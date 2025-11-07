Gold Day AI
- Experts
- Anton Zverev
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 8
Prezzo iniziale: $ 199
Prezzo finale: $ 3.999
Numero totale di copie - 300
Фиксированный StopLoss и TakeProfit!
Solo un'offerta sul mercato!
Coppia di valute: XAUUSD
Periodo di tempo: D1
Gold Day AI è uno scalper giornaliero che utilizza molteplici strategie adattive.
Ogni operazione si apre con un rigoroso piano toploss e takeprofit, seguito da un trailing stop. L'EA non utilizza griglie, martingala o intelligenza artificiale.
Raccomandazioni EA:
- Simbolo: XAUUSD
- Periodo: D1
- Leva: da 1:100
- Impostazioni: per impostazione predefinita
- Broker: qualsiasi
- Tipo di conto: Raw, Zero o ECN
- Deposito minimo: $300
- Ottimizzazione: dal 2024
Impostazioni EA:
- Commento all'ordine - commento su ordini e posizioni
- Spostamento orario GMT (IC Markets: 3, Exness: 0) - cambio orario del broker
- Tipo Lotto - tipo di dimensione del lotto
- Lotto fisso - lotto fisso
- Rischio SL - rischio massimo in una sola operazione quando si chiude con stop loss
- Lotto fisso - specificare la dimensione del lotto se è stato selezionato il tipo di lotto: fisso
- Rischio % - indicare la dimensione del rischio in percentuale
- slittamento - slittamento dell'ordine
- Prendi profitto - in punti
- Stop Loss - in punti
- SL Tral Start - inizia a trascinare
- Punti SL - dimensione del trailing stop in punti