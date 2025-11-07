Gold Day AI

Prezzo iniziale: $ 199

Prezzo finale: $ 3.999

Numero totale di copie - 300

Фиксированный StopLoss и TakeProfit!

Solo un'offerta sul mercato!

Coppia di valute: XAUUSD

Periodo di tempo:   D1


Gold Day AI è uno scalper giornaliero che utilizza molteplici strategie adattive.

Ogni operazione si apre con un rigoroso piano toploss e takeprofit, seguito da un trailing stop. L'EA non utilizza griglie, martingala o intelligenza artificiale.


Raccomandazioni EA:

  • Simbolo: XAUUSD
  • Periodo: D1
  • Leva:   da 1:100
  • Impostazioni:   per impostazione predefinita
  • Broker: qualsiasi
  • Tipo di conto: Raw, Zero o ECN
  • Deposito minimo:   $300
  • Ottimizzazione:   dal 2024


Impostazioni EA:

  • Commento all'ordine   - commento su ordini e posizioni
  • Spostamento orario GMT (IC Markets: 3, Exness: 0)   - cambio orario del broker
  • Tipo Lotto   - tipo di dimensione del lotto
    • Lotto fisso   - lotto fisso
    • Rischio SL   - rischio massimo in una sola operazione quando si chiude con stop loss
  • Lotto fisso   - specificare la dimensione del lotto se è stato selezionato il tipo di lotto: fisso
  • Rischio %   - indicare la dimensione del rischio in percentuale
  • slittamento   - slittamento dell'ordine
  • Prendi profitto   - in punti
  • Stop Loss   - in punti
  • SL Tral Start   - inizia a trascinare
  • Punti SL   - dimensione del trailing stop in punti

Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione