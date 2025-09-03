Lot Size Calculator MT4

Lot Size Calculator – Strumento di dimensionamento posizione

Questo indicatore calcola la dimensione del lotto in base alla percentuale di rischio selezionata e alla distanza dello stop loss. È progettato per il trading di Forex, metalli, indici, materie prime e criptovalute.


Caratteristiche principali

  • Calcolo della dimensione della posizione basato sul saldo del conto / equity disponibile e sulla percentuale di rischio scelta

  • Modalità ordine a mercato e ordine pendente

  • Livelli visivi sul grafico: ingresso, stop loss e take profit

  • Visualizzazione del rapporto rischio/rendimento

  • Regolazione automatica del lotto in base alla distanza dello stop loss

  • Valori di profitto e perdita mostrati sul grafico

Come usare

  1. Allegare l’indicatore al grafico.

  2. Selezionare la percentuale di rischio nelle impostazioni.

  3. Scegliere se calcolare la percentuale di rischio sul saldo disponibile o sull’equity disponibile.

  4. Selezionare la modalità ordine (mercato o pendente).

  5. Regolare le linee di ingresso, stop loss e take profit.

  6. Inserire l’ordine sulla piattaforma utilizzando la dimensione di lotto calcolata.

Parametri

  • Rischio %: da 0.1% a 100%

  • Metodo di calcolo: percentuale di rischio su saldo / equity disponibile

  • Visualizzazione: livelli di ingresso, stop loss e obiettivo con valori di profitto/perdita


Video Lot Size Calculator MT4
