Parabolic Trailing Stop Loss MT5
- Yardımcı programlar
- Chi Hong Au Yeung
- Sürüm: 1.0
Bu kullanışlı Uzman Danışman, açık emirlerin Stop Loss (SL) seviyesini dinamik olarak ayarlamak ve takip etmek için Parabolic SAR göstergesini kullanır, böylece kârların korunmasını sağlar ve manuel işlem yönetimini en aza indirir.
Temel Özellikler
Dinamik SL Ayarı: EA, her yeni barda, herhangi bir açık pozisyonun Stop Loss'unu (SL) mevcut Parabolic SAR noktası tarafından belirtilen seviyeye otomatik olarak ayarlar.
Trend Takip Koruması: Parabolic SAR'ın hızlanan doğası sayesinde, güçlü trendler sırasında SL'nin fiyatı yakından takip etmesini sağlar.
Özelleştirilebilir Hassasiyet: Kullanıcılar, trailing stop mekanizmasının ivmesini ve hassasiyetini ince ayar yapmak için SARSteps ve SARMax parametrelerini belirtebilir.
Zahmetsiz Çalışma: Bir grafiğe eklendikten sonra, EA arka planda otomatik olarak çalışır ve manuel müdahale gerektirmeden SL'yi günceller.
Nasıl Kullanılır
EA'yı açık işlem pozisyonları içeren bir grafiğe ekleyin.
EA, belirtilen parametrelere göre mevcut Parabolic SAR seviyesini hesaplayacaktır.
Açık emrin Stop Loss'u (SL) belirlenen SAR seviyesine ayarlanacaktır.
EA daha sonra, o semboldeki Parabolic SAR'a göre fiyatı takip etmek için SL'yi sürekli olarak ayarlamaya başlayacaktır.
Parametreler
SARSteps: İvme Faktörü artışı. Bu değer, Parabolic SAR'ın ivme faktörünün her yeni aşırı fiyat noktasıyla arttığı adım boyutunu belirler.
SARMax: Maksimum İvme Faktörü. Bu, ivme faktörünün ulaşabileceği en yüksek değerdir ve trailing stop'un fiyata olan maksimum yakınlığını kontrol eder.