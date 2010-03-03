Satoshi Scalper MT5


Satoshi Nakamoto – Expert Advisor BTCUSD M5

Satoshi Nakamoto è un Expert Advisor specializzato, progettato esclusivamente per BTCUSD sul timeframe M5.
Combina ingressi basati sull'RSI con uscite basate sull'ADX, oltre a solidi livelli di gestione del rischio.
L'obiettivo: catturare i micro-movimenti di Bitcoin mantenendo al contempo una rigorosa protezione del conto.

Caratteristiche principali

Specifico per simboli e timeframe: ottimizzato per BTCUSD, M5.

Logica di ingresso:
• I crossover dell'RSI rilevano i picchi di momentum.
• Periodo e livelli configurabili per la massima flessibilità.

Logica di uscita:
• L'ADX conferma quando chiudere le posizioni.
• Progettato per uscite rapide e disciplinate.

Protezioni contro i rischi:
• Spread, posizioni aperte massime e lotti.
• Barriere di protezione giornaliere contro perdite e drawdown.
• Protezione del capitale a livello di conto.

Filtro notizie:
• Sospende le negoziazioni in caso di notizie programmate ad alto/medio impatto (tramite feed ForexSB).

Filtro sessione:
• Sessioni di trading completamente personalizzabili (opzioni di chiusura giornaliere e del venerdì).

Sovrapposizione statistiche:
• Statistiche di trading in tempo reale, protezioni e notizie in arrivo visualizzate direttamente sul grafico.

Esecuzione sicura:
• Realizzato con motore di trading MQL5 (meccanismo di ripetizione e modalità di riempimento dinamico).

Input

Lotti e rischio: Dimensione fissa del lotto, massimo di lotti aperti e conteggio delle posizioni.

Stop Loss / Take Profit: Configurabili in pip, con logica di trailing opzionale.

Indicatori: RSI (ingresso) e ADX (uscita) con livelli personalizzabili.

Protezioni: Reset giornaliero, capitale minimo/massimo, DD giornaliero massimo, spread massimo.

Filtro notizie: Priorità, valute, buffer prima/dopo.

Visualizzazione: Abilita/disabilita la visualizzazione degli indicatori.

Perché scegliere Satoshi Scalper?

Progettato appositamente per la volatilità di Bitcoin sui grafici a breve termine.

Utilizza una logica semplice e trasparente: nessuna martingala, nessuna griglia, nessun trucco nascosto.

I solidi meccanismi di protezione del capitale ti consentono di fare trading su BTC in tutta sicurezza.

Facile da monitorare con statistiche e avvisi integrati nel grafico.

Consigli

Simbolo: BTCUSD

Intervallo temporale: M5

Tipo di conto: ECN o spread raw, bassa latenza

Deposito minimo: $500+ (regolare la dimensione del lotto di conseguenza)

Avvertenza:
Satoshi Nakamoto Expert Advisor non garantisce profitti. Il trading di criptovalute comporta un rischio elevato. Si prega di testare prima su un conto demo e di adattare le impostazioni alle condizioni del proprio broker prima di passare al trading live.
