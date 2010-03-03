Orven

Introductory offer: 149 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 206. Currently 2 copies sold.


Orven - Algoritmo di Trading di Nuova Generazione

Supportato da AI avanzata e apprendimento automatico adattivo, Orven si evolve continuamente con le condizioni di mercato, combinando il riconoscimento di modelli storici con l'esecuzione in tempo reale per una maggiore precisione nelle operazioni.


[Canale per notizie e aggiornamenti]  


Vantaggi Principali del Trading:

  • Strategia di Conferma Multi-Timeframe – Filtra le operazioni utilizzando l'allineamento della tendenza su più timeframe, eseguendo solo quando il bias direzionale è confermato
  • Filtro RSI di Precisione - Il nostro algoritmo proprietario RSI filtra l'87% dei segnali falsi mantenendo ingressi ad alta probabilità
  • Tecnologia di Timing di Mercato - Filtro di tempo di trading integrato che si concentra automaticamente sui periodi di liquidità massima attraverso le sessioni


Controlli Professionali del Rischio:

Orven include protezione a più livelli con:

  • Profitto basato su analisi della volatilità
  • Monitoraggio del drawdown in tempo reale
  • Riduzione automatica del rischio durante alta volatilità

Installazione Semplice 

L'installazione richiede secondi - basta collegarsi al grafico XAUUSD (M15)

[Guida su come eseguire EA]


Ottimizzato per più coppie di valute tra cui:XAUUSD

Requisiti Minimi:

  • $100 (Modalità Standard)
  • $1000 (Modalità Rischiosa)

Unisciti al nostro canale Telegram per notifiche in tempo reale, impostazioni esperte e aggiornamenti.

"Fai trading con precisione, non con il caso. Lascia che gli algoritmi intelligenti di Orven lavorino 24/5 per far crescere il tuo conto."


Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione