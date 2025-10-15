Order Blocks Indicator Fnix v3 Smc

Disegna blocchi su ogni candela del grafico, evidenziando Order Blocks (OB) validi per setup rialzisti e ribassisti con criteri avanzati di price action. Ideale per trader SMC (Smart Money Concepts).

**Principali Caratteristiche:**
- Renderizza rettangoli su tutte le candele analizzate (fino a 500 barre), con proiezione futura e offset.
- Rileva OB: Bullish (blu, OB↑) e Bearish (rosso, OB↓) basati su pressione della candela, dimensione minima e rotture di struttura.
- Avvisi personalizzabili: Popup, notifiche push e log per nuovi OB in tempo reale.
- Personalizzazione totale: Colori, altezza/larghezza dei blocchi (% e barre), etichette, previsione di candele precedenti (0-4) e filtri in pip.
- Funziona su qualsiasi timeframe/coppia in forex, azioni o crypto.

Codice sorgente MQ5 gratuito per trading live e backtesting. Parole chiave: indicatore order block mt5, detector ob mql5, alert order blocks, tool price action mt5. Migliora la tua analisi tecnica ora!
