Bollinger Bands TP Guardian MT5
- Utilità
- Chi Hong Au Yeung
- Versione: 110.100
Bollinger Bands TP Guardian
Questo Expert Advisor di utilità utilizza le Bande di Bollinger per modificare il livello di Take Profit (TP) degli ordini aperti, migliorando la gestione del tuo trading e lasciandoti le mani libere dopo che la transazione manuale è stata eseguita.
Caratteristiche principali
-
Regolazione automatica del TP: L'EA regola automaticamente il TP degli ordini aperti.
-
Integrazione delle Bande di Bollinger: I livelli di TP sono impostati utilizzando la Banda Superiore, Media o Inferiore di Bollinger.
-
Impostazioni personalizzabili: Gli utenti possono specificare i parametri delle Bande di Bollinger e la frequenza delle modifiche del TP.
-
Funzionamento senza sforzo: Una volta allegato a un grafico, l'EA lavora in background senza richiedere intervento manuale.
Come usare
-
Allega l'EA a un grafico.
-
Nelle impostazioni dell'EA, scegli la linea delle Bande di Bollinger desiderata (Superiore, Media o Inferiore) per il livello di profitto target.
-
Imposta i parametri delle Bande di Bollinger.
-
L'EA inizierà quindi a regolare il TP di qualsiasi ordine aperto su quel simbolo.
Parametri
-
Bands Period (Periodo Bande): Periodo per il calcolo delle Bande di Bollinger.
-
Bands Deviations (Deviazioni Bande): Numero di deviazioni standard.
-
Bands Shift (Spostamento Bande): Spostamento orizzontale.
-
ApplyTo (Applica a): Prezzo di chiusura / Prezzo di apertura / Prezzo più alto / Prezzo più basso.
-
BB_Target Profit Line (Linea di profitto target BB): Seleziona la linea da utilizzare: Banda Superiore, Banda Media o Banda Inferiore.