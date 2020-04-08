Super Signal Market Slayer MT4

💎 Super Signal Market Slayer

📌 Senza Repaint | Altamente Preciso | Segnale IA Multi-Mercato

🎁 Offerta Speciale

Quante volte ti sei pentito di aver perso il punto d’ingresso perfetto?

Quante volte hai guardato il grafico senza capire la vera direzione del trend?

Ecco perché abbiamo creato Market Slayer.

✅ Perché sceglierlo?

🔹 Senza repaint — Il segnale non scompare mai dopo la comparsa.

🔹 Estrema precisione — Testato su diversi mercati; risultati eccezionali sull’oro (M5/M15).

🔹 Compatibile con più asset — Oro, Forex, Indici, Criptovalute, ecc.

🔹 Supporta tutti i timeframe — Ideale per il trading intraday (M5 & M15).

🔹 Segnali Buy/Sell chiari — Facile da comprendere anche per i principianti.

🧠 Caratteristiche Tecniche Principali

Market Slayer non è un semplice indicatore con frecce.

È un motore intelligente basato su modelli matematici e algoritmi di intelligenza artificiale.

🔬 1. Modello Dinamico di Trend

Rileva con precisione la direzione del trend principale e filtra i falsi segnali.

📉 2. Sistema Multidimensionale di Momentum

Il motore Adaptive Momentum individua l’inizio dei grandi movimenti.

🧮 3. Filtro Avanzato e Controllo Emotivo

Elimina il rumore del mercato e lascia solo i segnali di alta qualità.

🧠 4. Modello di Finanza Comportamentale

Tiene conto del comportamento degli operatori per evitare trappole di inversione.

🔄 5. Sensibilità Auto-Adattiva

Si adatta automaticamente alla volatilità e alle condizioni di mercato.

📊 Risultati Reali

✅ Oro (XAUUSD) – 20–30 segnali al mese, accuratezza oltre il 90%, profit factor 1.5–2.2.

✅ EURUSD / NASDAQ / BTCUSD / US30 / GBPJPY – Risultati consistenti su tutti i mercati.

👥 Ideale per:

✔ Trader che desiderano precisione e disciplina

✔ Professionisti in cerca di segnali stabili e affidabili

✔ Day trader stanchi di indicatori ritardati o repaint

✔ Principianti ed esperti che vogliono strategie solide

🧭 Suggerimenti d’Uso

Impostazioni predefinite ottimizzate per Oro e Forex.

Consigliato su grafici M5 o M15.

Aumenta la sensibilità per mercati molto volatili.

💬 Nota dello Sviluppatore

Non crediamo negli “indicatori magici”,

ma crediamo in matematica, disciplina e psicologia del mercato.

Market Slayer è il risultato di anni di esperienza e sviluppo tecnico.

Non è una spada magica, ma una lama precisa che taglia i trend con eleganza.

📈 Market Slayer — Diventa il cacciatore, non la preda.