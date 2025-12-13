Evara MT5
Offerta introduttiva: 800 per i primi acquirenti. Una volta venduti 15 copie, il prezzo sarà aumentato a 1232. Attualmente sono state vendute 1 copie.
Evara - Trading algoritmico di nuova generazione
Alimentato da AI avanzata e machine learning adattivo, Evara si evolve continuamente con le condizioni di mercato, combinando il riconoscimento dei modelli storici con l'esecuzione in tempo reale per una precisione commerciale superiore.
- DM me per ottenere una Licenza di prova limitata per il trading demo per un paio di giorni.
- Una volta acquistato, mandami un messaggio per ricevere un Robot gratuito per la tua fiducia.
- Guida ai Backtest: contattami direttamente e ti fornirò il file di impostazioni e i passaggi.
[Canale per notizie e aggiornamenti]
Vantaggi principali del trading:
- Strategia di Scalping Basata su ATR – Applica i dati di range reale medio per cronometrare scalpate rapide in ambienti volatili, ottimizzando la precisione di entrata e uscita
- Filtro RSI di Precisione - Il nostro algoritmo RSI proprietario filtra il 87% dei segnali falsi mantenendo entrate ad alta probabilità
- Tecnologia di Timing di Mercato - Il filtro di tempo di trading incorporato si concentra automaticamente sui periodi di massima liquidità durante le sessioni
Controlli professionali del rischio:
Evara include protezione multilivello con:
- Realizzazione dei profitti basata su analisi della volatilità
- Monitoraggio in tempo reale del drawdown
- Riduzione automatica del rischio durante alta volatilità
L'installazione richiede secondi - basta collegarsi al grafico di EURUSD (M15)
Ottimizzato per più coppie di valute tra cui:EURUSD,USDCAD,NZDUSD
Requisiti minimi:
- $100 (Modalità Standard)
- $1000 (Modalità Rischiosa)
Unisciti al nostro canale Telegram per notifiche in tempo reale, impostazioni di esperti e aggiornamenti.
"Tratta con precisione, non a caso. Lascia che gli algoritmi intelligenti di Evara lavorino 24/5 per far crescere il tuo conto."
```