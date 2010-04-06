Trend Correction Pro Histogram m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.77
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Trend Correction Pro Histogram" per MT4, senza bisogno di ridisegnare!
- L'istogramma di Trend Correction Pro può essere di 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista.
- 7 colonne consecutive dell'istogramma dello stesso colore indicano l'inizio di un nuovo trend.
- L'indicatore Trend Correction Pro Histogram è progettato con lo scopo principale di minimizzare le perdite e massimizzare i profitti.
- Dispone del parametro "Periodo", responsabile della sensibilità dell'indicatore.
- Con avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- L'indicatore ha un display informativo che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare il display informativo dello spread e degli swap in qualsiasi angolo del grafico. - L'istogramma Trend Correction Pro può essere utilizzato come un sistema di trading semplice ma redditizio. Vedi sotto:
COME USARE l'indicatore:
1) Verificare la presenza di almeno 7 colonne consecutive dell'istogramma dello stesso colore, a indicare l'inizio di un nuovo trend. Ad esempio, nell'immagine sottostante ci sono più di 7 colonne blu.
2) Attendere solo 1 (UNA) colonna di colore opposto, rossa nel nostro caso, che subito dopo cambia nuovamente in blu. Questo indica che si è verificata una correzione di trend.
3) Aprire una posizione Long quando si verifica la colonna blu, dopo una sola colonna rossa precedente. Questo indica che l'ordine è stato aperto nella direzione del trend principale dopo la correzione.
4) Impostare SL (vedi immagini) e TP. Il TP dovrebbe essere almeno 3 volte maggiore dello SL. In questo caso si otterrà un profitto anche con un guadagno solo del 30%.
5) Viceversa per le posizioni Sell (short) (vedi immagini).
