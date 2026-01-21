XAU Sentinel AI

📊 PERFORMANCE VERIFICATE
👉 Clicca qui per il segnale live su MQL5

XAU Sentinel è un Expert Advisor di livello professionale progettato esclusivamente per XAUUSD (Oro). È pensato per i trader che privilegiano la protezione del capitale, l’adattabilità e la trasparenza.

A differenza degli EA tradizionali che impongono una singola strategia in tutte le condizioni, XAU Sentinel analizza continuamente l’ambiente e adatta il suo comportamento in tempo reale.

Questo EA non è progettato per l'over-trading. È progettato per sopravvivere e performare con costanza.


🧠 TECNOLOGIA PRINCIPALE (AMRE™)

🔹 Adaptive Market Regime Engine™
XAU Sentinel non tira a indovinare, classifica il mercato in 4 regimi distinti:

  • 📈 Trend (Trending)
  • ↔️ Laterale (Ranging)
  • ⚡ Alta Volatilità
  • ⚪ Neutro / Transizione

➡️ Risultato: L’EA adatta automaticamente l'esposizione al rischio, i target di TP e il Trailing Stop in base al regime rilevato.

🔹 Explainable AI (Trasparenza Totale)
Nessuna "Scatola Nera". Tutte le decisioni sono visibili sul grafico: Regime attuale, forza ADX, volatilità e stato della strategia.


📊 LOGICA DI TRADING

  • Simbolo: XAUUSD (Oro)
  • Timeframe: M5
  • Strategia: Supertrend + ATR adattato alla volatilità
  • Esecuzione: Solo su candele confermate (nessun rumore di tick)


🛡️ GESTIONE AVANZATA DEL RISCHIO

La sicurezza è la nostra priorità assoluta.

  • Smart Risk Matrix™:Lotto dinamico basato sulla % di rischio del saldo.
  • Protezione Volatilità: Riduce automaticamente il rischio in mercati pericolosi.
  • Filtro Spread: Evita il trading quando le condizioni del broker sono pessime.
  • Hard Stop Loss: Ogni trade nasce con uno Stop Loss di sicurezza definito.


⚠️ COSA NON FA QUESTO EA (SICUREZZA)

NIENTE Martingala

NIENTE Grid pericolose

NIENTE Hedging complesso

NIENTE Sovra-ottimizzazione (Overfitting)

Questo EA privilegia la coerenza matematica rispetto al gioco d'azzardo.


🏁 CONCLUSIONE

XAU Sentinel è progettato per i trader che cercano adattamento intelligente e rischio controllato.

Se cerchi un sistema serio per l'Oro: Questo EA è stato creato per te.

