatico del lotto. Ha una dashboard avanzata e tre tipi di notifiche. Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   Benefici: Sistema di tradin
      AW Trend Predictor MT5
      AW Trading Software Limited
      4.76 (54)
      Indicatori
      La combinazione di trend e livelli di rottura in un unico sistema. Un algoritmo di indicatore avanzato filtra il rumore del mercato, determina la tendenza, i punti di ingresso e i possibili livelli di uscita. I segnali indicatori sono registrati in un modulo statistico, che permette di selezionare gli strumenti più adatti, mostrando l'efficacia dello storico dei segnali. L'indicatore calcola i segni Take Profit e Stop Loss. Manuale e istruzioni ->   QUI   / versione MT4 ->   QUI Come fare tradi
      AW Double Grids MT5
      AW Trading Software Limited
      4.86 (7)
      Experts
      Advisor AW Double Grids MT5   - è un consulente di griglia aggressivo e completamente automatizzato, con un pannello di trading informativo e una configurazione semplice. La strategia consiste in un lavoro simultaneo bidirezionale, moltiplicando il volume di una direzione. Sono implementati il calcolo automatico dei lotti integrato, varie varianti di aumento del volume delle posizioni e altre funzioni. Istruzioni ->   QUI   /   Risoluzione dei problemi ->   QUI   / Versione MT4 ->   QUI Come o
      AW Double Grids EA
      AW Trading Software Limited
      4.5 (8)
      Experts
      Advisor AW Double Grids MT4   - è un consulente di griglia aggressivo e completamente automatizzato, con un pannello di trading informativo e una configurazione semplice. La strategia consiste in un lavoro simultaneo bidirezionale, moltiplicando il volume di una direzione. Sono implementati il calcolo automatico dei lotti integrato, varie varianti di aumento del volume delle posizioni e altre funzioni. Istruzioni ->   QUI   /   Risoluzione dei problemi ->   QUI   / Versione MT5 ->   QUI Come o
      AW Trend Predictor
      AW Trading Software Limited
      4.62 (34)
      Indicatori
      La combinazione di trend e livelli di rottura in un unico sistema. Un algoritmo di indicatore avanzato filtra il rumore del mercato, determina la tendenza, i punti di ingresso e i possibili livelli di uscita. I segnali indicatori sono registrati in un modulo statistico, che permette di selezionare gli strumenti più adatti, mostrando l'efficacia dello storico dei segnali. L'indicatore calcola i segni Take Profit e Stop Loss. Manuale e istruzioni ->   Qui   / Versione MT5 ->   Qui Come fare tradi
      AW Turtles Indicator MT5
      AW Trading Software Limited
      4.46 (26)
      Indicatori
      L'indicatore funziona secondo il sistema Turtle e classicamente assume un intervallo temporale compreso tra 20 e 55 candele. Un trend viene monitorato in un dato intervallo di tempo. L'ingresso viene effettuato al momento della rottura del livello di supporto o resistenza. Il segnale di uscita è una rottura del prezzo nella direzione opposta al trend dello stesso intervallo di tempo. Vantaggi: Strumenti: coppie di valute, azioni, materie prime, indici, criptovalute Timeframe: Classicamente D1,
      FREE
      AW Classic MACD EA mt5
      AW Trading Software Limited
      3.33 (3)
      Experts
      Sistema di trading completamente automatizzato. Un classico indicatore viene utilizzato come segnali       MACD   , che combina un indicatore di tendenza con un oscillatore per rilevare i punti di ingresso. Utilizza la media, la funzione di chiusura del primo e dell'ultimo paniere di ordini e la funzione di calcolo automatico del lotto. Ha una dashboard avanzata e tre tipi di notifiche. Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->  HERE   / Instruction  ->   HERE   Benefici: Sistema di trading c
      AW Grids Maker MT5
      AW Trading Software Limited
      4.33 (3)
      Utilità
      "AW_Grids_Maker" viene utilizzato per creare griglie a partire da ordini in sospeso. L'utilità è universale, offre impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Il programma crea reti a partire da ordini STOP e LIMIT con i passaggi necessari, utilizzando il moltiplicatore di volume della posizione. Versione MT4 -> QUI / Risoluzione dei problemi -> QUI Vantaggi: Utilizza ordini in sospeso di tutti i tipi. Configurazione semplice e flessibile. Un pannello di utilità ben progettato e multifu
      Trend Predictor EA
      AW Trading Software Limited
      4.43 (14)
      Experts
      AW Trend Predictor EA - un Expert Advisor che opera utilizzando i segnali degli indicatori di tendenza AW Trend Predictor. Utilizza strategie di indicatori TakeProfit e StopLoss. Può utilizzare il filtro multi-timeframe. Ha uno StopLoss o uno StopLoss fisso calcolato dall'indicatore. Il lavoro basato sul tempo e la media sono funzionalmente possibili. Instruction and description ->  HERE  / MT5 version ->  HERE   Benefici: Utilizza uno StopLoss fisso o uno StopLoss dinamico calcolato dall'indi
      AW Classic MACD MT5
      AW Trading Software Limited
      4.7 (30)
      Indicatori
      Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT4 version ->  HERE  / Our news ->  HERE     How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator of
      FREE
      AW Turtles Indicator
      AW Trading Software Limited
      4.62 (13)
      Indicatori
      L'indicatore funziona secondo il sistema Turtle e classicamente assume un intervallo temporale compreso tra 20 e 55 candele. Un trend viene monitorato in un dato intervallo di tempo. L'ingresso viene effettuato al momento della rottura del livello di supporto o resistenza. Il segnale di uscita è una rottura del prezzo nella direzione opposta al trend dello stesso intervallo di tempo. Vantaggi: Strumenti: coppie di valute, azioni, materie prime, indici, criptovalute Timeframe: Classicamente D1,
      FREE
      AW RSI based EA
      AW Trading Software Limited
      5 (4)
      Experts
      L'EA negozia sui rendimenti dei prezzi da condizioni di ipervenduto o ipercomprato, apre posizioni quando vengono ricevuti segnali dall'oscillatore RSI. Il sistema ha molti scenari e una configurazione flessibile. Utilizza la media, la funzione di chiusura del primo e dell'ultimo paniere e la funzione di calcolo automatico del lotto. Ha una dashboard avanzata e tre tipi di notifiche. Problem solving ->  HERE  /  MT5 version ->  HERE  /  Instruction  ->   HERE   Vantaggi: Configurazione semplic
      AW Super Trend MT5
      AW Trading Software Limited
      4.83 (6)
      Indicatori
      AW Super Trend - Questo è uno degli indicatori di tendenza classici più popolari. Ha un'impostazione semplice, ti consente di lavorare non solo con la tendenza, ma mostra anche il livello di stop loss, che viene calcolato da questo indicatore. Benefici: Strumenti:       Coppie di valute   , azioni, materie prime, indici, criptovalute. Tempi: М15 e superiori. Tempo di negoziazione: tutto il giorno. Mostra la direzione del trend attuale. Calcola lo stop loss. Può essere utilizzato quando si lavor
      FREE
      AW Breakout Catcher EA MT5
      AW Trading Software Limited
      5 (1)
      Experts
      Advisor di trading sui segnali di indicatore AW Breakout Catcher, lavorando su una strategia di breakout di supporto dinamico e livelli di resistenza. Gli ordini hanno fissato StopLoss e TakeProfit. Facoltativamente può utilizzare la media. Ha la capacità di lavorare su un periodo di tempo selezionato e tre tipi di notifiche. vantaggi: Funziona su tutti i tipi di strumenti di trading e su qualsiasi intervallo di tempo Ha la funzione di lavorare sul tempo, limitando lo slittamento e la massima d
      AW Trend Predictor EA MT5
      AW Trading Software Limited
      5 (2)
      Experts
      AW Trend Predictor EA - un Expert Advisor che opera utilizzando i segnali degli indicatori di tendenza AW Trend Predictor. Utilizza strategie di indicatori TakeProfit e StopLoss. Può utilizzare il filtro multi-timeframe. Ha uno StopLoss o uno StopLoss fisso calcolato dall'indicatore. Il lavoro basato sul tempo e la media sono funzionalmente possibili. Istruzioni e descrizione ->   QUI   / versione MT4 ->   QUI Benefici: Utilizza uno StopLoss fisso o uno StopLoss dinamico calcolato dall'indicat
      AW Three MA MT5
      AW Trading Software Limited
      4.5 (2)
      Experts
      Un Expert Advisor che negozia all'intersezione di due medie mobili utilizza la terza media mobile per filtrare la direzione del trend corrente. Ha impostazioni di input flessibili ma allo stesso tempo semplici. Risoluzione dei problemi ->   QUI   / Versione MT4 ->   QUI   / Istruzioni   ->       QUI     Benefici: Configurazione facile e intuitiva Adatto a qualsiasi tipo di strumento e a qualsiasi periodo di tempo Ha tre tipi di notifiche Sistema innestabile di sovrapposizione del primo ordine c
      AW Smart Grids MT5
      AW Trading Software Limited
      5 (1)
      Experts
      L'EA negozia sui ritorni di prezzo alla media dopo il completamento di rimbalzi impulsivi da MA con un lungo periodo. Può utilizzare la media se necessario. Ha un pannello avanzato e tutti i tipi di notifiche. Risoluzione dei problemi ->   QUI   / versione MT4 ->   QUI Benefici: Filtraggio avanzato degli ordini del paniere Sistema di trading completamente automatizzato, con la possibilità di aggiungere ordini manuali Configurazione semplice e interfaccia del pannello intuitiva Potente potenziale
      AW Prime Oscillator MT5
      AW Trading Software Limited
      Indicatori
      Una combinazione di due oscillatori. Il primo mostra i punti di ingresso, il secondo mostra l'andamento attuale. L'indicatore può visualizzare i segnali dell'oscillatore tramite frecce in due modalità, tutti i segnali dell'oscillatore veloce o segnali solo nella direzione della tendenza attuale. Ha un pannello multi-intervallo temporale e tre tipi di notifiche di segnali. Benefici: Adatto per il trading giornaliero e scalping Filtraggio delle tendenze Configurazione semplice e sensibile Pannell
      RoundLock EA MT5
      AW Trading Software Limited
      Experts
      Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
      Shepherd Safety EA
      AW Trading Software Limited
      4.92 (13)
      Utilità
      The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a StopO
      AW Breakout Catcher MT5
      AW Trading Software Limited
      5 (8)
      Indicatori
      Analisi dei livelli di prezzo, statistiche avanzate, calcolo TakeProfit e 3 tipi di notifiche. Benefici: Non ridisegnare i risultati Segnale rigorosamente alla chiusura della candela Algoritmo di filtraggio dei falsi guasti Va bene con qualsiasi strategia di tendenza. Funziona su tutti gli strumenti e le serie temporali Manuale e istruzioni ->   QUI   / Risoluzione dei problemi ->   QUI   / Versione MT4 ->   QUI Come fare trading con l'indicatore Fare trading con AW Breakout Catcher in soli tre
      AW Super Trend
      AW Trading Software Limited
      3.67 (3)
      Indicatori
      AW Super Trend - Questo è uno degli indicatori di tendenza classici più popolari. Ha un'impostazione semplice, ti consente di lavorare non solo con la tendenza, ma mostra anche il livello di stop loss, che viene calcolato da questo indicatore. Benefici: Strumenti:       Coppie di valute   , azioni, materie prime, indici, criptovalute. Tempi: М15 e superiori. Tempo di negoziazione: tutto il giorno. Mostra la direzione del trend attuale. Calcola lo stop loss. Può essere utilizzato quando si lavo
      FREE
      AW Classic MACD
      AW Trading Software Limited
      4.8 (5)
      Indicatori
      Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT5 version ->  HERE  / Our news ->  HERE   How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator of
      FREE
      AW Parabolic sar EA MT5
      AW Trading Software Limited
      5 (2)
      Experts
      Robot di trading completamente automatizzato. Il noto indicatore Parabolic SAR viene utilizzato per identificare i segnali. Inoltre, l'EA implementa la funzione di calcolo della media, la funzione di chiusura degli ordini del primo e dell'ultimo paniere e la funzione di calcolo automatico del lotto. Ha un pannello informativo avanzato e tre tipi di notifiche. La capacità di regolare i segnali dell'indicatore nell'advisor. Risoluzione dei problemi ->   QUI   / versione MT4 ->   QUI       /Istruzi
      AW Breakout Catcher
      AW Trading Software Limited
      5 (14)
      Indicatori
      Analisi dei livelli di prezzo, statistiche avanzate, calcolo TakeProfit e 3 tipi di notifiche. Benefici: Non ridisegnare i risultati Segnale rigorosamente alla chiusura della candela Algoritmo di filtraggio dei falsi guasti Va bene con qualsiasi strategia di tendenza. Funziona su tutti gli strumenti e le serie temporali Manuale e istruzioni ->   QUI   / Risoluzione dei problemi ->   QUI   / Versione MT5->   QUI Come fare trading con l'indicatore Fare trading con AW Breakout Catcher in soli tre s
      AW Close By Total Profit MT5
      AW Trading Software Limited
      1 (1)
      Utilità
      This is a utility for closing orders or baskets of orders for the total profit or loss. Can work multicurrency, can work with orders opened manually. Has additional trailing profit. Capabilities: Closing an order for the current symbol or for all symbols Closing individual orders or whole baskets of orders Stopping the utility in one click Trailing function for total profit Setting TP and SL in money, in points or as a percentage of the deposit Closing all BUY or SELL orders or closing all orde
      AW Close By Total Profit
      AW Trading Software Limited
      5 (1)
      Utilità
      This is a utility for closing orders or baskets of orders for the total profit or loss. Can work multicurrency, can work with orders opened manually. Has additional trailing profit. Capabilities: Closing an order for the current symbol or for all symbols Closing individual orders or whole baskets of orders Stopping the utility in one click Trailing function for total profit Setting TP and SL in money, in points or as a percentage of the deposit Closing all BUY or SELL orders or closing all orde
      AW Shepherd Safety MT5
      AW Trading Software Limited
      5 (4)
      Utilità
      The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a StopO
      Filtro:
      Nessuna recensione
      Rispondi alla recensione