Consolidation Bar Pro m

Indicateur Crypto_Forex « Consolidation Bar Pro » pour MT4.





- L'indicateur « Consolidation Bar Pro » est un indicateur de cassure très puissant pour le trading Price Action.

- Il détecte les phases de consolidation des prix dans une zone restreinte sur une seule barre et affiche : la direction de la cassure, l'emplacement des ordres en attente et l'emplacement du stop loss.

- Barre de consolidation haussière : signal par flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Barre de consolidation baissière : signal par flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Aucun repeint, aucun délai.

- Ratio gain/risque élevé.

- Alertes disponibles sur PC et mobile.

- L'indicateur « Consolidation Bar Pro » est idéal en combinaison avec les niveaux de support/résistance.

- Affichage des informations : spread et swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est associé.

- Affichage des informations : solde du compte, capitaux propres et marges. Il est possible de placer l'affichage d'informations dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





// D'excellents robots de trading et indicateurs sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.