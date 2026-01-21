XAU Sentinel AI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔶 XAU SENTINEL: IA ADATTIVA 🔶

💎 OFFERTA SPECIALE DI LANCIO 💎 🚀 Il prezzo aumenta progressivamente con le vendite.

Assicurati la tua copia ora al prezzo più basso. _____________________________ Prezzo attuale: $499

Prossimo prezzo: $599 (dopo 10 vendite)

Prezzo finale: $1.499 _____________________________ 📊 PERFORMANCE VERIFICATE

👉 Clicca qui per il segnale live su MQL5

XAU Sentinel è un Expert Advisor di livello professionale progettato esclusivamente per XAUUSD (Oro). È pensato per i trader che privilegiano la protezione del capitale, l’adattabilità e la trasparenza.

A differenza degli EA tradizionali che impongono una singola strategia in tutte le condizioni, XAU Sentinel analizza continuamente l’ambiente e adatta il suo comportamento in tempo reale.

✅ Questo EA non è progettato per l'over-trading. È progettato per sopravvivere e performare con costanza.





🧠 TECNOLOGIA PRINCIPALE (AMRE™)

🔹 Adaptive Market Regime Engine™

XAU Sentinel non tira a indovinare, classifica il mercato in 4 regimi distinti:

📈 Trend (Trending)

↔️ Laterale (Ranging)

⚡ Alta Volatilità

⚪ Neutro / Transizione

➡️ Risultato: L’EA adatta automaticamente l'esposizione al rischio, i target di TP e il Trailing Stop in base al regime rilevato.

🔹 Explainable AI (Trasparenza Totale)

Nessuna "Scatola Nera". Tutte le decisioni sono visibili sul grafico: Regime attuale, forza ADX, volatilità e stato della strategia.





📊 LOGICA DI TRADING

Simbolo: XAUUSD (Oro)

XAUUSD (Oro) Timeframe: M5

M5 Strategia: Supertrend + ATR adattato alla volatilità

Supertrend + ATR adattato alla volatilità Esecuzione: Solo su candele confermate (nessun rumore di tick)





🛡️ GESTIONE AVANZATA DEL RISCHIO

La sicurezza è la nostra priorità assoluta.

Smart Risk Matrix™: Lotto dinamico basato sulla % di rischio del saldo.

Lotto dinamico basato sulla % di rischio del saldo. Protezione Volatilità: Riduce automaticamente il rischio in mercati pericolosi.

Riduce automaticamente il rischio in mercati pericolosi. Filtro Spread: Evita il trading quando le condizioni del broker sono pessime.

Evita il trading quando le condizioni del broker sono pessime. Hard Stop Loss: Ogni trade nasce con uno Stop Loss di sicurezza definito.





⚠️ COSA NON FA QUESTO EA (SICUREZZA)

❌ NIENTE Martingala

❌ NIENTE Grid pericolose

❌ NIENTE Hedging complesso

❌ NIENTE Sovra-ottimizzazione (Overfitting)

Questo EA privilegia la coerenza matematica rispetto al gioco d'azzardo.

🏁 CONCLUSIONE

XAU Sentinel è progettato per i trader che cercano adattamento intelligente e rischio controllato.

Se cerchi un sistema serio per l'Oro: Questo EA è stato creato per te.