AW Heiken Ashi MT5
- Indicatori
- AW Trading Software Limited
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 15
AW Heiken Ashi — Indicatore intelligente di trend e livelli di TP. Indicatore avanzato basato sul classico Heiken Ashi, adattato ai trader, con maggiore flessibilità e chiarezza. A differenza dell'indicatore standard, AW Heiken Ashi aiuta ad analizzare il trend, a determinare gli obiettivi di profitto e a filtrare i falsi segnali, fornendo decisioni di trading più affidabili.
Vantaggi di AW Heiken Ashi:
- Funziona su qualsiasi risorsa e intervallo di tempo,
- Altamente adattabile allo stile del trader,
- Calcolo dinamico dei livelli di entrata e di uscita,
- Interfaccia intuitiva + carico minimo sul terminale,
- Adatto all'uso come strategia di trading completa.
Possibilità:
1) Visualizzazione avanzata delle tendenze: Crea candele Heiken Ashi colorate in base all'attuale tendenza del mercato: un'interpretazione comoda e visiva della situazione del mercato.
2) Livelli TakeProfit flessibili (TP1 e TP2): Gli obiettivi visivi vengono registrati direttamente sul grafico, con la possibilità di perfezionare il target per ciascun obiettivo.
3) Filtro personalizzabile per numero di candele: Permette di evitare falsi segnali e rumore di mercato. Il trader controlla su quale candela verrà visualizzato il segnale e quanto del trend dovrà essere confermato.
4) Selezione anti-aliasing (4 metodi): Applica diversi tipi e periodi di smoothing per adattare l'indicatore alla tua strategia e al mercato.
5) Non ridipinge mai: I segnali si formano alla chiusura della candela e rimangono stabili, il che è particolarmente importante per il trading algoritmico e manuale.
6) Sistema di notifica multilivello: Ricevi segnali tramite notifica push, e-mail o avviso, notifiche quando vengono ricevuti segnali.
7) Ottimizzazione grafica e delle prestazioni: L'indicatore può essere visualizzato prima o dietro le candele, abilitare/disabilitare gli elementi di testo e il pannello, risparmiando così risorse se necessario.
8) Personalizzazione flessibile del design visivo: Colori, dimensioni e stile di visualizzazione di tutti gli elementi possono essere adattati al modello del grafico.
9) Dashboard di analisi multi-frame interattiva: Visualizzare l'andamento attuale su altri timeframe in forma compatta o completa è uno strumento potente per analizzare il quadro generale del mercato.
Raccomandazioni:
- Su M5–M15, l'ingresso tramite segnale confermato + filtraggio del trend su H1 funziona alla grande.
- Per un approccio aggressivo, è possibile ridurre il numero di filtri e utilizzare TP1 come obiettivo primario.
- Per un approccio conservativo, aumenta il timeframe e usa TP2 oppure esci in caso di segnale di inversione.