Evara MT5

Offerta introduttiva: 800 per i primi acquirenti. Una volta venduti 15 copie, il prezzo sarà aumentato a 1232. Attualmente sono state vendute 1 copie.


Evara - Trading algoritmico di nuova generazione

Alimentato da AI avanzata e machine learning adattivo, Evara si evolve continuamente con le condizioni di mercato, combinando il riconoscimento dei modelli storici con l'esecuzione in tempo reale per una precisione commerciale superiore.


  1. DM me per ottenere una Licenza di prova limitata per il trading demo per un paio di giorni.
  2. Una volta acquistato, mandami un messaggio per ricevere un Robot gratuito per la tua fiducia.

  • Guida ai Backtest: contattami direttamente e ti fornirò il file di impostazioni e i passaggi.


[Canale per notizie e aggiornamenti]  


Vantaggi principali del trading:

  • Strategia di Scalping Basata su ATR – Applica i dati di range reale medio per cronometrare scalpate rapide in ambienti volatili, ottimizzando la precisione di entrata e uscita
  • Filtro RSI di Precisione - Il nostro algoritmo RSI proprietario filtra il 87% dei segnali falsi mantenendo entrate ad alta probabilità
  • Tecnologia di Timing di Mercato - Il filtro di tempo di trading incorporato si concentra automaticamente sui periodi di massima liquidità durante le sessioni


Controlli professionali del rischio:

Evara include protezione multilivello con:

  • Realizzazione dei profitti basata su analisi della volatilità
  • Monitoraggio in tempo reale del drawdown
  • Riduzione automatica del rischio durante alta volatilità

Installazione semplice 

L'installazione richiede secondi - basta collegarsi al grafico di EURUSD (M15)

[Guida su come eseguire EA]


Ottimizzato per più coppie di valute tra cui:EURUSD,USDCAD,NZDUSD

Requisiti minimi:

  • $100 (Modalità Standard)
  • $1000 (Modalità Rischiosa)

Unisciti al nostro canale Telegram per notifiche in tempo reale, impostazioni di esperti e aggiornamenti.

"Tratta con precisione, non a caso. Lascia che gli algoritmi intelligenti di Evara lavorino 24/5 per far crescere il tuo conto."


