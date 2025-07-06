Kinetic Trend

Автор: Александр Лапин


🔍 Описание:

Kinetic Trend — уникальный индикатор, основанный на математической модели затухания кинетической энергии цены.
Он строит три независимые инерционные линии (основную, реверсную и зеркальную), а также отображает адаптивные зоны отклонения и их пересечения.

Индикатор не использует стандартные индикаторы, такие как Moving Average или RSI, и предлагает абсолютно новый способ визуализации тренда и силы движения.


⚙️ Что делает индикатор:

📈 Три инерционные линии:

Основная линия тренда

Реверсная линия (с собственным периодом)

Зеркальная реверсная линия (собственный период)


🟩 Зоны отклонения:

Зелёная зона — когда цена значительно отклоняется вниз от инерции

Красная зона — при сильном отклонении вверх

Автоматическая адаптация зон на основе волатильности предыдущего дня


🌀 Заливка между реверсными линиями:

Область между реверсной и зеркальной линией закрашивается

Отображает потенциальную область консолидации или напряжения рынка




📊 Таймфреймы:

Индикатор работает только на M5, M15, M30 и H1
На других таймфреймах автоматически отключается для предотвращения искажений.


⚙️ Настройки:

Цвет инерционной линии

Цвет реверсных линий

Цвет зон (красной/зелёной)

Цвет заливки между реверсами


> Все математические параметры (периоды, скорости, проценты) скрыты от пользователя и оптимизированы по умолчанию.




✅ Особенности:

Работает на истории, в реальном времени и в тестере

Не перерисовывается

Абсолютно уникальный алгоритм

Подходит для трендовых и контртрендовых стратегий

Лёгкий для CPU, без задержек
Recensioni 1
yellowplus2009
332
yellowplus2009 2025.07.16 13:58 
 

Good and easy tool for trading pullback.

