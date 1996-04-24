Parabolic Trailing Stop Loss MT5

Questo Expert Advisor utilizza l'indicatore Parabolic SAR per impostare e tracciare dinamicamente il livello di Stop Loss (SL) degli ordini aperti, garantendo la protezione dei profitti e minimizzando la gestione manuale delle operazioni.

Caratteristiche Principali

  • Regolazione Dinamica dello SL: L'EA regola automaticamente lo Stop Loss (SL) di qualsiasi posizione aperta al livello indicato dal punto Parabolic SAR corrente su ogni nuova barra.

  • Protezione Segui-Tendenza: Assicura che lo SL segua da vicino il prezzo durante le tendenze forti grazie alla natura accelerata del Parabolic SAR.

  • Sensibilità Personalizzabile: Gli utenti possono specificare i parametri SARSteps e SARMax per mettere a punto l'accelerazione e la sensibilità del meccanismo di trailing stop.

  • Funzionamento Senza Sforzo: Una volta allegato a un grafico, l'EA lavora automaticamente in background, aggiornando lo SL senza richiedere intervento manuale.

Come Usare

  1. Allega l'EA a un grafico contenente posizioni di trading aperte.

  2. L'EA calcolerà il livello Parabolic SAR attuale in base ai parametri specificati.

  3. Lo Stop Loss (SL) dell'ordine aperto verrà impostato al livello SAR determinato.

  4. L'EA inizierà quindi ad aggiustare costantemente lo SL per tracciare il prezzo secondo il Parabolic SAR su quel simbolo.

Parametri

  • SARSteps: L'incremento del Fattore di Accelerazione. Questo valore determina la dimensione del passo con cui il fattore di accelerazione del Parabolic SAR aumenta ad ogni nuovo punto di prezzo estremo.

  • SARMax: Il Fattore di Accelerazione Massimo. Questo è il valore più alto che il fattore di accelerazione può raggiungere, che controlla la massima prossimità del trailing stop al prezzo.


