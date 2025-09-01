Lot Size Calculator MT5
- Indicatori
- Chi Hong Au Yeung
- Versione: 3.30
- Attivazioni: 6
Lot Size Calculator – Calcolatore Dimensione Lotto
Questo indicatore calcola la dimensione del lotto in base alla percentuale di rischio scelta e alla distanza dello stop loss. È adatto a Forex, metalli, indici, materie prime e criptovalute.
Caratteristiche principali
-
Calcolo della dimensione del lotto in base al saldo e al rischio %
-
Modalità ordine a mercato e ordine pendente
-
Linee visive sul grafico: ingresso, stop loss e take profit
-
Visualizzazione del rapporto rischio/rendimento
-
Regolazione automatica del lotto in base alla distanza dello stop loss
-
Visualizzazione di profitti e perdite sul grafico
Come usarlo
-
Applicare l’indicatore al grafico
-
Impostare la percentuale di rischio nei parametri
-
Selezionare modalità ordine a mercato o pendente
-
Regolare le linee di ingresso, stop loss e take profit
-
Eseguire l’ordine con la dimensione di lotto calcolata
Parametri
-
Rischio %: da 0.1% a 100%
-
Metodo di calcolo: percentuale del saldo
-
Visualizzazione: livelli di ingresso, stop loss e take profit con valori di profitto/perdita