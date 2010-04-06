Inverted Hammer and Shooting Star mp
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.52
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Martello Invertito e Stella Cadente" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "Martello Invertito e Stella Cadente" è un indicatore molto potente per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva modelli di Martello Invertito rialzista e Stella Cadente ribassista sul grafico:
- Martello Invertito rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Stella Cadente ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Martello Invertito e Stella Cadente" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.