Parabolic Trailing Stop Loss MT5

Cet Expert Advisor utile utilise l'indicateur Parabolic SAR pour définir et suivre dynamiquement le niveau de Stop Loss (SL) des ordres ouverts, garantissant la protection des bénéfices et minimisant la gestion manuelle des transactions.

Caractéristiques Clés

  • Ajustement Dynamique du SL: L'EA ajuste automatiquement le Stop Loss (SL) de toute position ouverte au niveau indiqué par le point Parabolic SAR actuel à chaque nouvelle barre.

  • Protection Suiveur de Tendance: Garantit que le SL suit de près le prix lors de fortes tendances grâce à la nature accélérée du Parabolic SAR.

  • Sensibilité Personnalisable: Les utilisateurs peuvent spécifier les paramètres SARSteps et SARMax pour affiner l'accélération et la sensibilité du mécanisme de trailing stop.

  • Opération Sans Effort: Une fois attaché à un graphique, l'EA fonctionne automatiquement en arrière-plan, mettant à jour le SL sans nécessiter d'intervention manuelle.

Comment Utiliser

  1. Attachez l'EA à un graphique contenant des positions de trading ouvertes.

  2. L'EA calculera le niveau Parabolic SAR actuel en se basant sur les paramètres spécifiés.

  3. Le Stop Loss (SL) de l'ordre ouvert sera défini au niveau SAR déterminé.

  4. L'EA commencera alors à ajuster constamment le SL pour suivre le prix selon le Parabolic SAR sur ce symbole.

Paramètres

  • SARSteps: L'incrément du Facteur d'Accélération. Cette valeur détermine la taille du pas par lequel le facteur d'accélération du Parabolic SAR augmente à chaque nouveau point de prix extrême.

  • SARMax: Le Facteur d'Accélération Maximum. C'est la valeur la plus élevée que le facteur d'accélération peut atteindre, qui contrôle la proximité maximale du trailing stop par rapport au prix.


