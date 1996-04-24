Parabolic Trailing Stop Loss MT5
- Utilità
- Chi Hong Au Yeung
- Versione: 1.0
Questo Expert Advisor utilizza l'indicatore Parabolic SAR per impostare e tracciare dinamicamente il livello di Stop Loss (SL) degli ordini aperti, garantendo la protezione dei profitti e minimizzando la gestione manuale delle operazioni.
Caratteristiche Principali
-
Regolazione Dinamica dello SL: L'EA regola automaticamente lo Stop Loss (SL) di qualsiasi posizione aperta al livello indicato dal punto Parabolic SAR corrente su ogni nuova barra.
-
Protezione Segui-Tendenza: Assicura che lo SL segua da vicino il prezzo durante le tendenze forti grazie alla natura accelerata del Parabolic SAR.
-
Sensibilità Personalizzabile: Gli utenti possono specificare i parametri SARSteps e SARMax per mettere a punto l'accelerazione e la sensibilità del meccanismo di trailing stop.
-
Funzionamento Senza Sforzo: Una volta allegato a un grafico, l'EA lavora automaticamente in background, aggiornando lo SL senza richiedere intervento manuale.
Come Usare
-
Allega l'EA a un grafico contenente posizioni di trading aperte.
-
L'EA calcolerà il livello Parabolic SAR attuale in base ai parametri specificati.
-
Lo Stop Loss (SL) dell'ordine aperto verrà impostato al livello SAR determinato.
-
L'EA inizierà quindi ad aggiustare costantemente lo SL per tracciare il prezzo secondo il Parabolic SAR su quel simbolo.
Parametri
-
SARSteps: L'incremento del Fattore di Accelerazione. Questo valore determina la dimensione del passo con cui il fattore di accelerazione del Parabolic SAR aumenta ad ogni nuovo punto di prezzo estremo.
-
SARMax: Il Fattore di Accelerazione Massimo. Questo è il valore più alto che il fattore di accelerazione può raggiungere, che controlla la massima prossimità del trailing stop al prezzo.