XAU Sentinel AI
- Experts
- Nadjib Amari
Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
🔶 XAU SENTINEL: IA ADATTIVA 🔶
📊 PERFORMANCE VERIFICATE
XAU Sentinel è un Expert Advisor di livello professionale progettato esclusivamente per XAUUSD (Oro). È pensato per i trader che privilegiano la protezione del capitale, l’adattabilità e la trasparenza.
A differenza degli EA tradizionali che impongono una singola strategia in tutte le condizioni, XAU Sentinel analizza continuamente l’ambiente e adatta il suo comportamento in tempo reale.
✅ Questo EA non è progettato per l'over-trading. È progettato per sopravvivere e performare con costanza.
🧠 TECNOLOGIA PRINCIPALE (AMRE™)
🔹 Adaptive Market Regime Engine™
XAU Sentinel non tira a indovinare, classifica il mercato in 4 regimi distinti:
- 📈 Trend (Trending)
- ↔️ Laterale (Ranging)
- ⚡ Alta Volatilità
- ⚪ Neutro / Transizione
➡️ Risultato: L’EA adatta automaticamente l'esposizione al rischio, i target di TP e il Trailing Stop in base al regime rilevato.
🔹 Explainable AI (Trasparenza Totale)
Nessuna "Scatola Nera". Tutte le decisioni sono visibili sul grafico: Regime attuale, forza ADX, volatilità e stato della strategia.
📊 LOGICA DI TRADING
- Simbolo: XAUUSD (Oro)
- Timeframe: M5
- Strategia: Supertrend + ATR adattato alla volatilità
- Esecuzione: Solo su candele confermate (nessun rumore di tick)
🛡️ GESTIONE AVANZATA DEL RISCHIO
La sicurezza è la nostra priorità assoluta.
- Smart Risk Matrix™:Lotto dinamico basato sulla % di rischio del saldo.
- Protezione Volatilità: Riduce automaticamente il rischio in mercati pericolosi.
- Filtro Spread: Evita il trading quando le condizioni del broker sono pessime.
- Hard Stop Loss: Ogni trade nasce con uno Stop Loss di sicurezza definito.
⚠️ COSA NON FA QUESTO EA (SICUREZZA)
❌ NIENTE Martingala
❌ NIENTE Grid pericolose
❌ NIENTE Hedging complesso
❌ NIENTE Sovra-ottimizzazione (Overfitting)
Questo EA privilegia la coerenza matematica rispetto al gioco d'azzardo.
🏁 CONCLUSIONE
XAU Sentinel è progettato per i trader che cercano adattamento intelligente e rischio controllato.
Se cerchi un sistema serio per l'Oro: Questo EA è stato creato per te.