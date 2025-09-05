Bollinger Bands TP Guardian MT4

Bollinger Bands TP Guardian

Questo Expert Advisor di utilità utilizza le Bande di Bollinger per modificare il livello di Take Profit (TP) degli ordini aperti, migliorando la gestione del tuo trading e lasciandoti le mani libere dopo che la transazione manuale è stata eseguita.

Caratteristiche principali

  • Regolazione automatica del TP: L'EA regola automaticamente il TP degli ordini aperti.

  • Integrazione delle Bande di Bollinger: I livelli di TP sono impostati utilizzando la Banda Superiore, Centrale o Inferiore di Bollinger.

  • Impostazioni personalizzabili: Gli utenti possono specificare i parametri delle Bande di Bollinger e la frequenza delle modifiche del TP.

  • Funzionamento senza sforzo: Una volta allegato a un grafico, l'EA funziona in background senza richiedere un intervento manuale.

Come usare

  1. Allega l'EA a un grafico.

  2. Nelle impostazioni dell'EA, scegli la linea della Banda di Bollinger desiderata (Superiore, Centrale o Inferiore) per il livello di profitto desiderato.

  3. Imposta i parametri delle Bande di Bollinger.

  4. L'EA inizierà quindi a regolare il TP di qualsiasi ordine aperto su quel simbolo.

Parametri

  • Bands Period: Periodo per il calcolo delle Bande di Bollinger.

  • Bands Deviations: Numero di deviazioni standard.

  • Bands Shift: Spostamento orizzontale.

  • Type line: Seleziona la linea da usare: Upper Band, Middle Band o Lower Band.

  • Use data: Usa i dati dell'ultima barra chiusa o i dati in tempo reale.

  • The frequency in seconds to attempt modifying the TP: La frequenza in secondi per tentare di modificare il TP: predefinito 60 secondi.

  • An additional distance in pips: Una distanza aggiuntiva in pips da aggiungere al TP calcolato.


