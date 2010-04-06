DeMarker for 8 Symbols md
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore Forex "DeMarker per 8 simboli" per MT4, senza ridisegno.
- La curva dell'oscillatore DeMarker indica la posizione attuale del prezzo rispetto ai massimi e minimi precedenti durante il periodo di calcolo dell'indicatore.
- DeMarker fornisce i segnali di divergenza regolare più efficienti tra gli altri oscillatori.
- È ottimo per prendere posizioni di vendita con divergenza regolare in zona di ipercomprato (superiore a 0,7) e posizioni di acquisto con divergenza regolare in zona di ipervenduto (inferiore a 0,3).
- "DeMarker per 8 simboli" offre l'opportunità di controllare i valori DeMarker di un massimo di 8 simboli diversi su un solo grafico.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con posizioni di Price Action in zone di ipervenduto/ipercomprato.
