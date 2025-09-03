Lot Size Calculator MT4
- Indicatori
- Chi Hong Au Yeung
- Versione: 1.8
- Aggiornato: 3 settembre 2025
- Attivazioni: 6
Lot Size Calculator – Strumento di dimensionamento posizioneQuesto indicatore calcola la dimensione del lotto in base alla percentuale di rischio selezionata e alla distanza dello stop loss. È progettato per il trading di Forex, metalli, indici, materie prime e criptovalute.
Caratteristiche principali
-
Calcolo della dimensione della posizione basato sul saldo del conto / equity disponibile e sulla percentuale di rischio scelta
-
Modalità ordine a mercato e ordine pendente
-
Livelli visivi sul grafico: ingresso, stop loss e take profit
-
Visualizzazione del rapporto rischio/rendimento
-
Regolazione automatica del lotto in base alla distanza dello stop loss
-
Valori di profitto e perdita mostrati sul grafico
Come usare
-
Allegare l’indicatore al grafico.
-
Selezionare la percentuale di rischio nelle impostazioni.
-
Scegliere se calcolare la percentuale di rischio sul saldo disponibile o sull’equity disponibile.
-
Selezionare la modalità ordine (mercato o pendente).
-
Regolare le linee di ingresso, stop loss e take profit.
-
Inserire l’ordine sulla piattaforma utilizzando la dimensione di lotto calcolata.
Parametri
-
Rischio %: da 0.1% a 100%
-
Metodo di calcolo: percentuale di rischio su saldo / equity disponibile
-
Visualizzazione: livelli di ingresso, stop loss e obiettivo con valori di profitto/perdita